Политика

Вести.RuВести.RuСША отказали в визе главе МИД Ирана для поездки на заседание СБ ООН

США отказали в визе главе МИД Ирана, намеревавшемуся приехать на заседание Совета Безопасности ООН. 3 января США убили в Ираке высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани . Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, как и другие члены руководства Ирана, осудил США, сообщает ТАСС.
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СМИ: США отказали в визе главе МИД Ирана

RT на русскомвчера в 21:14

Reuters сообщил об отказе США в выдаче визы главе МИД Ирана

РБКвчера в 21:25

Reuters: США отказали в визе главе МИД Ирана Зарифу для поездки на заседание СБ ООН

ТАССвчера в 21:18

США отказали в визе главе МИДа Ирана для поездки в ООН

Известиявчера в 21:50

Вашингтон не пустил главу МИД Ирана на заседание Совбеза ООН

Российская газетавчера в 21:13

США отказали главе МИД Ирана в визе

Коммерсантъвчера в 20:59

СМИ: США не дали визу главе МИД Ирана, который хотел приехать в СБ ООН

РИА Новостивчера в 21:03
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