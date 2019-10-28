Политика

РИА НовостиРИА НовостиСША отказали России в передаче летчика Ярошенко

Вашингтон ответил отказом на запрос о передаче летчика Константина Ярошенко в Россию для отбывания наказания. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой письмо начальника департамента международных переводов Паулы Вульф в Минюст России.
Читать в источнике
Комментировать22
с чего всё началось

Несправедливости ради: США отказали России в передаче Ярошенко

Близкие летчика, отбывающего 20-летний тюремный срок по надуманному обвинению, подавлены. Сам Ярошенко рассказал «Известиям», что не может поверить в отказ.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

США отказали России в передаче осужденного летчика Ярошенко

Известиявчера в 20:40

США отказали России в передаче осужденного на 20 лет летчика Ярошенко

РБКвчера в 18:36

«Известия»: США отказали России в передаче Ярошенко

ТАССвчера в 18:56

США отказали России в выдаче летчика Ярошенко

Коммерсантъвчера в 19:52

США отказали России в передаче летчика Ярошенко

РИА Новостивчера в 20:55

Вашингтон отказал Москве в передаче лётчика Ярошенко

RT на русскомвчера в 21:20

США отказали РФ в передаче приговоренного на 20 лет тюрьмы Ярошенко

РЕН ТВвчера в 18:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 01:10, Вашингтон
Политика

МИД России ответил на угрозу «Азова» о вводе тысячи бойцов в Донбасс

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова лидера батальона «Азов» Андрея Билецкого о разводе войск в Донбассе.
Известия вчера в 23:01
Происшествия

Отец расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье назвал причину трагедии

REGNUM вчера в 14:36
Технологии

Япония создаст систему для безопасной навигации в Арктике

Правительство Японии планирует создать систему для безопасной навигации в Северном Ледовитом океане.
Известия вчера в 22:42
Общество

В Гидрометцентре посоветовали срочно менять резину

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, температура понизится сразу на 8 и более градусов.
Российская газета вчера в 22:23
Общество

Исследования: Больше россиян стали копить «на старость»

43% копят «про запас», за два года доля таких людей снизилась на 9%. Доля россиян, которые копят «на старость», стала больше — с 16 до 25%.
Росбалт 00:45
Общество

Умер писатель и диссидент Владимир Буковский

Буковский умер от остановки сердца 27 октября в одной из больниц в Кембридже. В последние годы он тяжело болел, говорится в сообщении.
РБК вчера в 20:49
Политика

В КНР отметили развитие ШОС за 18 лет существования организации

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) за 18 лет своего существования стала важным и мощным элементом региональной интеграции и экономической глобализации, ее влияние на мировую экономику непрерывно растет, заявил в понедельник помощник министра коммерции Китая Ли Чэнган на брифинге, посвященном визиту премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна в Узбекистан на встречу глав правительств ШОС.
РИА Новости 00:36
Политика

МВД Украины подтвердило вывоз оружия добровольцев из Донбасса

Заместитель главы полиции Украины Вадим Троян заявил о вывозе оружия украинских добровольческих отрядов из населенного пункта Золотое-4 в близи линии разведения сил в Донбассе.
РБК 00:45
Политика

Президент Аргентины признал поражение на выборах

Действующий президент Аргентины Маурисио Макри поздравил своего оппонента, оппозиционного кандидата Альберто Фернандеса с победой на президентских выборах, сообщает La Nacion.
РБК вчера в 22:45
Общество

Число не пользующихся льготами семей с детьми составило 35%

Более 35% российских семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами из-за незнания о существовании доступных им привилегий.
Известия вчера в 14:00
Общество

Памятник Николаю Караченцову открыли на Троекуровском кладбище

На Троекуровском кладбище открыли памятник народному артисту России Николаю Караченцову в день его рождения — 27 октября.
Коммерсантъ вчера в 09:20
Политика

Путин попросил закрыть от журналистов принесенную Эрдоганом карту

Президент России Владимир Путин во время переговоров попросил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана закрыть от журналистов карту, которую он принес с собой.
РБК вчера в 10:16
Происшествия

