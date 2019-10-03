Соединенные Штаты Америки снова отказали в визах российским дипломатам, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге.

США снова отказали в визах российским дипломатам

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