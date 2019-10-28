Политика

РИА НовостиРИА НовостиСША отказали России в передаче летчика Ярошенко

Вашингтон ответил отказом на запрос о передаче летчика Константина Ярошенко в Россию для отбывания наказания. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой письмо начальника департамента международных переводов Паулы Вульф в Минюст России.
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с чего всё началось

Несправедливости ради: США отказали России в передаче Ярошенко

Близкие летчика, отбывающего 20-летний тюремный срок по надуманному обвинению, подавлены. Сам Ярошенко рассказал «Известиям», что не может поверить в отказ.
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Политика

МИД России ответил на угрозу «Азова» о вводе тысячи бойцов в Донбасс

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова лидера батальона «Азов» Андрея Билецкого о разводе войск в Донбассе.
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Политика

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Здоровье

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Газета.Ru 05:41
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Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.
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Средний возраст диагностики рака растёт в РФ

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Более 35% российских семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами из-за незнания о существовании доступных им привилегий.
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