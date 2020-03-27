Здоровье
РидусСША вышли на первое место в мире по числу зараженных COVID-19
США вышли на первое место в мире по подтвержденным случаям заражения коронавирусом после того, как в этой стране выявили 85 505 носителей COVID-19. Прежде больше всего зараженных насчитывалось в Китае (81 340) и Италии (80 539).
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У певца Льва Лещенко диагностировали коронавирус.
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Путин подписал указ о нерабочей неделе в России с 30 марта
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым, с 30 марта по 3 апреля 2020 года на всей территории страны объявлена нерабочая неделя.
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Глава Хакасии ушел на карантин после контакта с больным коронавирусом
Коронавирус в мире обнаружен у более чем 465 000 человек, более 21 000 скончались, сообщает Всемирная организация здравоохранения по данным на 20.00 мск 26 марта.
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WSJ: Покупатели в США и Европе отказываются от саудовской нефти
Многие страны Европы и Соединенные Штаты отказались покупать у Саудовской Аравии нефть, так как ее уже негде хранить.
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В Магнитогорске задержан предполагаемый виновник взрыва в жилом доме
В Магнитогорске задержан мужчина, который принес газовый баллон в квартиру, где произошел взрыв.
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В ВОЗ признали бесполезной в борьбе с коронавирусом самоизоляцию
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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил закрыть места массового отдыха на российских курортах до 1 июня.
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Президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином по поводу коронавирусной инфекции COVID-19.
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Владимир Путин предложил ввести налог на офшоры и проценты по вкладам
Как заявил в обращении к гражданам 25 марта 2020 года президент России Владимир Путин, все выплаты доходов (в виде процентов и дивидендов), уходящие из России за рубеж, в офшорные юрисдикции, должны облагаться адекватным налогом.
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Обновленный Mitsubishi ASX получил российские цены
Компания Mitsubishi объявила о старте продаж обновленного кроссовера Mitsubishi ASX в России с апреля 2020 года.
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МВД сообщило основную версию пожара с семью погибшими в Екатеринбурге
Сотрудники полиции рассматривают поджог основной версией причины пожара с семью погибшими в доме в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
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Первый в республике случай заражения новым коронавирусом был выявлен 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции.
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По словам Бузовой, развод породил в ней большое количество комплексов, а следствием этой психологической нестабильности стали метаморфозы в её прическе и навязчивые планы по корректировке бюста.
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Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве
Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
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По мнению издания, премьер-министр Джузеппе Конте согласился принять гуманитарную помощь России - девять самолетов Ил-76 и порядка ста военных специалистов ради того, чтобы «укрепить личные отношения» с Москвой.
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Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
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КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона
Руководство Континентальной хоккейной лиги заявило, что из-за распространения коронавируса плей-офф текущего сезона досрочно завершается.
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Стали известны дата и место прощания с Инной Макаровой
Прощание с народной артисткой СССР Инной Макаровой пройдет в субботу в ритуальном зале при Центральной клинической больнице, позднее артистку похоронят на Троекуровском кладбище, сообщается в четверг на сайте Союза кинематографистов.