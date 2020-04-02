Коронавирус

BFM.ruBFM.ruСША оплатили половину доставленной из России медпомощи

Половину стоимости гуманитарного груза из России для США оплатил Российский фонд прямых инвестиций, вторая половина была оплачена американской стороной. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает «Интерфакс».
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с чего всё началось

В МИД рассказали, кто оплатил медицинский груз для США

Половина стоимости груза медицинского оборудования, который доставлен из РФ в США, была оплачена Российским фондом прямых инвестиций, другая половина - американской стороной.
ТАСС07:45

Подробнее о событии

США оплатили половину доставленной из России медицинской помощи

РИА Новости08:13

МИД сообщил об оплате отправленного в США груза медтехники

РБК07:35

В МИДе рассказали об оплате США половины гуманитарного груза

Известия07:02

Захарова рассказала об оплате США половины гумгруза

РЕН ТВ07:16

США частично оплатили присланную Россией помощь против коронавируса

RT на русском07:12

Россия объяснила заявление Госдепа о платной гуманитарной помощи

Lenta.ru07:06

МИД РФ прокомментировал заявление США о не безвозмездной медицинской помощи

Коммерсантъ07:20
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Автоматически обработано 7130 источников, обновлено в 12:25, Ашберн
Политика

Путин продлил режим нерабочих дней

Президент России Владимир Путин продлил режим нерабочих дней, введенный из-за ситуации с коронавирусом, до 30 апреля.
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Общество

Главред пермской газеты умерла от коронавируса

BFM.ru 05:32
Общество

Россиянам сегодня проиндексируют социальные пенсии

Пенсии за апрель россиянам начал выплачивать досрочно из-за нерабочей недели, объявленной из-за роста заболеваемости коронавирусом в России.
Эхо Москвы 31 марта в 23:30
Здоровье

В воронежской райбольнице выявили пациента с пневмонией

Одному из пациентов Калачеевской районной больницы медики поставили диагноз пневмония.
Обозреватель Врн 10:54
Политика

Песков: разговора Путина с наследным принцем Саудовской Аравии не было

В Кремле опровергли информацию о том, что президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Сальманом.
Вести.Ru 11:09
Политика

Путин назначил Цыбульского новым главой Архангельской области

Временно исполняющим обязанности главы Архангельской области президент России Владимир Путин назначил руководителя Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского.
Газета.Ru 11:43
Политика

Голландское судно привлекут для строительства «Северного потока — 2»

Голландский корабль Flintstone включили в список судов для технических работ на строительстве газопровода "Северный поток — 2", следует из распоряжения правительства.
РИА Новости 11:35
Общество

Мэр Москвы утвердил штрафы за нарушение самоизоляции

Мосгордума приняла закон, который вводит штраф от 4 тыс. рублей за нарушение режима повышенной готовности физическими лицами, в том числе, самоизоляции.
Известия 08:56
Общество

В России разрешат производить медицинские маски без лицензии

RT на русском 08:42
Происшествия

В Костромской области умерла женщина с подозрением на коронавирус

Пожилая жительница Костромской области, госпитализированная с подозрением на коронавирус, скончалась, сообщила администрация региона.
РИА Новости 11:11
Энергетика

Песков прокомментировал желание Белоруссии покупать нефть у РФ по $4

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал желание Белоруссии закупить в апреле 2 млн тонн российской нефти по цене около $4 за баррель, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:34
Общество

Тюменская область переходит на режим самоизоляции

С завтрашнего дня, 3 апреля, в Тюменской области в связи с распространением опасного коронавируса вводится режим самоизоляции.
NG72.ru 08:19
Экономика

X5 и «Магнит» анонсировали продажу некоторых продуктов без наценки

Крупнейшие российские розничные сети Х5 Retail Group и «Магнит» решили обнулить торговую наценку на отдельные категории социально значимых товаров сроком не менее чем на один месяц.
Ведомости 08:42
Шоу-бизнес

