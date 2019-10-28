Политика
Газета.RuСША отказали России в передаче летчика Ярошенко
Уточняется, что Москва направила запрос о передаче Ярошенко в страну гражданства для отбывания наказания, однако американская сторона отказала, сославшись на серьезность обвинений. Ярошенко отбывает заключение в тюрьме "Данбери" в Коннектикуте.
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с чего всё началось
Близкие летчика, отбывающего 20-летний тюремный срок по надуманному обвинению, подавлены. Сам Ярошенко рассказал «Известиям», что не может поверить в отказ.Известия17:01
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Экономика
Вторичный рынок пополнился спросом
На втором месте среди регионов Тюмень, где жилье за год подорожало на 13,2% (до 67,1 тыс. руб. за кв. м). К дешевеющим регионам в ЦИАН относят Краснодар, где недвижимость за месяц потеряла в цене 0,6% (до 64,5 тыс. руб. за кв. м) и Воронеж — минус 0,5% (до 50,7 тыс. руб.).
Политика
Посол России в США назвал главную опасность прекращения ДРСМД
Опасность прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США состоит в том, что такие ракеты могут появиться на территории Европы.
Культура
Госфильмофонд передал Тбилиси 17 грузинских фильмов
Госфильмофонд РФ передал Грузии оригинальные плёнки грузинских фильмов 1920-х годов.
Политика
Сбежавшие из сирийского лагеря россиянки попросили вернуть их домой
Единоборства
Порноактрису нокаутировали в её первом поединке ММА
Американская звезда фильмов для взрослых Орион Старр дебютировала в ММА на турнире Bellator 231, проходящем в Коннектикуте.
Космос
Глобальные космические планы США разобьются о российский модуль
Звездно-полосатый Марс Несмотря на политически мотивированные ограничения для двух держав, Соединенные Штаты сроят глобальные планы по освоению космоса.
Общество
Умер советский диссидент Владимир Буковский
Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщается на сайте политического активиста.
Политика
Бутина заявила, что зря считала США правовым государством
Освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина призналась, что наивно думала, что Соединенные Штаты являются правовым государством.
Общество
Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России
Как уточняется, в будущем наименование "плацкарт" может перестать существовать.
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5%
Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (0,5 п. п.) - до 6,5% на фоне более быстрого замедления инфляции.
Общество
«Победа» повышает стоимость билетов из-за рубежа на €5
Лоукостер "Победа" в понедельник, 28 октября, вместе с переходом на зимнее расписание полетов повышает стоимость авиабилетов с вылетом из-за границы в Россию на €5 (более 350 рублей) в связи с отменой платной регистрации в зарубежных аэропортах.
Общество
Диетолог назвала ошибки родителей в питании детей
Испанский диетолог Лусия Мартинес сообщила, что дети должны питаться не переработанными продуктами, а свежими, и перечислила ошибки, которые допускают родители в этом вопросе, сообщает La Vanguardia.
Происшествия
Женщина ослепила сына после ссоры с мужем в Хакасии
Мать повредила глаза своего пятимесячного сына после того, как поругалась с мужем.
Здоровье
Малышева раскрыла рецепт противоракового чая на каждый день
Общество
Росстат назвал регионы с самой низкой и самой высокой безработицей
Регионом с самой низкой безработицей (1,3%) является Москва, сообщает Росстат.
Экономика
Пенсионные льготы обойдутся бюджету России в 10 млрд рублей
В 10 млрд рублей обойдутся бюджету налоговые льготы, которые планируется предоставить гражданам и работодателям в рамках новой пенсионной реформы.
Политика
Путин попросил закрыть от журналистов принесенную Эрдоганом карту
Президент России Владимир Путин во время переговоров попросил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана закрыть от журналистов карту, которую он принес с собой.
Общество
Главный телеканал Чечни «разоблачил» племянника Рамзана Кадырова
Стали известны причины увольнения Ислама Кадырова – бывшего мэра Грозного и бывшего вице-премьера Чечни, племянника Рамзана Кадырова.
Наука
Учёные рассказали, как мозг «ремонтирует» себя во сне
В мозгу человека во время сна идут активные восстановительные работы, пишет Nature Neuroscience.
Общество
Глава H&M предсказал ужасные последствия призывов перестать потреблять
Глава сети по продаже одежды H&M Корл-Йохан Петерсон заявил, что призывы сократить потребление могут привести к "ужасным" социальным последствиям, сообщает Bloomberg.
Авто
Автошоу в Токио открывает будущее
46-е Токийское автошоу проходит под слоганом «Открывая будущее», поскольку основными экспонатами являются электромобили, обещающие выйти в продажу после 2020 года.
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Мексики «Формулы-1», Квят стал девятым
Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Мексики, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Экономика
В РЭО прокомментировали ситуацию с ростом тарифов в регионах
Ранее замглавы РЭО по информационной политике Вячеслав Духин в беседе с телеканалом «360» прокомментировал ситуацию с нормативами накоплений отходов в регионах.
Армия и оружие
Украинские силовики 161 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «Стерх»
Как отмечается в сообщении, лицензия отозвана в связи с тем, что акционерное общество нарушало порядок инвестирования средств страховых резервов, нарушало более чем на 20% минимально допустимое значение нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, а также неоднократно нарушало требования страхового законодательства.
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»
Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.
Политика
Конгрессвумен в США подала в отставку на фоне секс-скандала
Комитет по этике палаты представителей на прошлой неделе объявил, что начинает расследование по обвинениям Хилл в ненадлежащих отношениях с сотрудником конгресса в связи с возможным нарушением правил палаты представителей.