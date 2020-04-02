США оплатили половину доставленной из России медпомощи
Половину стоимости гуманитарного груза из России для США оплатил Российский фонд прямых инвестиций, вторая половина была оплачена американской стороной. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает «Интерфакс».В источнике
С чего всё начиналось
Половина стоимости груза медицинского оборудования, который доставлен из РФ в США, была оплачена Российским фондом прямых инвестиций, другая половина - американской стороной.