Лещенко обратился к поддержавшим его поклонникам

Газета.Ru 03:31
Общество

Тиньков покинет пост председателя совета директоров Тинькофф-банка

Бизнесмен Олег Тиньков уйдет с поста председателя совета директоров Тинькофф-банка. Он намерен сделать это в ближайшие несколько недель.
Коммерсантъ 10:16
Политика

Россия окажет Сербии гуманитарную помощь в связи с коронавирусом

Россия окажет Сербии гуманитарную помощь в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Газета.Ru 11:06
Общество

В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету

В России выявили 3548 больных коронавирусом (2475 из них — в Москве), 30 человек скончались, 235 выздоровели.
РИА Новости вчера в 20:13
Общество

В Италии российским медикам сварили борщ

В одной из столовых итальянского Бергамо российским военным медикам и специалистам, прибывшим для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, сварили борщ.
Российская газета 11:44
Авто

В России пикап Isuzu D-Max получил спецверсию для бездорожья

В России стартовали продажи специальной версии пикапа Isuzu D-Max – Arctic Trucks с индексом AT35, созданной для сурового бездорожья вместе с исландской компанией Arctic Trucks.
Автоновости дня 02:36
Происшествия

РБК сообщил о задержании ФСБ двух генералов МВД

Сотрудники ФСБ провели обыск в следственном департаменте Министерства внутренних дел и задержали замглавы департамента Александра Краковского, Александра Бирюкова, а также следователя по особо важным делам Александра Брянцева, пишет РБК со ссылкой на источник.
РИА Новости 10:29
Политика

Путин поручил ввести в регионах особый порядок передвижения

Президент Владимир Путин на фоне распространения пандемии коронавируса поручил ввести в регионах особый порядок передвижения лиц и транспортных средств.
РИА Новости 12:09
Космос

Если Солнце погаснет, то Земля выживет: радиоактивность может сделать планеты обитаемыми

Исследователи предположили, что часть планет, особенно те из них, которые образуются возле центра Млечного Пути, могут располагать достаточным количеством изотопов, чтобы самостоятельно генерировать необходимое количество тепла, не позволяющее поверхности планеты превратиться в безжизненный лед.
Экология Регионов 03:00
Экономика

Россияне назвали способы сохранить деньги при кризисе

Россияне назвали самые выгодные способы сохранения денег в условиях экономической нестабильности.
Lenta.ru 08:01
Авто

В России Toyota подняла цены на автомобили

Автоновости дня 04:50
Общество

Власти Самарской области сами решат, какой режим они будут вводить

В Самарской области количество заболевших составило 17 человек, что на 2 больше, чем днём ранее.
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Политика

Глава Марий Эл призвал откликнуться на призыв Президента

Глава Марий Эл Александр Евстифеев призвал сограждан прислушаться к словам обращения Президента РФ Владимира Путина к нации.
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Армия и оружие

Токаев объявил призыв военнообязанных на специальные сборы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о призыве военнообязанных на специальные сборы.
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Наука

Банды дельфинов охраняют самок, синхронно озвучивая свои движения

В подгруппах два самца постоянно охраняют самку, плавая, поворачиваясь и выходя на поверхность одновременно.
Машины и Механизмы вчера в 05:10
Шоу-бизнес

Подольская рассказала про будущего ребенка от Преснякова

Выпускница шоу Фабрика звезд Наталья Подольская посетила программу Секрет на миллион, где рассказала об отношениях с Владимиром Пресняковым и о возможном пополнении в семье.
NewInform вчера в 08:39
Общество

В Нижегородской области введены QR-коды для контроля за самоизоляцией

Система контроля за соблюдением режима самоизоляции на основе интернет-портала начала работать в Нижегородской области.
ТАСС 04:58
Как работают Яндекс.Новости?
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский государственный и политический деятель, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель МИД России с 10 августа 2015 года.
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