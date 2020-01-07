Политика

Вести.RuВести.RuСША отказали в визе главе МИД Ирана для поездки на заседание СБ ООН

США отказали в визе главе МИД Ирана, намеревавшемуся приехать на заседание Совета Безопасности ООН. 3 января США убили в Ираке высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани . Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, как и другие члены руководства Ирана, осудил США, сообщает ТАСС.
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СМИ узнали об отказе США выдать визу министру иностранных дел Ирана

Интерфакс21:39

Reuters сообщил об отказе США в выдаче визы главе МИД Ирана

РБК21:25

СМИ: США отказали в визе главе МИД Ирана

RT на русском21:14

Reuters: США отказали в визе главе МИД Ирана Зарифу для поездки на заседание СБ ООН

ТАСС21:18

Вашингтон не пустил главу МИД Ирана на заседание Совбеза ООН

Российская газета21:13

США отказали главе МИД Ирана в визе

Коммерсантъ20:59

СМИ: США не дали визу главе МИД Ирана, который хотел приехать в СБ ООН

РИА Новости21:03
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