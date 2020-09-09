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РБК
РБК

США оштрафовали «дочку» Deutsche Bank за нарушение «крымских санкций»

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) оштрафовало Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA) на сумму $583 тыс. за нарушение антироссийских санкций, введенных из-за присоединения Крыма. Об этом сообщается на сайте ведомства.В источнике
С чего всё началось
По данным
 ведомства, банк через Соединенные Штаты провел крупный платеж, связанный с серией закупок мазута и включавший "имущественный интерес находившейся под санкциями нефтяной компании на Кипре".
Москва 2418:04
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Газета.Ru

США выписали штраф «дочке» Deutsche Bank за нарушение «крымских санкций»

Газета.Ru18:38
Московский Комсомолец

«Дочку» Deutsche Bank оштрафовали за нарушение «крымских санкций»

Московский Комсомолец18:37
ТАСС

«Дочка» Deutsche Bank выплатит США $583 тыс. штрафа за нарушение санкций по Украине

ТАССвчера в 16:57
Москва 24

США оштрафовали «дочку» Deutsche Bank за нарушение «крымских санкций»

Москва 2418:04
РЕН ТВ

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РЕН ТВ18:07
РБК

США оштрафовали «дочку» Deutsche Bank за нарушение «крымских санкций»

РБКвчера в 16:53
РИА Новости

США оштрафовали «дочку» Deutsche Bank из-за нарушения «крымских санкций»

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