Политика
ФАНСША отказали в визе главе МИД Ирана
США отказали в визе главе МИД Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, планировавшему приехать на заседание Совета Безопасности ООН. Об том сообщает агентство Reuters со ссылкой на анонимного американского чиновника.
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Экономика
Цены на золото обновили максимум с 2013 года
Цены на золото выросли на 2,3 процента и побили рекорд апреля 2013 года.
Политика
В США заявили, что письмо о выводе войск из Ирака было «ошибкой»
Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли назвал ошибкой письмо американских военных в армию Ирака о выводе войск из страны.
Кино
Тарантино получил премию «Золотой глобус»
Режиссер и сценарист Квентин Тарантино выиграл престижную американскую кинопремию "Золотой глобус".
Религия
Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе
Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Происшествия
В Подмосковье найдены мертвыми сотрудник «Роскосмоса» и его брат
По данным источника РИА Новости, речь идет о сотруднике "Роскосмоса" Сергее Хайкине и его брате Иване.
Политика
Путин поднимет вопрос бедности в послании к Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин собирается в послании к Федеральному собранию поднять проблему снижения доходов населения.
Политика
Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.
Космос
Ракета Falcon 9 стартовала во Флориде с группой спутников Starlink
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с группой коммуникационных спутников Starlink, компания SpaceX ведет прямую трансляцию запуска.
Политика
США начали разрабатывать санкции против Ирака
США начали разработку санкций против Ирака в связи с тем, что парламент республики принял резолюцию о выводе всех иностранных войск из страны.
Политика
Трамп заявил, что у Ирана не будет ядерного оружия
Президент США Дональд Трамп в написал в своем Twitter, что у Ирана не будет ядерного оружия.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова увезла двухмесячного сына Тимати из России
К удивлению поклонников пары, Волконская-Решетова выложила фотографию малыша Ратмира — девушка традиционно закрыла лицо наследника смайликом.
Хоккей
Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин дебютирует в НХЛ в матче с «Колорадо»
Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин сыграет с первых минут в матче чемпионата НХЛ против «Колорадо».
Шоу-бизнес
Волочкова считает, что ее жизнь намного интересней, чем у остальных
Волочкова заявила, что ее фолловерам нужно жить своей жизнью. Но, по мнению балерины, ее жизнь конечно же ярче и интереснее.
Армия и оружие
Рождественская служба прошла на авиабазе «Хмеймим» в Сирии
На российской военной авиабазе «Хмеймим» в Сирии прошла рождественская служба для военнослужащих, которые находятся на боевом посту вдали от дома.
Происшествия
СК завел дело после гибели младенца на балконе в Хабаровском крае
В Хабаровском крае следователи завели уголовное дело после смерти ребенка, оставленного на балконе, говорится в сообщении регионального управления СК.
Общество
Вильфанд сообщил об аномально тёплой погоде во всей России
Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что положительная температурная аномалия наблюдается на всей территории страны.
Авто
Lexus готовит новый среднеразмерный кроссовер
Информацию о новой модели не раскрывают, но было отмечено, что помимо выпуска новинки, планируется и серьезное обновление уже существующих кроссоверов.
Происшествия
В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,5
Наука
Наличие в доме собаки снижает риск развития шизофрении
В США, в ходе исследований связи между наличием шизофрении и биполярного расстройства и содержанием собак в доме, выяснилось, что риск первой болезни резко снижается, если дети росли рядом с животными.
Теннис
Хачанов победил в стартовом матче сборных России и Норвегии на ATP Cup
Карен Хачанов принес первое очко сборной России в противостоянии с командой Норвегии на групповой стадии ATP Cup.
Политика
Россия объяснила, почему заблокировала заявление СБ ООН по Ираку
Москва и Китай заблокировали заявление Совета Безопасности ООН по осуждению атаки на посольство США в Ираке 31 декабря, так как оно не учитывало последовавший удар США в районе аэропорта в Багдаде, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани.
Происшествия
Новосибирского артиста заподозрили в изнасиловании 13-летней девочки
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Изнасилование» в отношении 30-летнего артиста Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ), сообщает в понедельник, 6 января, портал NGS.RU.
Хоккей
Судьи решили не удалять канадского хоккеиста за выброс шайбы в финальном матче МЧМ
Общество
В России планируют скорректировать брачный возраст
Кабмин РФ в декабре 2020 года рассмотрит изменения в Семейный кодекс РФ, которые позволят изменить брачный возраст, а также уточнить обстоятельства, по которым можно вступать в брак до достижения совершеннолетия.
Фигурное катание
Траньков оценил слова Авербуха о высоких гонорарах на ледовых шоу
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал слова призёра Олимпийских игр Ильи Авербуха о высоких зарплатах фигуристов за участие в ледовых шоу.
Шоу-бизнес
Степаненко отказалась работать у Петросяна
Кино
Юрий Лоза раскритиковал фильм «Текст»
"Ну что сказать, невооруженным глазом видно, что ребята постарались", - начал было Юрий за здравие.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Общество
В Петербурге простились с известным онкологом Андреем Павленко
В понедельник, 6 января, в Санкт-Петербурге похоронили известного хирурга-онколога Андрея Павленко. Проститься с ним пришли десятки человек.