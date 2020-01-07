Политика
КоммерсантъСША отказали главе МИД Ирана в визе
Вашингтон отказал министру иностранных дел Ирана Джаваду Зарифу в визе, сообщает Reuters со ссылкой на американское должностное лицо. Она была нужна министру для поездки в Нью-Йорк на заседание Совбеза ООН. Встреча должна пройти в четверг, 9 января.
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Шоу-бизнес
Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет
После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.
Политика
Курц вновь стал канцлером Австрии
Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен привёл к присяге правительство во главе с лидером Австрийской народной партии Себастьяном Курцем.
Происшествия
В Подмосковье при пожаре в бытовках погибли восемь человек
В бытовках на территории тепличного комплекса в деревне Нестерово Московской области произошёл пожар, площадь которого составила около 240 квадратных метров.
Кино
Вышел трейлер фильма «Удивительное путешествие Доктора Дулиттла»
Экономика
PwC предсказало замедление темпов роста мировой экономики в 2020 году
Поясняется, что в наступившем году мировую экономику ожидает "слоубализация" - замедление темпов роста.
Хоккей
Ковальчук купил дом в Беверли-Хиллз за 11,2 миллиона долларов
Происшествия
В Пермском крае более 20 машин столкнулись на трассе
В Пермском крае на трассе Пермь — Екатеринбург произошло ДТП с участием 21 транспортного средства, пострадали два человека.
Общество
Раввин Израиля назвал иммигрантов из СССР язычниками и коммунистами
Главный сефардский раввин Израиля Ицхак Йосеф попал под жесткую критику после того, как он заявил, что приехавшие из СССР репатрианты — это «язычники, которые ненавидят иудаизм».
Происшествия
Скорая помощь насмерть сбила ребенка в Карачаево-Черкесии
Скорая помощь насмерть сбила ребенка на автодороге в Карачаево-Черкесии, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.
Авто
Официально представлен электрический кроссовер Fisker Ocean
Компания Fisker официально представила свой электрический кроссовер Ocean - в преддверии выставки CES его показали в Лас-Вегасе.
Происшествия
В общежитии Одессы мужчина взорвал гранату, есть пострадавшие
В Одессе в общежитии мужчина во время конфликта взорвал гранату, в результате чего пострадало три человека.
Происшествия
У берегов Пуэрто-Рико произошло землетрясение магнитудой 6,6
Накануне у берегов Пуэрто-Рико произошло землетрясение магнитудой 5,7.
Общество
Российский паспорт потерял в ценности
Российский паспорт потерял в ценности — в международном рейтинге, составляемом компанией Henley&Partners, Россия опустилась на 51-е место.
Политика
Эстония не намерена ратифицировать договор о границе с Россией
Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что правящая коалиция не будет продолжать ратификацию договора о госгранице с Россией от 2014 года.
Происшествия
В Подмосковье мужчина изнасиловал ребенка и объяснил это самообороной
После задержания предполагаемый педофил заявил полицейским, что все произошло в рамках самообороны — якобы у ребенка в руках был кухонный молоток.
Армия и оружие
В Японии объяснили уникальность истребителя МиГ-25
Уже 50 лет советский истребитель МиГ-25 является «самым быстрым».
Кино
Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за роль в «Джокере»
Американский актер Хоакин Феникс получил премию «Золотой глобус» за главную роль в картине режиссера Тодда Филлипса «Джокер».
Футбол
Ильин перешел из «Урала» в «Ахмат»
Футбол
Российский миллиардер Фридман может купить львовские «Карпаты»
По информации источника, команда может перейти под контроль российского миллиардера Михаила Фридмана.
Происшествия
Посольство сообщило о похищении двух российских моряков в Нигерии
Посольство России в Нигерии сообщило, что пираты похитили трёх членов экипажа, включая двух граждан России, с нефтяного земснаряда AMBIKA в Нигерии.
Теннис
Медведев вывел сборную России в четвертьфинал ATP Cup
Даниил Медведев победил во втором матче противостояния с командой Норвегии на групповой стадии ATP Cup.
Спорт
Лыжник Александр Большунов стал победителем «Тур де Ски»
Еще один россиянин Сергей Устюгов стал вторым. Прошлогодний победитель и постоянный соперник россиян Йоханес Клэбо занял третье место.
Политика
Выборы президента в Хорватии выиграл оппозиционер Миланович
В кресло президента Хорватии на ближайшие пять лет сядет представитель оппозиционной Социал-демократической партии (СДП), экс-премьер министр страны Зоран Миланович.
Футбол
Акинфеев рассказал о своей реакции, если бы семья болела за «Спартак»
Пресс-служба ЦСКА опубликовала видеоролик, в котором игроки клуба ответили на вопросы юных болельщиков.
Происшествия
Полиция Петербурга нашла пропавшую вместе с ребенком няню
Полиция Петербурга нашла няню вместе с ребенком, о пропаже которых 3 января заявила мать.
Политика
Конфликт США и Ирана скажется на интересах Китая
Издание подчеркивает, что конфликт скажется на импорте нефтепродуктов с Ближнего востока и строительных проектах страны.
Общество
Житель Пензы выиграл в лотерею 123 миллиона рублей
Житель Пензы купил лотерейный билет за 50 рублей и выиграл более 123 миллионов рублей.