США отказали в выдаче визы главе МИД Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, который собирался приехать на заседание Совбеза ООН в четверг, передает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

США отказали в визе главе МИД Ирана для поездки в СБ ООН

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