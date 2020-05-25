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Lenta.ruLenta.ruСША оказались на пороге рекордного обрушения добычи нефти

Из-за особенности технологии компаниям требуется постоянно бурить новые скважины, поскольку они быстро истощаются. Это является слабым местом сланцевой промышленности. Производители оказались на пороге краха из-за обрушения спроса на сырье и, как следствие, падения цен.
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США грозит рекордное обрушение добычи нефти

Комсомольская правда09:01

WSJ допускает, что индустрия сланцевой нефти в США не возродится

РЕН ТВвчера в 20:25

FT: в США 17 компаний по добыче сланцевой нефти подали на банкротство

ТАСС08:17

Коронавирус грозит остановить сланцевый бум в США

Вести.Ru03:03

Добывающие сланцевую нефть компании не скоро восстановятся

Российская газетавчера в 22:11

США оказались на пороге рекордного обрушения добычи нефти

Lenta.ru07:50

Добыча сланцевой нефти в США по итогам 2020 года упадет более чем на треть

REGNUMвчера в 15:25
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Автоматически обработаны 7203 источника, обновлено в 09:14, Ашберн
Происшествия

Зампрокурора Волгограда задержали за взятку

Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя прокурора Волгограда.
Российская газета 08:54
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Шоу-бизнес

Вдова Николая Караченцова пожаловалась на безденежье

Вдова Караченцова сообщила, что сидит без денег. Она ужасается, какие налоги сейчас надо платить.
RuNews24.ru вчера в 23:21
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Армия и оружие

Около 1,6 тысячи бойцов ЧВК Вагнера покинули запад Ливии

Около 1,6 тысячи бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера покинули зону боевых действий на западе Ливии.
Lenta.ru 04:20
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Общество

В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии

Коммерсантъ вчера в 21:18
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Общество

Министр просвещения РФ дал последний звонок для саратовских школьников

Саратовские школьники 25 мая присоединились к всероссийской акции «Последний звонок - 2020», которую Минпросвещения страны из-за пандемии коронавируса проводит онлайн.
Регион 64 03:16
3
Общество

У протестировавших на себе вакцину ученых нашли антитела к COVID-19

Антитела к коронавирусной инфекции были обнаружены у ученых, которые разрабатывают вакцину против COVID-19.
Российская газета 05:01
62
Происшествия

В Башкирии двух медсестер изолировали в морге

СМИ Башкирии сообщили о двух медсестрах из Архангельской центральной районной больницы, которых изолировали в помещении морга.
BFM.ru вчера в 14:48
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Происшествия

Суд арестовал захватчика отделения банка в Москве

Мужчина захватил отделение Альфа-банка на Земляном Валу днем 23 мая, он угрожал взорвать помещение.
Известия 08:52
15
Общество

ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей

С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
41
Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы

По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта.
РИА Новости вчера в 23:44
Политика

Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования

В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 15:47
1,6K
Экономика

Для мегапроекта «Газпрома» предложили привлечь деньги россиян

Одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения, считает глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
РИА Новости 08:27
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Здоровье

Коронавирус в России подтвержден у более чем 2 тысяч беременных

В России в настоящее время насчитывается свыше 2 тысяч беременных женщин с COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на главного внештатного специалиста по акушерству и гинекологии Минздрава России Лейлу Адамян.
Газета.Ru 06:34
13
Политика

Лукашенко предупредил Белоруссию о второй волне коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страну готовиться ко второй волне коронавируса, но надеется, что "сия беда минет", пишет агентство БелТА.
Газета.Ru 06:19
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Авто

Появились изображения нового компактного кроссовера Lada

На днях «Автоновости дня» писали о том, что по условиям СПИКа «АвтоВАЗ» до 2028 года выпустит на рынок два новых компактных кроссовера.
Автоновости дня вчера в 03:28
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Шоу-бизнес

Тарзан ответил на критику его сравнения артистов и пенсионеров

Актер и бодибилдер Сергей Глушко, известный широкой публике под псевдонимом Тарзан, считает, что его слова сравнения артистов и пенсионеров «вырваны из контекста».
АБН вчера в 19:46
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Шоу-бизнес

Пригожин ответил на критику Шнурова

Москва, 24 мая 2020, 07:18 — REGNUM Отвечая на критику российского музыканта Сергея Шнурова, продюсер Иосиф Пригожин призвал подписчиков не бить никого сапогами, взять себя в руки и быть добрее.
REGNUM вчера в 00:18
1,2K
Общество

В Тульской области еще 111 жителей заразились коронавирусом

Региональный оперативный штаб сообщил о новых случаях заражения новой коронавирусной инфекцией в Тульской области.
Тульские Известия 03:44
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Шоу-бизнес

У актрисы Дарьи Мороз обнаружили коронавирус

Известия 07:08
61
Общество

Илону Маску и Граймс пришлось изменить имя сына X Æ A-12

Американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск и исполнительница Клэр Буше, известная как Граймс, изменили имя своему сыну.
News.ru 06:05
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Авто

Составлен рейтинг самых надежных пятилетних кроссоверов

Дни24 вчера в 05:20
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Происшествия

В Мурманской области нашли тело пропавшей девочки

РИА Новости 08:47
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Происшествия

Уголовное дело возбуждено после драки пассажиров на рейсе Сочи-Москва

Следственный комитет возбудил уголовне дело о хулиганстве после драки двух пассажиров в самолете, прилетевшем из Сочи в аэропорт "Домодедово".
Интерфакс 09:01
23
Финансы

Центробанк России не смог помочь российским гражданам

Ранее стало известно, что регулятор остался недоволен тем, как банки предоставляют кредитные каникулы гражданам.
Lenta.ru 08:32
12
Шоу-бизнес

Светлана Лобода выложила фото без ретуши после обвинений в пластике

Светлана Лобода поделилась с поклонниками фотографией без ретуши.
Территория новостей вчера в 12:58
9
Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
1,1K
Экономика

России предсказали сильнейший кризис за десятилетие

России предсказали сильнейший экономический кризис более чем за десятилетие из-за пандемии коронавируса и падения мирового спроса на энергоресурсы, пишет Bloomberg со ссылкой на исследование аналитиков энергетического центра «Сколково».
Lenta.ru 05:48
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Общество

Путин подписал закон об ОСАГО без техосмотра

Владимир Путин подписал федеральный закон, разрешающий выдавать полис ОСАГО без прохождения техосмотра.
Вести.Ru 09:06
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Кино

Венецианский кинофестиваль состоится в сентябре

Российская газета вчера в 11:35
Политика

Боррель призвал соблюдать баланс в отношениях Евросоюза с Россией

Брюссель, 25 мая 2020, 15:56 — REGNUM Баланс между твердостью санкционной политики и сотрудничеством в важных для Евросоюза вопросах призвал соблюдать в отношениях с Россией верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
REGNUM 08:56
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Как работают Яндекс.Новости?
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