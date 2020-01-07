Политика
Радио SputnikСША отказали в визе главе МИД Ирана для поездки в СБ ООН
США отказали в выдаче визы главе МИД Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, который собирался приехать на заседание Совбеза ООН в четверг, передает РИА Новости со ссылкой на Reuters.
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Футбол
«Монако» в Кубке Франции сыграет с клубом из 4-го дивизиона
Voici les affiches des 16es de Finale de la Coupe de France qui se dérouleront le weekend du 18 et 19 janvier! pic.twitter.com / kmFcJGd61J — Coupe de France (@ coupedefrance) 6 января 2020 г. Напомним, в предыдущем раунде турнира "Монако" одолел "Реймс" (2:1).
Религия
Путин принял участие в рождественской службе в Санкт-Петербурге
Президент России Владимир Путин прибыл на рождественскую службу в Спасо-Преображенский собор в Санкт-Петербурге.
Политика
МИД РФ: следует зафиксировать «ошибку» в заявлении США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает необходимым зафиксировать слово «ошибка» в заявлении главы Комитета начальников штабов США, опровергшем вывод войск из Ирака.
Общество
В Японии суд конфисковал залог за бежавшего из страны Карлоса Гона
Токийский окружной суд постановил конфисковать залог за подписку о невыезде экс-главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона в связи с его тайным выездом из Японии, передает во вторник агентство Киодо.
Экономика
В Белоруссии хотят отказаться от доллара в расчетах за газ
"В целях повышения доверия к белорусскому рублю предполагается рассмотрение вопроса о внесении изменений в соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации, исключающих возможность осуществления расчетов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь между резидентами за природный газ", - говорится в документе.
Происшествия
На Украине поймали предполагаемых убийц найденных в шкафу девушек
Армия и оружие
WSJ: США намерены направить на Ближний Восток шесть B-52 и 200 военных
Пентагон планирует направить на Ближний Восток дополнительно 200 военнослужащих и шесть бомбардировщиков B-52 на фоне напряженности с Ираном, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных представителей военного ведомства.
Экономика
Апостроф (Украина): укрепление гривны фактически уничтожает украинскую экономику (Апостроф)
Соответственно, происходил скачок курса гривны и она девальвировала — это происходило постоянно и называлось «бюджетный курсовой фактор».
Космос
SpaceX успешно вывела на орбиту 60 микроспутников Starlink
Ракета-носитель Falcon 9 во вторник успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 микроспутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
Кино
Cтал известен самый кассовый мультфильм в истории кинематографа
Самым кассовым в истории мирового кинематографа теперь является мультфильм "Холодное сердце 2" студии Walt DIsney.
Энергетика
Нефть марки Brent подскочила в цене до $70 за баррель
Ценовую отметку $70 за баррель преодолела нефть марки Brent, 6 декабря свидетельствует официальный сайт сети бирж ICE.
Происшествия
Постпред Свердловской области задержан по подозрению в браконьерстве
На территории Бронницкого охотничьего хозяйства в Подмосковье по подозрению в браконьерском убийстве косули были задержаны двое мужчин.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Общество
Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади
Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Общество
Отец осыпавшего толпу деньгами блогера объяснил поступок сына
Здоровье
Число заболевших неизвестной пневмонией в Китае возросло до 59
Число заразившихся неизвестной формой пневмонии в китайском городе Ухань провинции Хубэй выросло до 59 человек.
Экономика
Reuters узнало об иске ВТБ против Мозамбика
Российский банк ВТБ подал иск в Высокий суд Лондона против мозамбикской государственной компании, с которой он сотрудничал в рамках проекта, находящегося сейчас в центре долгового скандала на сумму $2 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на данные суда.
Культура
Издатели назвали самые популярные книги 2019 года
Самыми продаваемыми книгами в 2019 году в России стали романы «Нож» Ю Несбе, «Смертельная белизна» Роберта Гэлбрейта (псевдоним Джоан Роулинг) и «В метре друг от друга» Рейчел Липпинкотт, Микии Дотри и Тобиаса Иакониса.
Наука
Какой психиатр не любит быстрой езды
Например, сотрудники Гарвардского университета решили изучить, так сказать, автомобильные привычки врачей разных профилей: кто любит быстро ездить, кто предпочитает дорогие машины, к кому с большей снисходительностью относится полиция.
Фигурное катание
Алина Загитова приступит к интенсивным тренировкам после Рождества
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова возобновит интенсивные тренировки со своим тренером Этери Тутберидзе после окончания ледового шоу Татьяны Навки, последние показы которого завершатся к 7 января, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу шоу.
Общество
На всей территории России установилась аномально теплая погода
На всей территории Российской Федерации установилась аномально теплая погода для текущего времени года.
Кино
Кристиан Бэйл ведёт переговоры о съёмках в четвёртом «Торе»
Общество
В Сбербанке предупредили об активизации мошенников к концу праздников
В Сбербанке предупредили клиентов о возможной активизации мошенников к концу новогодних праздников.
Религия
Путин поздравил православных россиян с Рождеством
Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех россиян, празднующих Рождество. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Шоу-бизнес
К Армену Джигарханяну из США вернулась бывшая жена Татьяна Власова
Бывшая супруга известного актера Армена Джигарханяна Татьяна Власова снова вернулась в Россию из США.
Происшествия
Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье
В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
Политика
МИД Украины прокомментировал визит канцлера Германии Меркель в Москву
МИД Украины отреагировал на новость о визите канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву.
Политика
Российский ракетный крейсер не вписался в турецкий пирс
Об инциденте сообщил турецкий государственный канал TRT, причем первоначальная информация была противоречива — речь шла о том, что российский корабль едва не протаранил пирс.