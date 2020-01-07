Политика
Вести.RuСША отказали в визе главе МИД Ирана для поездки на заседание СБ ООН
США отказали в визе главе МИД Ирана, намеревавшемуся приехать на заседание Совета Безопасности ООН. 3 января США убили в Ираке высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани . Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, как и другие члены руководства Ирана, осудил США, сообщает ТАСС.
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Шоу-бизнес
Семенович поздравляют с беременностью
Политика
Захарова высмеяла «ошибку» США с письмом о выводе войск из Ирака
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на «ошибку» США с публикацией письма о выводе американских войск из Ирака.
Политика
Дональд Трамп пригрозил санкциями Ираку
Вашингтон будет вынужден ввести санкции против Ирака, если тот проявит враждебность по отношению к США.
Политика
Посольство Польши раскритиковало заявление МИД Украины о Бандере
Посольство Польши на Украине резко отреагировало на заявление пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, которая ответила на критику израильского и польского министров после появления баннера с портретом украинского националиста Степана Бандеры на здании городской администрации Киева.
Происшествия
СК завел дело после гибели младенца на балконе в Хабаровском крае
В Хабаровском крае следователи завели уголовное дело после смерти ребенка, оставленного на балконе, говорится в сообщении регионального управления СК.
Общество
Гороскоп для всех знаков Зодиака на 5 января 2020 года
Новые проекты принесут не только удовольствие, но и хороший финансовый результат.
Происшествия
Новосибирского артиста заподозрили в изнасиловании 13-летней девочки
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Изнасилование» в отношении 30-летнего артиста Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ), сообщает в понедельник, 6 января, портал NGS.RU.
Происшествия
Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед
В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Общество
В Россию с Рождеством пришла аномально теплая погода
По оценкам Гидрометцентра, аномально теплая погода в стране продержится до конца первой декады января.
Кино
Бондарчук рассказал о роли чувств в фильме «Вторжение»
Вячеслав Прокофьев / ТАСС Российский режиссер Федор Бондарчук рассказал о роли чувства в фильме "Вторжение".
Гаджеты
Определен рейтинг самых стабильных смартфонов и прошивок года
Напомним, что буквально недавно китайский бенчмарк Master Lu подвёл итоги ушедшего года и опубликовал рейтинг самых производительных смартфонов.
Гаджеты
Показаны настоящие фото Xiaomi Mi 10
Армия и оружие
Командующий армией Ирана усомнился в словах Трампа о 52 ударах
Отмечается, что ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США готовы нанести ракетные удары по 52 объектам на территории Ирана в случае атаки по американцам.
Авто
Кроссовер Chery Tiggo 7 Pro вышел в продажу
Совсем недавно Chery представила новый кроссовер Tiggo 7 Pro и уже принимает на него заказы, а тем временем в автосалоны уже отправились первые партии.
Единоборства
Беспутин признался, что сказал бы Путину при встрече
Чемпион Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полусреднем весе россиянин Александр Беспутин ответил на вопрос, что он хотел бы сказать президенту России Владимиру Путину при встрече.
Футбол
Златан Ибрагимович: «Хотел отпраздновать гол за „Милан“, как бог»
Хотел выйти на поле, забить гол, а потом отпраздновать перед болельщиками, как бог.
Происшествия
Ребенок погиб во время игры в прятки с родителями в Ульяновске
Трагедией завершилась простая игра в прятки в Ульяновске.
Энергетика
Оператор ГТС Украины сообщил о снижении транзита газа с начала года
В первый день 2020 г. транзит российского газа через территорию Украины снизился в 5,3 раза по сравнению со средними показателями декабря, свидетельствуют данные оператора ГТС Украины.
Гаджеты
CES 2020: NUC-компьютер Intel Ghost Canyon вмещает полноразмерный видеоадаптер
Корпорация Intel, по сообщению ресурса Engadget, демонстрирует на выставке электроники CES 2020 в Лас-Вегасе (Невада, США) самый мощный NUC-компьютер в своей истории — систему Ghost Canyon.
Происшествия
Постпред Свердловской области задержан по подозрению в браконьерстве
На территории Бронницкого охотничьего хозяйства в Подмосковье по подозрению в браконьерском убийстве косули были задержаны двое мужчин.
Общество
Харви Вайнштейну предъявили новые обвинения
Культура
Бог есть — Кустурица поддержал православное пробуждение Черногории
Религия
Путин передал собору в Санкт-Петербурге икону
Президент России Владимир Путин передал Спасо-Преображенскому собору в Санкт-Петербурге Тихвинскую икону Божией Матери.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара увеличился на 13 копеек — до 62,23 рубля. Курс евро также вырос на 13 копеек и составил 69,44 рубля.
Гаджеты
Гарнитура HyperX Cloud Flight S поддерживает беспроводную зарядку
Компания HyperX выбрала выставку CES 2020, чтобы представить беспроводную гарнитуру Cloud Flight S. Эта гарнитура может работать без подзарядки до 30 часов.
Шоу-бизнес
Лолита Милявская рассказала, как сорвала новогоднее шоу в Тамбове
Популярная российская исполнительница Лолита Милявская рассказала, как во времена студенчества сорвала новогоднее шоу, которое должно было пройти в одном из ресторанов Тамбова.
Политика
Сенатор Грэм предостерег Трампа от ударов по культурным объектам Ирана
Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил журналистам, что он предостерег президента США Дональда Трампа от нацеливания на иранские культурные объекты, сообщает The Hill.
Гаджеты
Представлен первый в мире настоящий складной планшет с гибким экраном
К открытию выставки CES 2020, которая пройдет с 7 по 10 января в Лас-Вегасе, компания Lenovo анонсировала «первый в мире ПК с гибким дисплеем» — Lenovo ThinkPad X1 Fold.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.