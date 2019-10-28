Политика

Газета.RuГазета.RuСША отказали России в передаче летчика Ярошенко

Уточняется, что Москва направила запрос о передаче Ярошенко в страну гражданства для отбывания наказания, однако американская сторона отказала, сославшись на серьезность обвинений. Ярошенко отбывает заключение в тюрьме "Данбери" в Коннектикуте.
Читать в источнике
Комментировать5
с чего всё началось

Несправедливости ради: США отказали России в передаче Ярошенко

Близкие летчика, отбывающего 20-летний тюремный срок по надуманному обвинению, подавлены. Сам Ярошенко рассказал «Известиям», что не может поверить в отказ.
Известия17:01

Подробнее о событии

Несправедливости ради: США отказали России в передаче Ярошенко

Известия17:01

США отказали России в передаче осужденного на 20 лет летчика Ярошенко

РБК18:36

«Известия»: США отказали России в передаче Ярошенко

ТАСС18:56

США отказали РФ в передаче приговоренного на 20 лет тюрьмы Ярошенко

РЕН ТВ18:20

США отказали России в выдаче летчика Ярошенко

Коммерсантъ19:52

США отказали России в передаче летчика Ярошенко

Газета.Ru19:24

Власти США отказались передавать России осужденного летчика Ярошенко

Московский Комсомолец19:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 20:37, Ашберн
Экономика

Вторичный рынок пополнился спросом

На втором месте среди регионов Тюмень, где жилье за год подорожало на 13,2% (до 67,1 тыс. руб. за кв. м). К дешевеющим регионам в ЦИАН относят Краснодар, где недвижимость за месяц потеряла в цене 0,6% (до 64,5 тыс. руб. за кв. м) и Воронеж — минус 0,5% (до 50,7 тыс. руб.).
Коммерсантъ 03:24
Политика

Посол России в США назвал главную опасность прекращения ДРСМД

Опасность прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США состоит в том, что такие ракеты могут появиться на территории Европы.
РБК 18:44
Культура

Госфильмофонд передал Тбилиси 17 грузинских фильмов

Госфильмофонд РФ передал Грузии оригинальные плёнки грузинских фильмов 1920-х годов.
News.ru 15:24
Политика

Сбежавшие из сирийского лагеря россиянки попросили вернуть их домой

Телеканал 360° 13:37
Единоборства

Порноактрису нокаутировали в её первом поединке ММА

Американская звезда фильмов для взрослых Орион Старр дебютировала в ММА на турнире Bellator 231, проходящем в Коннектикуте.
ИнфоСМИ вчера в 13:12
Космос

Глобальные космические планы США разобьются о российский модуль

Звездно-полосатый Марс Несмотря на политически мотивированные ограничения для двух держав, Соединенные Штаты сроят глобальные планы по освоению космоса.
Политическая Экспертиза 05:52
Общество

Умер советский диссидент Владимир Буковский

Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщается на сайте политического активиста.
Lenta.ru 20:03
Политика

Бутина заявила, что зря считала США правовым государством

Освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина призналась, что наивно думала, что Соединенные Штаты являются правовым государством.
Аргументы и Факты вчера в 08:36
Общество

Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России

Как уточняется, в будущем наименование "плацкарт" может перестать существовать.
Российская газета 25 октября в 13:30
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6,5%

Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (0,5 п. п.) - до 6,5% на фоне более быстрого замедления инфляции.
ТАСС 25 октября в 06:51
Общество

«Победа» повышает стоимость билетов из-за рубежа на €5

Лоукостер "Победа" в понедельник, 28 октября, вместе с переходом на зимнее расписание полетов повышает стоимость авиабилетов с вылетом из-за границы в Россию на €5 (более 350 рублей) в связи с отменой платной регистрации в зарубежных аэропортах.
ТАСС 17:09
Политика

Разговор Зеленского с националистами возмутил украинскую журналистку

URA.Ru 06:36
Общество

Диетолог назвала ошибки родителей в питании детей

Испанский диетолог Лусия Мартинес сообщила, что дети должны питаться не переработанными продуктами, а свежими, и перечислила ошибки, которые допускают родители в этом вопросе, сообщает La Vanguardia.
МИР 24 10:04
Происшествия

