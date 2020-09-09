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США оштрафовали Deutsche Bank за нарушение санкций против РФ

Американские власти наложили штраф в размере более 583 тысяч долларов на компанию Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA) за нарушение санкций Вашингтона.В источнике
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Известия

«Дочка» Deutsche Bank выплатит США $583 тыс. за нарушение санкций по Украине

Известиявчера в 19:37
RT на русском

США оштрафовали «дочку» Deutsche Bank из-за нарушения санкций против России

RT на русскомвчера в 19:14
РБК

США оштрафовали «дочку» Deutsche Bank за нарушение «крымских санкций»

РБК9 сентября в 16:53
РЕН ТВ

Санкции США против РФ ударили по американской «дочке» Deutsche Bank

РЕН ТВвчера в 18:07
ТАСС

«Дочка» Deutsche Bank выплатит США $583 тыс. штрафа за нарушение санкций по Украине

ТАСС9 сентября в 16:57
Газета.Ru

США оштрафовали «дочку» Deutsche Bank за нарушение санкций против РФ

Газета.Ruвчера в 18:38
РИА Новости

США оштрафовали «дочку» Deutsche Bank из-за нарушения «крымских санкций»

РИА Новости9 сентября в 15:19

В Италии выясняют обстоятельства гибели модели из России

Прокуратура города Кальяри (административный центр острова Сардиния) конфисковала фотоаппараты и беспилотник, а также мобильные телефоны фотографа, находившегося вместе с утонувшей в субботу у берегов Сардинии российской моделью Галиной Федоровой.
В Италии выясняют обстоятельства гибели модели из России
ТАССвчера в 11:09
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Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Ведомостивчера в 12:04
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Суд перевел ключевого фигуранта дела Фургала под домашний арест

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и изменил Мистрюкову меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест, на срок до 18 октября", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Интерфаксвчера в 07:10
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В России изменят режим работы врачей с коронавирусными пациентами

Как заявил председатель профсоюза работников здравоохранения России Михаил Андрочников, работа по 12-16 часов в контакте с коронавирусными больными является грубым нарушением трудового законодательства.
Сусанинвчера в 03:26
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Лишенный сана уральский схимонах Сергий отлучен от церкви

Бывшего схиигумена Сергия (Романова), который своевольно удерживает Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, отлучили от церкви, потому что он сам поставил себя вне общения с ней, написал в Telegram-канале заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Газета.Ruвчера в 07:22
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В Польше заявили об угрозе появления «новой формы Российской империи»

В случае «включения» Белоруссии в систему России существует риск появления «новой формы Российской империи», заявил в интервью Polskie Radio 24 профессор Академии военного искусства в Варшаве Пётр Грохмальский.
RT на русском00:08
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Итоги переговоров РФ и Украины назвали дипломатическим провалом Киева

Киев, 10 сентября 2020, 06:25 — REGNUM Невыполнение обещаний которые дал глава Украины Владимир Зеленский президенту РФ Владимиру Путину в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже являются «дипломатическим провалом» Киева, считает бывший глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
REGNUMвчера в 23:25
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