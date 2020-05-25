Коронавирус
Lenta.ruСША оказались на пороге рекордного обрушения добычи нефти
Из-за особенности технологии компаниям требуется постоянно бурить новые скважины, поскольку они быстро истощаются. Это является слабым местом сланцевой промышленности. Производители оказались на пороге краха из-за обрушения спроса на сырье и, как следствие, падения цен.
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Происшествия
Зампрокурора Волгограда задержали за взятку
Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя прокурора Волгограда.
Российская газета 08:54
Шоу-бизнес
Вдова Николая Караченцова пожаловалась на безденежье
Вдова Караченцова сообщила, что сидит без денег. Она ужасается, какие налоги сейчас надо платить.
RuNews24.ru вчера в 23:21
Армия и оружие
Около 1,6 тысячи бойцов ЧВК Вагнера покинули запад Ливии
Около 1,6 тысячи бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера покинули зону боевых действий на западе Ливии.
Lenta.ru 04:20
Общество
В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии
Коммерсантъ вчера в 21:18
Общество
Министр просвещения РФ дал последний звонок для саратовских школьников
Саратовские школьники 25 мая присоединились к всероссийской акции «Последний звонок - 2020», которую Минпросвещения страны из-за пандемии коронавируса проводит онлайн.
Регион 64 03:16
Общество
У протестировавших на себе вакцину ученых нашли антитела к COVID-19
Антитела к коронавирусной инфекции были обнаружены у ученых, которые разрабатывают вакцину против COVID-19.
Российская газета 05:01
Происшествия
В Башкирии двух медсестер изолировали в морге
СМИ Башкирии сообщили о двух медсестрах из Архангельской центральной районной больницы, которых изолировали в помещении морга.
BFM.ru вчера в 14:48
Происшествия
Суд арестовал захватчика отделения банка в Москве
Мужчина захватил отделение Альфа-банка на Земляном Валу днем 23 мая, он угрожал взорвать помещение.
Известия 08:52
Общество
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта.
РИА Новости вчера в 23:44
Политика
Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования
В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 15:47
Экономика
Для мегапроекта «Газпрома» предложили привлечь деньги россиян
Одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения, считает глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
РИА Новости 08:27
Здоровье
Коронавирус в России подтвержден у более чем 2 тысяч беременных
В России в настоящее время насчитывается свыше 2 тысяч беременных женщин с COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на главного внештатного специалиста по акушерству и гинекологии Минздрава России Лейлу Адамян.
Газета.Ru 06:34
Политика
Лукашенко предупредил Белоруссию о второй волне коронавируса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страну готовиться ко второй волне коронавируса, но надеется, что "сия беда минет", пишет агентство БелТА.
Газета.Ru 06:19
Авто
Появились изображения нового компактного кроссовера Lada
На днях «Автоновости дня» писали о том, что по условиям СПИКа «АвтоВАЗ» до 2028 года выпустит на рынок два новых компактных кроссовера.
Автоновости дня вчера в 03:28
Шоу-бизнес
Тарзан ответил на критику его сравнения артистов и пенсионеров
Актер и бодибилдер Сергей Глушко, известный широкой публике под псевдонимом Тарзан, считает, что его слова сравнения артистов и пенсионеров «вырваны из контекста».
АБН вчера в 19:46
Шоу-бизнес
Пригожин ответил на критику Шнурова
Москва, 24 мая 2020, 07:18 — REGNUM Отвечая на критику российского музыканта Сергея Шнурова, продюсер Иосиф Пригожин призвал подписчиков не бить никого сапогами, взять себя в руки и быть добрее.
REGNUM вчера в 00:18
Общество
В Тульской области еще 111 жителей заразились коронавирусом
Региональный оперативный штаб сообщил о новых случаях заражения новой коронавирусной инфекцией в Тульской области.
Тульские Известия 03:44
Шоу-бизнес
У актрисы Дарьи Мороз обнаружили коронавирус
Известия 07:08
Общество
Илону Маску и Граймс пришлось изменить имя сына X Æ A-12
Американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск и исполнительница Клэр Буше, известная как Граймс, изменили имя своему сыну.
News.ru 06:05
Авто
Составлен рейтинг самых надежных пятилетних кроссоверов
Дни24 вчера в 05:20
Происшествия
В Мурманской области нашли тело пропавшей девочки
РИА Новости 08:47
Происшествия
Уголовное дело возбуждено после драки пассажиров на рейсе Сочи-Москва
Следственный комитет возбудил уголовне дело о хулиганстве после драки двух пассажиров в самолете, прилетевшем из Сочи в аэропорт "Домодедово".
Интерфакс 09:01
Финансы
Центробанк России не смог помочь российским гражданам
Ранее стало известно, что регулятор остался недоволен тем, как банки предоставляют кредитные каникулы гражданам.
Lenta.ru 08:32
Шоу-бизнес
Светлана Лобода выложила фото без ретуши после обвинений в пластике
Светлана Лобода поделилась с поклонниками фотографией без ретуши.
Территория новостей вчера в 12:58
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
Экономика
России предсказали сильнейший кризис за десятилетие
России предсказали сильнейший экономический кризис более чем за десятилетие из-за пандемии коронавируса и падения мирового спроса на энергоресурсы, пишет Bloomberg со ссылкой на исследование аналитиков энергетического центра «Сколково».
Lenta.ru 05:48
Общество
Путин подписал закон об ОСАГО без техосмотра
Владимир Путин подписал федеральный закон, разрешающий выдавать полис ОСАГО без прохождения техосмотра.
Вести.Ru 09:06
Кино
Венецианский кинофестиваль состоится в сентябре
Российская газета вчера в 11:35
Политика
Боррель призвал соблюдать баланс в отношениях Евросоюза с Россией
Брюссель, 25 мая 2020, 15:56 — REGNUM Баланс между твердостью санкционной политики и сотрудничеством в важных для Евросоюза вопросах призвал соблюдать в отношениях с Россией верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
REGNUM 08:56