Женщина ослепила сына после ссоры с мужем в Хакасии

Мать повредила глаза своего пятимесячного сына после того, как поругалась с мужем.
Газета.Ru 07:14
Здоровье

Малышева раскрыла рецепт противоракового чая на каждый день

Слово и Дело 15:52
Общество

Росстат назвал регионы с самой низкой и самой высокой безработицей

Регионом с самой низкой безработицей (1,3%) является Москва, сообщает Росстат.
REGNUM 19:58
Экономика

Пенсионные льготы обойдутся бюджету России в 10 млрд рублей

В 10 млрд рублей обойдутся бюджету налоговые льготы, которые планируется предоставить гражданам и работодателям в рамках новой пенсионной реформы.
Известия 19:54
Политика

Путин попросил закрыть от журналистов принесенную Эрдоганом карту

Президент России Владимир Путин во время переговоров попросил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана закрыть от журналистов карту, которую он принес с собой.
РБК 10:16
Общество

Главный телеканал Чечни «разоблачил» племянника Рамзана Кадырова

Стали известны причины увольнения Ислама Кадырова – бывшего мэра Грозного и бывшего вице-премьера Чечни, племянника Рамзана Кадырова.
Gorodovoy.spb.ru 25 октября в 08:36
Наука

Учёные рассказали, как мозг «ремонтирует» себя во сне

В мозгу человека во время сна идут активные восстановительные работы, пишет Nature Neuroscience.
Life.ru 25 октября в 06:29
Общество

Глава H&M предсказал ужасные последствия призывов перестать потреблять

Глава сети по продаже одежды H&M Корл-Йохан Петерсон заявил, что призывы сократить потребление могут привести к "ужасным" социальным последствиям, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 17:01
Авто

Автошоу в Токио открывает будущее

46-е Токийское автошоу проходит под слоганом «Открывая будущее», поскольку основными экспонатами являются электромобили, обещающие выйти в продажу после 2020 года.
AvtoVolgograda.ru вчера в 06:14
Автоспорт

Хэмилтон выиграл Гран-при Мексики «Формулы-1», Квят стал девятым

Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Мексики, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Интерфакс-Спорт 17:16
Культура

Журнал Rolling Stone назвал самые страшные сериалы всех времен

ФАН вчера в 03:22
Экономика

В РЭО прокомментировали ситуацию с ростом тарифов в регионах

Ранее замглавы РЭО по информационной политике Вячеслав Духин в беседе с телеканалом «360» прокомментировал ситуацию с нормативами накоплений отходов в регионах.
RT на русском 25 октября в 11:46
Армия и оружие

Украинские силовики 161 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю

РИА Новости 25 октября в 10:54
Космос

Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии

Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
ТАСС 18:07
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «Стерх»

Как отмечается в сообщении, лицензия отозвана в связи с тем, что акционерное общество нарушало порядок инвестирования средств страховых резервов, нарушало более чем на 20% минимально допустимое значение нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, а также неоднократно нарушало требования страхового законодательства.
ТАСС 20:30
Экономика

Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»

Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.
РБК 17:00
Политика

Конгрессвумен в США подала в отставку на фоне секс-скандала

Комитет по этике палаты представителей на прошлой неделе объявил, что начинает расследование по обвинениям Хилл в ненадлежащих отношениях с сотрудником конгресса в связи с возможным нарушением правил палаты представителей.
РБК 20:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Константин Владимирович Ярошенко
Российский лётчик
Российский лётчик, фигурант дипломатического инцидента между Россией и США. 28 мая 2010 был арестован в Либерии в рамках операции «Рилентлис» по обвинению в подготовке транспортировки крупных партий кокаина, доставлен в США и 7 сентября 2011 года осуждён американским судом на 20 лет лишения свободы. 10 июня 2013 года Апелляционный суд второго округа США в Нью-Йорке отказал в рассмотрении апелляции, не согласившись с её доводами.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Мария Валерьевна Бутина
Российский предприниматель
Российский политический активист, предприниматель, публицист, председатель правления российской межрегиональной общественной организации «Право на оружие» c 2011 по 2018 годы. Мировую известность Бутина получила после ареста в Вашингтоне в июле 2018 года по обвинению в связях с российской разведкой и работе иностранным агентом в США без регистрации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное