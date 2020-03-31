Количество смертей от коронавируса в США превысило показатель Китая, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на университет Джонса Хопкинса. По данным университета, в Соединенных штатах от новой инфекции скончались 3415 человек. В Китае, где зародилась пандемия, от коронавируса умерли 3309.

США опередили Китай по количеству смертей от коронавируса

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