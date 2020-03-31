Коронавирус

ИзвестияИзвестияСША опередили Китай по количеству умерших от коронавируса

Количество умерших от коронавируса SARS-CoV-2 в США достигло 3415 человек. Такие данные во вторник, 31 марта, привел Университет Джонса Хопкинса. К настоящему моменту количество скончавшихся в США превысило количество жертв инфекции в Китае, где умерли 3309 пациентов.
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США обошли Китай по числу смертей от коронавируса

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ТАСС12:54

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«Банк России с 1 апреля 2020 года приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов», — говорится в сообщении.
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Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина

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Коммерсантъ 03:33
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В Минобрнауки назвали сроки подачи документов в вузы

Абитуриенты смогут подать документы в вузы на бюджетные места до 10 августа. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков 31 марта.
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Правительство Украины рассматривает возможность ослабления карантинных мер ради спасения экономики страны.
Известия 08:06
Общество

Представитель ВОЗ оценила российские меры против коронавируса

Меры РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции могут предотвратить быстрый рост числа зараженных в стране, считает представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
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«Манчестер Юнайтед» надеется переманить Де Лигта из «Ювентуса»

Британская газета The Daily Mirror сообщает о том, что Манчестер Юнайтед собирается во время работы ближайшего трансферного окна приобрести 20-летнего центрального защитника Ювентуса Маттейса Де Лигта.
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Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

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Владимирцам с 1 апреля проиндексируют пенсии

С 1 апреля в России вступают в силу часть новшеств и изменений в текущее законодательство.
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Здоровье

Найдена связь между коронавирусом и ожирением

Рамблер 06:08
Происшествия

Генпрокуратура поручила выяснить причины обрушения моста в Петербурге

Генпрокуратура РФ поручила прокуратуре Санкт-Петербурга провести проверку по факту обрушения части пешеходной зоны Славянского моста.
Известия 10:16
Общество

Правительство за день изменило список товаров первой необходимости

Власти внесли изменения в утвержденный 28 марта список товаров первой необходимости, продажа которых не будет ограничена в нерабочую неделю.
РБК 29 марта в 18:27
Общество

В Саратовской области вводится пропускной режим

Согласно постановлению, со 2 апреля в Саратовской области вводится пропускной режим.
Коммерсантъ 14:18
Общество

Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Коммерсантъ 05:18
Здоровье

Ученые спрогнозировали смерть миллионов детей от рака

Без финансирования до 2050 года в мире могут заболеть раком до 13,7 млн детей.
Московский Комсомолец 13:43
Музыка

«Евровидение» пройдет в форме онлайн-концерта

Организаторы песенного конкурса "Евровидение" покажут онлайн-концерт вместо отмененного ранее шоу.
Газета.Ru 14:05
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Суточное число смертей от коронавируса в Великобритании выросло вдвое

Число погибших от коронавирусной инфекции в больницах Великобритании выросло за последние сутки на 393 человека, до 1898.
Фонтанка.Ру 14:33
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Региональные власти начинают вводить пропуска для передвижения по городам.
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Общество

В НИИ Склифосовского объяснили рост числа заболевших COVID-19 в Москве

Главврач НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков объяснил рост числа зараженных коронавирусом в Москве увеличением выявляемости заболевания.
РИА Новости 11:26
Политика

Россия поможет США в борьбе с коронавирусом

В связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией из-за коронавируса Россия предложила США помощь в виде медицинской техники и средств защиты.
Lenta.ru 14:10
Происшествия

У фельдшера из Челябинской области выявили коронавирус

Новая бригада справляется с оказанием медицинской помощи жителям района, — уточнили в пресс-службе областного минздрава.
Вечерний Челябинск 08:57
Авто

Россию ожидает массовый уход автомобильных брендов и дилеров

В связи с чем, большинству брендов ничего не останется, как покинуть рынок РФ.
32CARS.ru вчера в 12:57
Биатлон

Анфиса Резцова подаст в суд на Губерниева

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила о том, что планирует подать в суд иск на спортивного телекомментатора Дмитрия Губерниева.
МонаВиста 12:57
Экономика

Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам

Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 04:24
Армия и оружие

Лукашенко обсудил с силовиками реакцию на учения НАТО

Фото: БЕЛТА Боеготовность вооруженных сил Беларуси, военные маневры НАТО "Защитник Европы 2020" у границ страны и реакция на пандемию коронавируса вошли в повестку доклада, с которым Александр Лукашенко принял 30 марта госсекретаря СБ Андрея Равкова, министра обороны Виктора Хренина и начальника главного разведывательного управления Павла Тихонова, передает пресс-служба главы государства.
Российская газета вчера в 05:07
Общество

В Севастополе ввели режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса

Режим всеобщей самоизоляции населения из-за ситуации с коронавирусом введен в Севастополе с 1 апреля, соответствующий указ подписал врио губернатора города.
РИА Новости 13:10
Футбол

«Аякс» расторг контракт с Нури, который вышел из комы

Амстердам, 31 марта 2020, 11:47 — REGNUM Амстердамский «Аякс» расторг контракт с полузащитником Абдельхаком Нури, который более двух лет находился в коме.
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Общество

Князь Монако вылечился от коронавируса

Князь Монако Альбер II успешно вылечился после заражения коронавирусом.
Москва 24 13:49
Космос

Облака скрывают поверхность экзопланет

В течение многих лет астрономы использовали транзитную фотометрию (метод транзита), чтобы обнаружить экзопланеты, отслеживая отдаленные звезды на предмет падения их яркости.
V-kosmose.com вчера в 10:50
Общество

В Краснодарском крае вводят карантин

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении карантина на всей территории региона.
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