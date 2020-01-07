США отказали в визе главе МИД Ирана, намеревавшемуся приехать на заседание Совета Безопасности ООН. 3 января США убили в Ираке высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани . Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, как и другие члены руководства Ирана, осудил США, сообщает ТАСС.

США отказали в визе главе МИД Ирана для поездки на заседание СБ ООН

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