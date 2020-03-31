Коронавирус

Газета.RuГазета.RuСША опередили Китай по количеству смертей от коронавируса

Количество смертей от коронавируса в США превысило показатель Китая, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на университет Джонса Хопкинса. По данным университета, в Соединенных штатах от новой инфекции скончались 3415 человек. В Китае, где зародилась пандемия, от коронавируса умерли 3309.
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Собеседница агентства добавила, что следователи не называют версии произошедшего.
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Количество пациентов с коронавирусом в России за сутки выросло на 500 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба.
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Князь Монако Альбер II вылечился от коронавируса, сообщает Le Figaro со ссылкой на представителя княжеского дворца.
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