Политика

Газета.RuГазета.RuСША отказали России в передаче летчика Ярошенко

Уточняется, что Москва направила запрос о передаче Ярошенко в страну гражданства для отбывания наказания, однако американская сторона отказала, сославшись на серьезность обвинений. Ярошенко отбывает заключение в тюрьме "Данбери" в Коннектикуте.
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с чего всё началось

Несправедливости ради: США отказали России в передаче Ярошенко

Близкие летчика, отбывающего 20-летний тюремный срок по надуманному обвинению, подавлены. Сам Ярошенко рассказал «Известиям», что не может поверить в отказ.
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РЕН ТВ18:20

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РИА Новости20:55

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Коммерсантъ19:52

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RT на русском21:20
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