В Томской области нашли пропавшую семью с годовалым ребенком

Семью с годовалым ребенком, пропавшую без вести, которую разыскивали полицейские и спасатели в Томской области, нашли – люди живы, сообщает в понедельник ГУМЧС по региону.
РИА Новости 00:59
Общество

В Калифорнии из-за лесных пожаров объявлен режим ЧС

Общественное телевидение России вчера в 21:42
Общество

Гороскоп «КП»: Как водят знаки зодиака

Лев Львы идеалисты, поэтому водят аккуратно, а со своего железного коня буквально сдувают пылинки и способны упасть в обморок при виде еле заметной царапины.
КП - Калининград 25 октября в 11:43
Транспорт

Стали известны тарифы на проезд по трассе Москва-Петербург

Российская газета 00:17
Гаджеты

Состоялась презентация смартфона Meizu 16T на Snapdragon 855

Meizu 16T получил 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей со встроенным сканером отпечатков пальцев.
RuNews24.ru 25 октября в 07:37
Экономика

Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог

Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Ведомости вчера в 20:01
Спорт

Сборная России заняла второе место на Всемирных военных играх

Говорит Москва 00:03
Происшествия

В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать

Российская газета вчера в 04:58
Происшествия

Восемь обмороженных мигрантов обнаружили в холодильной фуре во Франции

Известия вчера в 16:36
Автоспорт

Квят получил штраф за аварию на последнем круге Гран-при Мексики

Гонщик Toro Rosso Даниил Квят получил штраф за столкновение с Нико Хюлькенбергом на последнем круге Гран-при Мексики «Формулы-1».
РБК вчера в 17:18
Кино

Сценаристом новых «Пиратов Карибского моря» стал создатель «Чернобыля»

Труд 26 октября в 08:09
Армия и оружие

Российские атомные подлодки испытают новое оружие в Норвежском море

Российские атомные подлодки «Нижний Новгород» и «Псков» испытают новое оружие в водах Норвежского моря, сообщает «Интерфакс».
Рифей-Пермь 26 октября в 10:12
Общество

Глава H&M предсказал ужасные последствия призывов перестать потреблять

Глава сети по продаже одежды H&M Корл-Йохан Петерсон заявил, что призывы сократить потребление могут привести к "ужасным" социальным последствиям, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru вчера в 17:01
Шоу-бизнес

Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической

Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.
Kleo.ru вчера в 05:37
Армия и оружие

Минобороны обвинило США в контрабанде нефти из Сирии

В военном ведомстве пояснили, что под охраной американских военных и сотрудников ЧВК США бензовозы с нефтяных полей Восточной Сирии направлялись контрабандой в другие государства.
Национальная служба новостей 26 октября в 03:56
Армия и оружие

В США представлен план захвата НАТО Калининградской области

Научный сотрудник неправительственной, но основанной при поддержке ЦРУ, американской организации The Jamestown Foundation Ричард Хукер обнародовал доклад How To Defend The Baltic States ("Как защитить государства Балтики"), в котором заявил, что НАТО "отберет" у России Калининградскую область в случае агрессии со стороны российских войск против стран Балтии.
Газета.Ru вчера в 03:32
Происшествия

Священник отрицает обвинения в избиении жены

News.ru вчера в 08:36
Шоу-бизнес

Вера Брежнева появилась на показе мод в кожаном бюстгальтере

Исполнительница появилась на публике в кожаном бюстгальтере и легинсах, надев также жакет.
News.ru 26 октября в 23:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Константин Владимирович Ярошенко
Российский лётчик
Российский лётчик, фигурант дипломатического инцидента между Россией и США. 28 мая 2010 был арестован в Либерии в рамках операции «Рилентлис» по обвинению в подготовке транспортировки крупных партий кокаина, доставлен в США и 7 сентября 2011 года осуждён американским судом на 20 лет лишения свободы. 10 июня 2013 года Апелляционный суд второго округа США в Нью-Йорке отказал в рассмотрении апелляции, не согласившись с её доводами.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Мария Валерьевна Бутина
Российский предприниматель
Российский политический активист, предприниматель, публицист, председатель правления российской межрегиональной общественной организации «Право на оружие» c 2011 по 2018 годы. Мировую известность Бутина получила после ареста в Вашингтоне в июле 2018 года по обвинению в связях с российской разведкой и работе иностранным агентом в США без регистрации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное