Близкие летчика, отбывающего 20-летний тюремный срок по надуманному обвинению, подавлены. Сам Ярошенко рассказал «Известиям», что не может поверить в отказ.

с чего всё началось

Уточняется, что Москва направила запрос о передаче Ярошенко в страну гражданства для отбывания наказания, однако американская сторона отказала, сославшись на серьезность обвинений. Ярошенко отбывает заключение в тюрьме "Данбери" в Коннектикуте.

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