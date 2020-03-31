Коронавирус
Газета.RuСША опередили Китай по количеству смертей от коронавируса
Количество смертей от коронавируса в США превысило показатель Китая, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на университет Джонса Хопкинса. По данным университета, в Соединенных штатах от новой инфекции скончались 3415 человек. В Китае, где зародилась пандемия, от коронавируса умерли 3309.
Читать в источнике
Оценить196
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 16:09, Ашберн
Экономика
Мишустин пояснил новый налог с процентов по вкладам
Глава российского правительства Михаил Мишустин разъяснил условия нового налога на проценты по вкладам и ценным бумагам.
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Общество
В ДНР зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что республика объявит чрезвычайное положение, если на ее территории будут выявлены случаи заражения коронавирусом.
Политика
Минобороны: отправка в войска призывников начнется не раньше 20 мая
Министр обороны России Сергей Шойгу отдал распоряжение не начинать отправку призывников в войска ранее 20 мая из-за распространения пандемии коронавируса, сообщает газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
Энергетика
Стоимость российской нефти упала до $13 за баррель
Общество
Абитуриенты в этом году могут подать документы в вузы до 10 августа
Абитуриенты, претендующие на бюджетные места, теперь смогут подать документы до 10 августа.
Политика
Англия рискует остаться без урожая из-за коронавируса
Коронавирус рушит не только привычный ритм жизни, но и экономику многих стран. На фоне чего Англия и вовсе рискует остаться без урожая.
Шоу-бизнес
Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании
Российская актриса и ведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании. Об этом она сообщила в Facebook.
Политика
Состоялся телефонный разговор Путина и Трампа
По инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Общество
Жертвами коронавируса в Италии за сутки стали 837 человек
За последние сутки от COVID-19 в Италии умерли 837 человек. Таким образом, общее число жертв достигло 12 428.
Происшествия
В Марий Эл обнаружили тела женщины и двух детей
Собеседница агентства добавила, что следователи не называют версии произошедшего.
Политика
ВЦИОМ опубликовал новый рейтинг популярности поправок к Конституции
Поправку к Конституции о гарантии доступной и качественной медпомощи россияне продолжают считать самой важной.
Политика
Россия станет тихой гаванью для капитала, считают журналисты из США
Россия лучше других стран подготовилась к затяжному кризису, который возможен из-за распространения коронавируса, поэтому может стать тихой гаванью для спасения капитала.
Происшествия
В Перми скончался пациент с коронавирусом
Пациент с подтвержденным коронавирусом умер в Перми, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные оперштаба.
Транспорт
В Петербурге закроют девять станций метро и ограничат работу восьми
Власти Санкт-Петербурга с 1 апреля закроют на вход и выход девять станций метро, еще на восьми станциях города закроют один из двух вестибюлей.
Кино
Названы новые детали киновселенной Бэтмена и Супермена
Трансляция состоялась на минувших выходных. Режиссер раскрыл некоторые детали особого видения мира своей киновселенной.
Общество
В Саратовской области вводится пропускной режим
Согласно постановлению, со 2 апреля в Саратовской области вводится пропускной режим.
Общество
Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код
После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Общество
Госдума приняла закон об уголовном наказании нарушителей карантина
Как пояснили в Госдуме, если закон вступит в силу, за нарушение карантина, которое привело к массовому заболеванию или отравлению людей, виновник получит штраф от 500 до 700 тысяч рублей или срок заключения до двух лет.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл официально покинули королевскую семью
Пара теперь станет самыми обычными гражданами На днях Меган Маркл и принц Гарри посетили свой последний официальный прием в статусе членов королевской семьи.
Игры
Ubisoft бесплатно раздаёт игру Rayman Legends
Киберспорт
Project CARS 2 и Fable Anniversary возглавили Xbox Live Gold в апреле
Project CARS 2 (Xbox One) — с 1 по 30 апреля Knights of Pen and Paper Bundle (Xbox One) — с 16 апреля по 15 мая Fable Anniversary (Xbox One, Xbox 360) — с 1 по 15 апреля Toybox Turbos (Xbox One, Xbox 360) — с 16 по 30 апреля.
Игры
Блокбастер Call of Duty Modern Warfare 2 remastered появился в продаже
В игрострое похоже заражается новая тенденция — выпускать блокбастеры без рекламной компании, предваряющей и анонсирующей игру и дату релиза.
Общество
В России выявили 500 больных коронавирусом за сутки
Количество пациентов с коронавирусом в России за сутки выросло на 500 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба.
Общество
Князь Монако излечился от коронавируса
Князь Монако Альбер II вылечился от коронавируса, сообщает Le Figaro со ссылкой на представителя княжеского дворца.
Армия и оружие
ПВО Сирии сбили израильские ракеты
Шоу-бизнес
Самойлова разводится с Джиганом
Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.