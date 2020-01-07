Политика

ФАНФАНСША отказали в визе главе МИД Ирана

США отказали в визе главе МИД Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, планировавшему приехать на заседание Совета Безопасности ООН. Об том сообщает агентство Reuters со ссылкой на анонимного американского чиновника.
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США отказали в визе главе МИДа Ирана для поездки в ООН

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Reuters сообщил об отказе США в выдаче визы главе МИД Ирана

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СМИ: США не дали визу главе МИД Ирана, который хотел приехать в СБ ООН

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СМИ: США отказали в визе главе МИД Ирана

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Вашингтон не пустил главу МИД Ирана на заседание Совбеза ООН

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США отказали главе МИД Ирана в визе

Коммерсантъ20:59

Reuters: США отказали в визе главе МИД Ирана Зарифу для поездки на заседание СБ ООН

ТАСС21:18
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По данным источника РИА Новости, речь идет о сотруднике "Роскосмоса" Сергее Хайкине и его брате Иване.
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США начали разрабатывать санкции против Ирака

США начали разработку санкций против Ирака в связи с тем, что парламент республики принял резолюцию о выводе всех иностранных войск из страны.
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Рождественская служба прошла на авиабазе «Хмеймим» в Сирии

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В Хабаровском крае следователи завели уголовное дело после смерти ребенка, оставленного на балконе, говорится в сообщении регионального управления СК.
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В США, в ходе исследований связи между наличием шизофрении и биполярного расстройства и содержанием собак в доме, выяснилось, что риск первой болезни резко снижается, если дети росли рядом с животными.
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Судьи решили не удалять канадского хоккеиста за выброс шайбы в финальном матче МЧМ

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Кабмин РФ в декабре 2020 года рассмотрит изменения в Семейный кодекс РФ, которые позволят изменить брачный возраст, а также уточнить обстоятельства, по которым можно вступать в брак до достижения совершеннолетия.
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал слова призёра Олимпийских игр Ильи Авербуха о высоких зарплатах фигуристов за участие в ледовых шоу.
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"Ну что сказать, невооруженным глазом видно, что ребята постарались", - начал было Юрий за здравие.
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При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
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В понедельник, 6 января, в Санкт-Петербурге похоронили известного хирурга-онколога Андрея Павленко. Проститься с ним пришли десятки человек.
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Джавад Зариф
Иранский дипломат
Иранский дипломат и государственный деятель. Действующий Министр иностранных дел Ирана с 15 августа 2013 года.
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