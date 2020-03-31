Количество умерших от коронавируса SARS-CoV-2 в США достигло 3415 человек. Такие данные во вторник, 31 марта, привел Университет Джонса Хопкинса. К настоящему моменту количество скончавшихся в США превысило количество жертв инфекции в Китае, где умерли 3309 пациентов.

США опередили Китай по количеству умерших от коронавируса

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