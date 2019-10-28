Близкие летчика, отбывающего 20-летний тюремный срок по надуманному обвинению, подавлены. Сам Ярошенко рассказал «Известиям», что не может поверить в отказ.

с чего всё началось

Уточняется, что Москва направила запрос о передаче Ярошенко в страну гражданства для отбывания наказания, однако американская сторона отказала, сославшись на серьезность обвинений. Ярошенко отбывает заключение в тюрьме "Данбери" в Коннектикуте.

Политика Американская конгрессвумен ушла в отставку после сексуального скандала Конгрессвумен США Кети Хилл подала в отставку из-за обвинений в сексуальных отношениях с сотрудниками.

Общество Умер писатель и диссидент Владимир Буковский Писатель Владимир Буковский умер в Кембридже на 77-м году жизни.

Здоровье Люди заболели гаффской болезнью в Тюменской области В Тюменской области выявлены случаи заболевания гаффской болезнью (по научному – Алиментарно-токсическая пароксизмальная миоглобинурия).

Происшествия В Амурской области совершено нападение на полицейских Чуть позже на место, где все и произошло, приехали двое мужчин, которые нанесли полицейскому телесные повреждения.

Экономика Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.

Происшествия Пропавшего в Бердске школьника нашли погибшим Пропавшего в Бердске школьника нашли погибшим, об этом волонтёры поискового отряда "Лиза Алерт" рассказали на своей странице в социальной сети "Вконтакте"

Происшествия Стали известны детали расстрела солдат в воинской части в Забайкалье По данным военного ведомства, солдат мог открыть огонь из-за нервного срыва, вызванного некими личными обстоятельствами.

Политика Глава Башкирии Хабиров возглавил региональное правительство В соответствии со статьей 91 конституции Башкирии глава республики возглавляет правительство, а его заместители курируют деятельность органов исполнительной власти в соответствующей сфере ведения и контролируют их деятельность в соответствии с распределением обязанностей, говорится в сообщении.

Общество Названы регионы России с самым низким уровнем безработицы Самый низкий уровень безработицы в России (1,3%) в июне — августе 2019 г. зафиксирован в Москве.

Происшествия В Хакасии женщина после ссоры с мужем ранила своего пятимесячного сына Согласно предварительной версии, в селе Таштып 26 октября после ссоры с мужем 46-летняя женщина из-за ревности повредила оба глаза пятимесечному сыну.

Шоу-бизнес Наталья Рудова раскритиковала Малахова за передачу об эскорте Актриса Наталья Рудова написала большой пост о серии передач Андрея Малахова, посвященных эскорту.

Армия и оружие На аль-Багдади вывел его помощник Окончательно установить местонахождение аль-Багдади удалось в этом году в ходе совместной операции разведок США, Турции и Ирака.

Авто Размер транспортного налога в новом году ошарашит водителей Размер транспортного налога на конкретные автомобили со следующего года увеличится.

Космос Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.

Общество Россияне стали охотнее копить на старость и образование По словам руководителя проектов в сфере финансовых исследований НАФИ Всеволода Хоменко, россияне стали копить на старость из-за снижения покупательной способности, снижения помощи со стороны детей и влияния пенсионной реформы.

Общество Глава H&M предсказал ужасные последствия призывов перестать потреблять Глава сети по продаже одежды H&M Корл-Йохан Петерсон заявил, что призывы сократить потребление могут привести к "ужасным" социальным последствиям, сообщает Bloomberg.

Общество Япония создаст систему для безопасной навигации в Арктике Правительство Японии планирует создать систему для безопасной навигации в Северном Ледовитом океане.

Происшествия Школьник жестоко расправился со своей матерью в Петербурге В Санкт-Петербурге 12-летний школьник совершил жестокое убийство своей матери. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на источник.

Политика В Израиле намерены ускоренно рассматривать просьбы россиян об убежище Управление по делам регистрации населения и иммиграции Израиля заявило, что просьбы россиян о предоставлении убежища будут рассматриваться по ускоренной процедуре.

Культура Дэвид Линч получил почетный «Оскар» Академия еще в июне сообщила, что Линч, Стьюди и Вертимюллер получат почетную награду "Оскар" за творческие достижения на протяжении своей жизни и выдающийся вклад в индустрию.

Политика Горбачёв назвал расширение НАТО крупнейшей стратегической ошибкой «Решение о расширении НАТО было крупнейшей стратегической ошибкой Запада, шагом к дестабилизации военно-политической обстановки в Европе и за её пределами», — приводит выдержки из неё РИА Новости.

Общество Число не пользующихся льготами семей с детьми составило 35% Более 35% российских семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами из-за незнания о существовании доступных им привилегий.

Здоровье Гипертоников обеспечат бесплатными современными приборами Ведомство планирует со следующего года начать бесплатную раздачу пациентам с гипертонией современных приборов, которые удаленно мониторят состояние здоровья человека.

Происшествия Во Франции обнаружили восемь обмороженных мигрантов в холодильной фуре Во Франции в грузовике с холодильной камерой нашли восемь обмороженных мигрантов, четверо из которых — дети.