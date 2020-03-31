Коронавирус
ИзвестияСША опередили Китай по количеству умерших от коронавируса
Количество умерших от коронавируса SARS-CoV-2 в США достигло 3415 человек. Такие данные во вторник, 31 марта, привел Университет Джонса Хопкинса. К настоящему моменту количество скончавшихся в США превысило количество жертв инфекции в Китае, где умерли 3309 пациентов.
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Шоу-бизнес
Самойлова разводится с Джиганом
Экономика
ЦБ РФ приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке
«Банк России с 1 апреля 2020 года приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов», — говорится в сообщении.
Общество
Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина
Государственная дума в трех чтениях приняла закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы эпидемии.
Общество
В Минобрнауки назвали сроки подачи документов в вузы
Абитуриенты смогут подать документы в вузы на бюджетные места до 10 августа. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков 31 марта.
Политика
Украина может ослабить карантинные меры для спасения экономики
Правительство Украины рассматривает возможность ослабления карантинных мер ради спасения экономики страны.
Общество
Представитель ВОЗ оценила российские меры против коронавируса
Меры РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции могут предотвратить быстрый рост числа зараженных в стране, считает представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» надеется переманить Де Лигта из «Ювентуса»
Британская газета The Daily Mirror сообщает о том, что Манчестер Юнайтед собирается во время работы ближайшего трансферного окна приобрести 20-летнего центрального защитника Ювентуса Маттейса Де Лигта.
Общество
Владимирцам с 1 апреля проиндексируют пенсии
С 1 апреля в России вступают в силу часть новшеств и изменений в текущее законодательство.
Происшествия
Генпрокуратура поручила выяснить причины обрушения моста в Петербурге
Генпрокуратура РФ поручила прокуратуре Санкт-Петербурга провести проверку по факту обрушения части пешеходной зоны Славянского моста.
Общество
Правительство за день изменило список товаров первой необходимости
Власти внесли изменения в утвержденный 28 марта список товаров первой необходимости, продажа которых не будет ограничена в нерабочую неделю.
Общество
В Саратовской области вводится пропускной режим
Согласно постановлению, со 2 апреля в Саратовской области вводится пропускной режим.
Общество
Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код
После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Здоровье
Ученые спрогнозировали смерть миллионов детей от рака
Без финансирования до 2050 года в мире могут заболеть раком до 13,7 млн детей.
Музыка
«Евровидение» пройдет в форме онлайн-концерта
Организаторы песенного конкурса "Евровидение" покажут онлайн-концерт вместо отмененного ранее шоу.
Общество
Суточное число смертей от коронавируса в Великобритании выросло вдвое
Число погибших от коронавирусной инфекции в больницах Великобритании выросло за последние сутки на 393 человека, до 1898.
Транспорт
РБК: Региональные власти начинают вводить пропуска для передвижения по городам
Региональные власти начинают вводить пропуска для передвижения по городам.
Общество
В НИИ Склифосовского объяснили рост числа заболевших COVID-19 в Москве
Главврач НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков объяснил рост числа зараженных коронавирусом в Москве увеличением выявляемости заболевания.
Политика
Россия поможет США в борьбе с коронавирусом
В связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией из-за коронавируса Россия предложила США помощь в виде медицинской техники и средств защиты.
Происшествия
У фельдшера из Челябинской области выявили коронавирус
Новая бригада справляется с оказанием медицинской помощи жителям района, — уточнили в пресс-службе областного минздрава.
Авто
Россию ожидает массовый уход автомобильных брендов и дилеров
В связи с чем, большинству брендов ничего не останется, как покинуть рынок РФ.
Биатлон
Анфиса Резцова подаст в суд на Губерниева
Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила о том, что планирует подать в суд иск на спортивного телекомментатора Дмитрия Губерниева.
Экономика
Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам
Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Армия и оружие
Лукашенко обсудил с силовиками реакцию на учения НАТО
Фото: БЕЛТА Боеготовность вооруженных сил Беларуси, военные маневры НАТО "Защитник Европы 2020" у границ страны и реакция на пандемию коронавируса вошли в повестку доклада, с которым Александр Лукашенко принял 30 марта госсекретаря СБ Андрея Равкова, министра обороны Виктора Хренина и начальника главного разведывательного управления Павла Тихонова, передает пресс-служба главы государства.
Общество
В Севастополе ввели режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса
Режим всеобщей самоизоляции населения из-за ситуации с коронавирусом введен в Севастополе с 1 апреля, соответствующий указ подписал врио губернатора города.
Футбол
«Аякс» расторг контракт с Нури, который вышел из комы
Амстердам, 31 марта 2020, 11:47 — REGNUM Амстердамский «Аякс» расторг контракт с полузащитником Абдельхаком Нури, который более двух лет находился в коме.
Общество
Князь Монако вылечился от коронавируса
Князь Монако Альбер II успешно вылечился после заражения коронавирусом.
Космос
Облака скрывают поверхность экзопланет
В течение многих лет астрономы использовали транзитную фотометрию (метод транзита), чтобы обнаружить экзопланеты, отслеживая отдаленные звезды на предмет падения их яркости.
Общество
В Краснодарском крае вводят карантин
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении карантина на всей территории региона.