По данным университета Джона Хопкинса на 1:30 мск, в мире заразились коронавирусом 526 044 человека. На втором месте по количеству инфицированных — Китай (81 172 чел.), на третьем — Италия (80 589).

США опередили Италию и Китай по числу зараженных коронавирусом

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Политика Мир потерял интерес к Украине из-за COVID-19 Теряющий популярность на фоне экономических проблем и кризиса в Донбассе президент Владимир Зеленский внезапно стал ярым борцом с COVID-19.

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Политика Сербия попросила Россию о помощи в борьбе с коронавирусом Правительство Сербии приняло решение обратиться к России с просьбой о помощи в борьбе с коронавирусом нового типа, сообщает ТАССсо ссылкой на сербский телеканал РТС.