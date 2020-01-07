Политика

Радио SputnikРадио SputnikСША отказали в визе главе МИД Ирана для поездки в СБ ООН

США отказали в выдаче визы главе МИД Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, который собирался приехать на заседание Совбеза ООН в четверг, передает РИА Новости со ссылкой на Reuters.
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СМИ: США отказали в визе главе МИД Ирана

RT на русскомвчера в 21:14

Reuters сообщил об отказе США в выдаче визы главе МИД Ирана

РБКвчера в 21:25

Reuters: США отказали в визе главе МИД Ирана Зарифу для поездки на заседание СБ ООН

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Российская газетавчера в 21:13

США отказали главе МИД Ирана в визе

Коммерсантъвчера в 20:59

СМИ: США не дали визу главе МИД Ирана, который хотел приехать в СБ ООН

РИА Новостивчера в 21:03
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Voici les affiches des 16es de Finale de la Coupe de France qui se dérouleront le weekend du 18 et 19 janvier! pic.twitter.com / kmFcJGd61J — Coupe de France (@ coupedefrance) 6 января 2020 г. Напомним, в предыдущем раунде турнира "Монако" одолел "Реймс" (2:1).
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