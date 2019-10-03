Политика
Sputnik ТаджикистанСША снова отказали в визах российским дипломатам
Соединенные Штаты Америки снова отказали в визах российским дипломатам, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге.
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Политика
Попытка сорвать выступление Толстого в ПАСЕ попала на видео
В Сети появилось видео попытки неизвестного активиста сорвать выступление Петра Толстого — главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Известия 16:20
Политика
Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение смысла его слов
Президент России Владимир Путин поправил слова модератора планерного заседания форума "Российская энергетическая неделя", корреспондента NBC News Кира Симмонса, заявив, что тот исказил его слова о либерализме.
Газета.Ru вчера в 12:18
Здоровье
Число погибших от курения электронных сигарет в США выросло до 18
По последним данным центра, 18 человек скончались в 15 американских штатах в результате курения электронных сигарет.
REGNUM 19:53
Здоровье
Единственное родильное отделение закрывают в Новоалтайске
"Решение о сокращении родильного отделения было связано не только с отсутствием необходимых специалистов в медицинской организации, но и из-за маленького количества родов, даже в условиях обслуживания близлежащих районов", – сказали в пресс-службе министерства.
Толк 30 сентября в 21:52
Общество
Елена Малышева предложила увеличить пенсионный возраст
Телеканал 360° 04:21
Шоу-бизнес
У Бочкаревой парализовало часть лица на фоне скандала с наркотиками
Музыканта Андрей Ковалев рассказал о том, что происходит с актрисой Натальей Бочкаревой в рамках скандала с ее задержанием, в ходе которого у актрисы нашли наркотики.
Газета.Ru 20:04
Гаджеты
Apple готовится представить новые AirPods с функцией шумоподавления
Компания Apple готовится представить новые AirPods третьего поколения.
Собака.ru 05:41
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин получал взятки прямо на Лубянке
Сотрудник ФСБ полковник Кирилл Черкалин через посредников получал крупные взятки у входа в здание ФСБ на Лубянской площади или в нескольких кафе рядом с местом работы.
Газета.Ru 01 октября в 03:08
Футбол
ЦСКА проиграл «Эспаньолу» в Лиге Европы
РИА Новости 14:49
Авто
Названа дата премьеры Volkswagen Golf нового поколения
Мировая премьера нового Mk8 состоится 24 октября в рамках специального мероприятия, которое будет организовано в Вольфсбурге, Германия, и носит название «Life Happens with a Golf».
32CARS.ru вчера в 23:32
Здоровье
Врач рассказал, как можно сохранить здоровье печени
По словам эксперта, снижение употребления алкоголя положительно влияет на здоровье печени.
РИА Новости 20:35
Политика
Путин выступил на заседании клуба «Валдай»
В Сочи прошло пленарное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай", в нем принял участие Владимир Путин.
РИА Новости 14:05
Происшествия
В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны
В США разбился американский бомбардировщик времен Второй мировой войны Boeing B-17 Flying Fortress («Летающая крепость»).
Lenta.ru вчера в 11:02
Здоровье
Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»
Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
Коммерсантъ вчера в 09:06
Баскетбол
«Химки» победили «Маккаби» в стартовом матче Евролиги
Sport24.ru 15:20
Происшествия
Фигуристка Аделина Сотникова отдала 2 млн рублей «гадалке»
Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на собственные источники. Фигуристка Аделина Сотникова лишилась двух миллионов рублей.
Gazeta.SPb 07:31
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
В США бездомная россиянка, прославившаяся исполнением оперной арии в метро, может начать карьеру в шоу-бизнесе.
Российская газета 04:58
Политика
СМИ высмеяли Трампа за визит Тома Круза на Украину
Ведущий американской сатирической программы The Daily Show на канале Comedy Central Тревор Ной с иронией отнесся к визиту голливудского актера Тома Круза на Украину и его встречу с президентом Владимиром Зеленским.
Газета.Ru 11:33
Игры
Группа Михаила Гуцериева выходит на рынок гейминга
Коммерсантъ 13:56
Кино
«Джокер» станет лидером американского проката по итогам уикенда
С лидером американского проката предстоящего уикенда все предельно ясно - с огромным отрывом первое место в бокс-офисе по итогам выходных займет "Джокер" Тодда Филлипса, главная премьера недели (а, возможно, месяца - или даже года).
Газета.Ru 07:30
Футбол
Матч Лиги Европы прервал дрон с флагом Нагорного Карабаха
Появилось сообщение о незапланированном перерыве в матче между люксембургским «Дюделанжем» и азербайджанским «Карабохом» в Лиге Европы из-за появления дрона с флагом Нагорного Карабаха.
АБН 16:29
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском 19:57
Политика
«Нафтогаз» призвал «Газпром» разблокировать доступ к газу из Туркмении
Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко потребовал от "Газпрома" разблокировать возможность получать на границе между Украиной и Россией газ из Туркмении.
РИА Новости 08:48
Здоровье
Девять сотрудников онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении
Замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина Георгий Менткевич заявил, что девять врачей медучреждения написали заявления об увольнении, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:06
Гаджеты
В России раскупили самые дорогие модели нового iPhone
На складе Apple в России закончились новые iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max и iPhone 11 зеленого и фиолетового цветов, сообщил Интерфакс.
Мой район (г. Москва) вчера в 05:01
Политика
Сергея Надсадина вновь выбрали мэром Южно-Сахалинска
Сегодня делегаты Партийной Конференции южносахалинского местного отделения «Единой России» большинством голосов поддержали в качестве кандидатов на должности председателя Городской Думы Южно-Сахалинска — Сергея Вячеславовича Дмитриева и на должность главы островной столицы Южно-Сахалинск — Сергея Александровича Надсадина.
SakhalinMedia.ru 20:47
Единоборства
Эдди Хирн: Бой с Деревянченко покажет, насколько свеж и силен Головкин
Allboxing.ru 03:46
Политика
Дания сняла политические возражения с «Северного потока – 2»
У Дании не осталось политических вопросов к прокладке в ее исключительной экономической зоне газопровода «Северный поток – 2». Одобрение строительства затягивается на административном уровне, сообщили «Известиям» источники, знакомые с ходом реализации проекта.
Известия 19:51