Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruСША оставили в Сирии десятки опасных боевиков ИГ

Американские военные были вынуждены оставить в тюрьмах, которые контролируют сирийские курды, около 50 «особо важных» боевиков «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация запрещена в России). Об этом газете The New York Times рассказали несколько чиновников в США.
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Вести.Ruвчера в 21:38

Трамп: Европа должна забрать себе оставшихся в тюрьмах Сирии террористов

Российская газетавчера в 20:58

NYT: США не успели забрать из Сирии около 50 обладающих ценными данными боевиков ИГ

ТАССвчера в 20:29
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Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 01:38, Вашингтон
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В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
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Не менее 19 человек погибли в результате тайфуна «Хагибис» в Японии

На Японию обрушился мощный тайфун «Хагибис», в результате которого на данный момент насчитывается девятнадцать погибших и более ста пятидесяти пострадавших.
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Россия обыграла Кипр и досрочно вышла на ЧЕ-2020

Сборная России по футболу обыграла команду из Кипра со счетом 5:0 и досрочно вышла в групповой этап чемпионата Европы-2020.
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Химики изучили свойства стабильных свободных радикалов

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