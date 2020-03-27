Здоровье
ВедомостиСША опередили Италию и Китай по числу зараженных коронавирусом
По данным университета Джона Хопкинса на 1:30 мск, в мире заразились коронавирусом 526 044 человека. На втором месте по количеству инфицированных — Китай (81 172 чел.), на третьем — Италия (80 589).
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Здоровье
Полезен ли чеснок в борьбе с коронавирусом, рассказал врач
Экономика
Доходы по вкладам обложат налогом
Президент России Владимир Путин выступил с предложением ввести налог на доходы физических лиц (НДФЛ) со стандартной ставкой в 13% на доходы по вкладам и ценным бумагам Эта мера будет действовать в том случае, если общий объем подобных активов у вкладчика превышает один миллион рублей, уточнил глава государства в своем обращении к нации в среду, 25 марта.
Общество
Можно ли уволить в выходной день?
Споры возникают относительно времени, когда работодатель должен рассчитать работника, если день увольнения выпал на выходной день.
Политика
В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом
Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.
Политика
Путин надеется на победу над коронавирусом раньше чем через три месяца
Пандемию вируса COVID-19 в России, возможно, удастся победить в течение двух-трех месяцев, полагает президент Владимир Путин.
Политика
В администрации и управделами президента выявили случаи коронавируса
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос РБК о выявленных случаях заражения коронавирусом в администрации президента и УДП.
Общество
Мишустин поручил временно закрыть места отдыха на курортах
Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение закрыть места массового отдыха на курортах России до 1 июня 2020 года.
Происшествия
МВД сообщило основную версию пожара с семью погибшими в Екатеринбурге
Семь человек погибли, ещё один пострадал.
Экономика
Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса
«Говоря о наших действиях в отношении клиентов, пострадавших от коронавируса, заболевших или находящихся на вынужденном карантине, Сбербанк принял решение в индивидуальном порядке предоставлять «каникулы» по кредитным платежам на срок до шести месяцев без начисления штрафов и неустоек», — приводит ТАСС слова Грефа.
Здоровье
Коронавирус: последние новости о пандемии COVID-19 в мире к 27 марта
11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Тогда в мире насчитывалось 125 тысяч заболевших новым вирусом.
Общество
Число заявок на пособия по безработице в США побило рекорд 1982 года
Предыдущий рекорд побит более чем в четыре раза — он датируется 1982 годом, когда в США была рецессия и за пособием обратилось около 700 тыс. американцев.
Экономика
В переговорах МВФ и Украины достигнут прогресс
Международный валютный фонд и Украина добились прогресса в переговорах по вопросу о финансовой поддержке украинской стороны.
Энергетика
«Газпром» ударил по конкурентам в Европе
Российская компания «Газпром» ударила по конкурентам в Европе, продавая дешевый газ.
Политика
Путин обратился к россиянам из-за распространения коронавируса
Президент России Владимир Путин обратился к нации в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.
Общество
У Льва Лещенко нашли коронавирус
У народного артиста РСФСР Льва Лещенко обнаружили коронавирус, сообщает Life. Состояние артиста не вызывает у врачей опасений.
Общество
В России введут штрафы за нарушение карантина
Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Экономика
Стало известно, какие отсрочки по налогам дадут малому бизнесу
Стали известны меры поддержки малого бизнеса, которые запланированы Правительством из-за ситуации с коронавирусом.
Экономика
«Отказ от карантина — страшная ошибка»: экономист Сергей Гуриев — об обращении Путина, кризисе и пандемии
Сергей Гуриев: Почему государство не может потратить триллионы рублей, но продолжает отъем денег у населения Об отсутствии карантина в России Главное [в обращении Путина], конечно, это отказ от карантина.
Экономика
Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей
Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян потеряла ребенка
Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян потеряла ребенка. Об этом сама Маргарита только что сообщила в Instagram.
Шоу-бизнес
Муцениеце рассказала о причинах развода с Прилучным
Актриса Агата Муцениеце подтвердила своё намерение развестись с Павлом Прилучным, с которым прожила девять лет.
Политика
Мир потерял интерес к Украине из-за COVID-19
Теряющий популярность на фоне экономических проблем и кризиса в Донбассе президент Владимир Зеленский внезапно стал ярым борцом с COVID-19.
Общество
Второй тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат
Второй тест на коронавирус, который сделала канцлер Германии Ангела Меркель, как и первый, дал отрицательный результат.
Религия
РПЦ увидела нарушение Конституции в указе Беглова о борьбе с вирусом
В рамках борьбы с эпидемией губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее ввел дополнительные антивирусные меры.
Политика
Макрон заявил об угрозе развала Шенгенской зоны
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Шенгенская зона может развалиться, если страны Европейского союза не продемонстрируют солидарность на фоне распространения коронавируса, сообщает агентство Reuters.
Политика
Сербия попросила Россию о помощи в борьбе с коронавирусом
Правительство Сербии приняло решение обратиться к России с просьбой о помощи в борьбе с коронавирусом нового типа, сообщает ТАССсо ссылкой на сербский телеканал РТС.
Политика
Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции
Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
Происшествия