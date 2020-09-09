США оштрафовали «дочку» Deutsche Bank за нарушение «крымских санкций»
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) оштрафовало Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA) на сумму $583 тыс. за нарушение антироссийских санкций, введенных из-за присоединения Крыма. Об этом сообщается на сайте ведомства.В источнике
С чего всё началось
По данным
ведомства, банк через Соединенные Штаты провел крупный платеж, связанный с серией закупок мазута и включавший "имущественный интерес находившейся под санкциями нефтяной компании на Кипре".
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