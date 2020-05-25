Энергетика
Lenta.ruСША оказались на пороге рекордного обрушения добычи нефти
Из-за особенности технологии компаниям требуется постоянно бурить новые скважины, поскольку они быстро истощаются. Это является слабым местом сланцевой промышленности. Производители оказались на пороге краха из-за обрушения спроса на сырье и, как следствие, падения цен.
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Автоматически обработано 7207 источников, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Здоровье
ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни.
РБК вчера в 13:18
Общество
Петербуржцы оценили «финансовую подушку» от кризиса в 582 тыс. рублей
Известия передают, что по этом показателю жители Северной столицы обошли даже москвичей - 582 тысячи рублей, именно такую сумму назвали петербуржцы, потребуется им для преодоления кризиса.
Online47.ru вчера в 19:05
Происшествия
На Чукотке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, есть жертвы
Коммерсантъ вчера в 23:09
Общество
Названы новые даты проведения самого массового ЕГЭ
Самый массовый Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку пройдет 6 и 7 июля.
Lenta.ru вчера в 13:11
Энергетика
Названы возможные сценарии нефтяного кризиса до 2025 года
Согласно первому, наиболее вероятному сценарию, нефтедобывающие страны не смогут достигнуть нового соглашения, и цены на нефть будут устанавливаться рыночными механизмами.
Lenta.ru вчера в 19:06
Общество
Волонтерам вновь разрешили посещать приюты для животных
Вести.Ru вчера в 23:47
Кино
Фильм «Сияние» Стэнли Кубрика стал лучшей экранизацией Стивена Кинга
Лучшей в истории экранизацией американского писателя Стивена Кинга стал фильм «Сияние», снятый Стэнли Кубриком.
Невские Новости 24 мая в 08:42
Армия и оружие
В Абакане приземлился самолет-инспектор «Открытое небо»
Первые полёты борт совершил в рамках Договора по открытому небу над территорией США в апреле 2019 года, он пролетел над территорией штатов Техас, Нью-Мексико и Колорадо, проинспектировав объекты: Форт Блисс, ракетный полигон «Белые пески», национальные лаборатории в Сандии и Лос-Аламосе, а также химический склад в Пуэбло.
Хакасия 24 мая в 22:11
Общество
Отказ от карантина обернулся для Швеции масштабным кризисом
Сильнейший экономический спад и рост безработицы, которые переживает Швеция, несмотря на отказ от карантина на фоне пандемии коронавируса, грозят обернуться для страны полноценным кризисом, в том числе политическим.
Lenta.ru вчера в 12:37
Происшествия
В Иркутской области из обсерватора сбежали 90 вахтовиков
В Иркутской области из общежития, использующегося как обсерватор для вахтовиков, сбежали 90 человек.
Российская газета вчера в 05:32
Экономика
Популярный блогер раскрыл истинные масштабы инфляции в России
Российский видеоблогер Руслан Усачев оригинальным образом продемонстрировал темпы инфляции в России за прошедшие 13 лет.
Профиль вчера в 20:39
Здоровье
Стоматолог назвал три самых вредных продукта для зубов
Врач-стоматолог Михаил Заславский рассказал о продуктах, которые необходимо исключить из рациона для поддержания здоровья зубов.
РИА Новости вчера в 05:45
Экономика
Минэнерго предложило сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ
Министерство энергетики предложило сократить установленный до 1 января 2021 года срок моратория на взимание пеней за неуплату услуг ЖКХ.
РИА Новости вчера в 22:35
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
Законопроект, которым предлагается начислять надбавку пенсии не с 80 лет, как сейчас, а с 75 внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР.
Известия вчера в 00:39
Происшествия
Два человека пали жертвами урагана на Урале
Обрушившийся на Свердловскую область ураган унес по меньшей мере две жизни.
Вести.Ru вчера в 11:09
Общество
Девочку, которая 5 лет прожила в московской клинике, забрали в семью
Прожившую 5 лет в больнице в Москве девочку забрали в семью. Об этом сообщает уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
ИА Московский регион вчера в 03:06
Шоу-бизнес
Переживший 5 лет назад инсульт Алексей Янин начал вставать на ноги
Как известно, 5 лет назад артист перенес инсульт и в настоящее время восстанавливает свое здоровье.
ГлобалМСК.ру вчера в 03:33
Общество
В Сахалинской области откроют кафе и рестораны
"Островным предприятиям общепита следует заблаговременно уведомить управление Роспотребнадзора по Сахалинской области о возобновлении работы и получить необходимые рекомендации по организации деятельности", - сообщается на сайте областного правительства.
Российская газета вчера в 04:23
Происшествия
Арестованных генералов МВД уволили со службы
Два заместителя начальника следственного департамента МВД генералы Александр Краковский и Александр Бирюков, обвиняемые в превышении должностных полномочий, уволены со службы по отрицательным мотивам.
Lenta.ru вчера в 09:51
Армия и оружие
Эксперты озвучили сроки первого пуска «Посейдона»
Российская газета вчера в 23:18
Общество
МЭР предложило расширить господдержку пострадавших организаций
Министр экономического развития Максим Решетников направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением дать малому и среднему бизнесу возможность до 1 июля уточнить код основного вида деятельности, чтобы претендовать на господдержку.
Право.ру вчера в 13:44
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино выбрала свадебное платье
В последнем сезоне зрители сразу отметили, что у кубинской фотомодели Барбары Пино есть большой шанс стать победительницей шоу и покорить сердце холостяка Антона Криворотова.
Bimru.ru вчера в 06:48
Здоровье
Число умерших от коронавируса выросло в Бурятии и Забайкалье
В регионе зарегистрировано 1313 случаев заражения (+59 за сутки), из больниц выписано 618 человек.В больницах Бурятии 14 пациентов в тяжелом состоянии, трое подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.В Забайкалье за сутки умерли два человека, рассказали в оперативном штабе региона.
Тайга.инфо вчера в 22:45
Армия и оружие
В России начали строительство бомбардировщика шестого поколения
В России начали строительство опытного образца «стелс» бомбардировщика шестого поколения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
Lenta.ru вчера в 22:26
Общество
В Омской области еще 53 человека заразились коронавирусом
По данным на 26 мая, в Омской области еще 53 человека заболели коронавирусом.
Город55.ру вчера в 23:42
Общество
Глава СПЧ Валерий Фадеев предложил отменить штрафы, которые выписаны приложением «Социальный мониторинг»
Фадеев сказал газете «Коммерсантъ», что из-за сбоев приложение не справилось с возложенной задачей.
Эхо Москвы вчера в 23:20
Общество
Президент РФ подписал закон об ОСАГО без техосмотра
Москва, 25 мая 2020, 20:08 — REGNUM Закон о возможности заключать договор ОСАГО без диагностической карты подписан 25 мая президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на официальном портале правовой информации.
REGNUM вчера в 13:08
Футбол
Торбинский рассказал, почему решил переехать в США
Бывший полузащитник московского «Спартака», бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года в составе национальной команды России Дмитрий Торбинский объяснил, почему решил переехать вместе с семьёй в США.
Чемпионат вчера в 12:56
Общество
Семьи с детьми могут получить до 100 тысяч рублей по соцконтракту
Например, в Волгоградской области участниками программы социальных контрактов в этом году стали 958 семей, в которых воспитывается 2400 детей.
Российская газета 24 мая в 23:00
Космос
Впервые открыт астероид-троянец с кометным хвостом
Полит.ру вчера в 04:00