Коронавирус
BFM.ruСША оплатили половину доставленной из России медпомощи
Половину стоимости гуманитарного груза из России для США оплатил Российский фонд прямых инвестиций, вторая половина была оплачена американской стороной. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает «Интерфакс».
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с чего всё началось
Половина стоимости груза медицинского оборудования, который доставлен из РФ в США, была оплачена Российским фондом прямых инвестиций, другая половина - американской стороной.ТАСС07:45
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