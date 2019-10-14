Армия и оружие
Lenta.ruСША оставили в Сирии десятки опасных боевиков ИГ
Американские военные были вынуждены оставить в тюрьмах, которые контролируют сирийские курды, около 50 «особо важных» боевиков «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация запрещена в России). Об этом газете The New York Times рассказали несколько чиновников в США.
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Трамп: Европа должна забрать себе оставшихся в тюрьмах Сирии террористов
Российская газетавчера в 20:58
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