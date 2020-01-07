Политика

Вести.RuВести.RuСША отказали в визе главе МИД Ирана для поездки на заседание СБ ООН

США отказали в визе главе МИД Ирана, намеревавшемуся приехать на заседание Совета Безопасности ООН. 3 января США убили в Ираке высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани . Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, как и другие члены руководства Ирана, осудил США, сообщает ТАСС.
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Китай призвал США не чинить препятствий мероприятиям ООН

ТАСС03:02

Китай призвал США не создавать препятствий мероприятиям ООН

Известия03:42

СМИ: США отказали в визе главе МИД Ирана

RT на русскомвчера в 21:14

СМИ сообщили об отказе США в выдаче визы главе МИД Ирана

РБКвчера в 23:11

СМИ узнали об отказе США выдать визу министру иностранных дел Ирана

Интерфаксвчера в 21:39

Китай призвал США выполнять обязательства по выдаче виз дипломатам

РИА Новости03:01

США отказали главе МИД Ирана в визе

Коммерсантъвчера в 20:59
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Армия и оружие

Словакия отозвала своих военнослужащих из Ирака

Власти Словакии временно отозвали своих военнослужащих, находящихся на территории Ирака в составе миссии Североатлантического альянса.
Инфорос 08:18
Политика

Украине усложнят правила въезда в страны Европы

Украинцы, желающие посетить европейские страны, с 2021 года будут обязаны проходить авторизацию в единой европейской системе контроля въезжающих (ETIAS), передает украинское издание "Обозреватель".
Газета.Ru 08:21
Политика

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Россия заняла 51-ую строчку в обновленном рейтинге привлекательности паспортов, который составляет швейцарская компания Henley&Partners.
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Ученые раскрыли тайну «Спасителя мира» Леонардо да Винчи

Итальянский художник эпохи Ренессанса Леонардо да Винчи в своей работе «Спаситель мира» (Salvator Mundi) изобразил в руках Христа не стеклянный шар, а полую сферу.
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Армия и оружие

Пентагон прокомментировал возможные удары по культурным объектам Ирана

Глава Пентагона Марк Эспер завил, что в вопросе ударов по культурным объектам Ирана военные США будут руководствоваться «законами вооруженного конфликта», сообщает РИА Новости со ссылкой на Washington Post.
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Группа «Сплин» опубликовала анимационный клип на песню «Воздушный шар»

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Политика

В Эстонии заявили об отказе ратифицировать договор о границе с Россией

Правящая в Эстонии коалиция не намерена ратифицировать договор о государственной границе с Россией, подписанный в 2014 году.
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Общество

В Иране перенесли время похорон генерала Сулеймани

Похороны убитого генерала Касема Сулеймани, проходящие в иранском городе Керман, отложены из-за слишком большого количества желающих попрощаться с ним, сообщает телеканал Press TV.
РИА Новости 07:03
Кино

Начались съемки нового «Бэтмена»

Поклонники комиксов от компании и DC и человека летучей-мыши могут радоваться, судя по последним новостям, съемки нового «Бэтмена» начались и совсем скоро мы узнаем, каким окажется Роберт Паттисон в образе Брюса Уэйна и сумеет ли актер избавиться от образа вампира из «Сумерек», который преследует его уже много лет.
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Восемь человек погибли при пожаре в Подмосковье

В результате инцидента погибли восемь человек, которые, предположительно, являются гражданами Таджикистана.
Коммерсантъ 04:21
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Молодежная сборная России уступила канадцам в финале МЧМ по хоккею

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Туран досрочно прекратил аренду и возвращается в «Барселону»

Турецкий футболист Арда Туран досрочно прекратил аренду в «Истанбуле» и возвращается в «Барселону».
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Путин 8 января посетит церемонию запуска «Турецкого потока»

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Спутник NASA открыл новую землеподобную планету в созвездии Рыб

Исследовательский спутник TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) открыл первую планету в созвездии Рыб, которая похожа на Землю по размерам.
Известия 07:52
Армия и оружие

США отправили ближе к Ирану шесть бомбардировщиков B-52

Газета.Ru 05:36
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Фанаты «Барселоны» скандировали нацистские приветствия и оскорбляли покойного

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В общежитии Одессы мужчина взорвал гранату, есть пострадавшие

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Кассовые сборы фильма «Холоп» превысили миллиард рублей

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Reuters узнал о лечении раненых за границей российских наемников в клинике «Согаза»

Российские наемники, получившие ранения в ходе боевых действий в Сирии и Ливии, проходят лечение в Международном медицинском центре «Согаз», сообщает Reuters со ссылкой на источники.
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Кино

Доминик Монаган намекнул, что режиссерская версия девятых «Звездных войн» понравилась бы фанатам

Актер дал понять, что театральная версия фильма попросту не способна уместить весь отснятый материал.
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Ковальчук высказался о дебюте за «Монреаль»

Форвард "Монреаль Канадиенс" Илья Ковальчук поделился впечатлениями от дебютного матча за клуб.
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Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о причинах перехода полузащитника Ивана Игнатьева из "Краснодара".
Газета.Ru 03:25
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По подозрению в браконьерском убийстве косули в Бронницком охотничьем хозяйстве в Подмосковье был задержан чиновник от представительства Свердловской области в столице Александр Овчаров, передает телеканал РЕН ТВ.
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Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади

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Был определен самый кассовый мультфильм в истории

Удалось определить самый кассовый анимационный фильм в истории, сообщает РБК.
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Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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