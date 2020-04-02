Половина стоимости груза медицинского оборудования, который доставлен из РФ в США, была оплачена Российским фондом прямых инвестиций, другая половина - американской стороной.

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Половину стоимости гуманитарного груза из России для США оплатил Российский фонд прямых инвестиций, вторая половина была оплачена американской стороной. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает «Интерфакс».

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