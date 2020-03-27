Здоровье

РидусРидусСША вышли на первое место в мире по числу зараженных COVID-19

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США вышли на первое место в мире по подтвержденным случаям заражения коронавирусом после того, как в этой стране выявили 85 505 носителей COVID-19. Прежде больше всего зараженных насчитывалось в Китае (81 340) и Италии (80 539).
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