США отказали в визе главе МИД Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, планировавшему приехать на заседание Совета Безопасности ООН. Об том сообщает агентство Reuters со ссылкой на анонимного американского чиновника.

Политика Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.

Политика США начали разрабатывать санкции против Ирака США начали разработку санкций против Ирака в связи с тем, что парламент республики принял резолюцию о выводе всех иностранных войск из страны.

Авто Lexus готовит новый среднеразмерный кроссовер Информацию о новой модели не раскрывают, но было отмечено, что помимо выпуска новинки, планируется и серьезное обновление уже существующих кроссоверов.

Наука Наличие в доме собаки снижает риск развития шизофрении В США, в ходе исследований связи между наличием шизофрении и биполярного расстройства и содержанием собак в доме, выяснилось, что риск первой болезни резко снижается, если дети росли рядом с животными.

Политика Россия объяснила, почему заблокировала заявление СБ ООН по Ираку Москва и Китай заблокировали заявление Совета Безопасности ООН по осуждению атаки на посольство США в Ираке 31 декабря, так как оно не учитывало последовавший удар США в районе аэропорта в Багдаде, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани.

Происшествия Новосибирского артиста заподозрили в изнасиловании 13-летней девочки Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Изнасилование» в отношении 30-летнего артиста Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ), сообщает в понедельник, 6 января, портал NGS.RU.

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