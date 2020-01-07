Политика

КоммерсантъКоммерсантъСША отказали главе МИД Ирана в визе

Вашингтон отказал министру иностранных дел Ирана Джаваду Зарифу в визе, сообщает Reuters со ссылкой на американское должностное лицо. Она была нужна министру для поездки в Нью-Йорк на заседание Совбеза ООН. Встреча должна пройти в четверг, 9 января.
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