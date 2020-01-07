Политика
Вести.RuСША отказали в визе главе МИД Ирана для поездки на заседание СБ ООН
США отказали в визе главе МИД Ирана, намеревавшемуся приехать на заседание Совета Безопасности ООН. 3 января США убили в Ираке высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани . Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, как и другие члены руководства Ирана, осудил США, сообщает ТАСС.
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Армия и оружие
Словакия отозвала своих военнослужащих из Ирака
Власти Словакии временно отозвали своих военнослужащих, находящихся на территории Ирака в составе миссии Североатлантического альянса.
Политика
Украине усложнят правила въезда в страны Европы
Украинцы, желающие посетить европейские страны, с 2021 года будут обязаны проходить авторизацию в единой европейской системе контроля въезжающих (ETIAS), передает украинское издание "Обозреватель".
Политика
Россия заняла 51 строчку в рейтинге привлекательности паспортов
Россия заняла 51-ую строчку в обновленном рейтинге привлекательности паспортов, который составляет швейцарская компания Henley&Partners.
Общество
Ученые раскрыли тайну «Спасителя мира» Леонардо да Винчи
Итальянский художник эпохи Ренессанса Леонардо да Винчи в своей работе «Спаситель мира» (Salvator Mundi) изобразил в руках Христа не стеклянный шар, а полую сферу.
Армия и оружие
Пентагон прокомментировал возможные удары по культурным объектам Ирана
Глава Пентагона Марк Эспер завил, что в вопросе ударов по культурным объектам Ирана военные США будут руководствоваться «законами вооруженного конфликта», сообщает РИА Новости со ссылкой на Washington Post.
Музыка
Группа «Сплин» опубликовала анимационный клип на песню «Воздушный шар»
Политика
В Эстонии заявили об отказе ратифицировать договор о границе с Россией
Правящая в Эстонии коалиция не намерена ратифицировать договор о государственной границе с Россией, подписанный в 2014 году.
Общество
В Иране перенесли время похорон генерала Сулеймани
Похороны убитого генерала Касема Сулеймани, проходящие в иранском городе Керман, отложены из-за слишком большого количества желающих попрощаться с ним, сообщает телеканал Press TV.
Кино
Начались съемки нового «Бэтмена»
Поклонники комиксов от компании и DC и человека летучей-мыши могут радоваться, судя по последним новостям, съемки нового «Бэтмена» начались и совсем скоро мы узнаем, каким окажется Роберт Паттисон в образе Брюса Уэйна и сумеет ли актер избавиться от образа вампира из «Сумерек», который преследует его уже много лет.
Происшествия
Восемь человек погибли при пожаре в Подмосковье
В результате инцидента погибли восемь человек, которые, предположительно, являются гражданами Таджикистана.
Хоккей
Молодежная сборная России уступила канадцам в финале МЧМ по хоккею
Футбол
Туран досрочно прекратил аренду и возвращается в «Барселону»
Турецкий футболист Арда Туран досрочно прекратил аренду в «Истанбуле» и возвращается в «Барселону».
Космос
Спутник NASA открыл новую землеподобную планету в созвездии Рыб
Исследовательский спутник TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) открыл первую планету в созвездии Рыб, которая похожа на Землю по размерам.
Футбол
Фанаты «Барселоны» скандировали нацистские приветствия и оскорбляли покойного
«Барселона» намерена начать расследование в отношении выходок группы фанатов клуба Boixos Nois на игре дубля против второй команды «Эспаньола».
Гаджеты
AMD анонсировала видеокарты Radeon RX 5700M и RX 5600M
Исходя из маркетингового позиционирования, Radeon RX 5700M обеспечит безапеляционный «гейминг», а Radeon RX 5600M – это высокопроизводительная модель.
Происшествия
В общежитии Одессы мужчина взорвал гранату, есть пострадавшие
В Одессе в общежитии мужчина во время конфликта взорвал гранату, в результате чего пострадало три человека.
Общество
Организаторы шоу «Снежная королева» не вернут деньги за билеты
6 января в ледовой арене «Трактор» состоялось новогоднее интерактивное шоу «Снежная Королева». Всего было три показа: в 12, 15 и 18 часов.
Кино
Кассовые сборы фильма «Холоп» превысили миллиард рублей
Кино
Кристиан Бэйл ведёт переговоры о съёмках в четвёртом «Торе»
Политика
Reuters узнал о лечении раненых за границей российских наемников в клинике «Согаза»
Российские наемники, получившие ранения в ходе боевых действий в Сирии и Ливии, проходят лечение в Международном медицинском центре «Согаз», сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Кино
Доминик Монаган намекнул, что режиссерская версия девятых «Звездных войн» понравилась бы фанатам
Актер дал понять, что театральная версия фильма попросту не способна уместить весь отснятый материал.
Хоккей
Ковальчук высказался о дебюте за «Монреаль»
Форвард "Монреаль Канадиенс" Илья Ковальчук поделился впечатлениями от дебютного матча за клуб.
Футбол
Слуцкий рассказал о причинах перехода Игнатьева в «Рубин»
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о причинах перехода полузащитника Ивана Игнатьева из "Краснодара".
Армия и оружие
Армия Хафтара полностью взяла под контроль город Сирт
Происшествия
Постпреда Свердловской области задержали по подозрению в браконьерстве
По подозрению в браконьерском убийстве косули в Бронницком охотничьем хозяйстве в Подмосковье был задержан чиновник от представительства Свердловской области в столице Александр Овчаров, передает телеканал РЕН ТВ.
Общество
Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади
Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Кино
Был определен самый кассовый мультфильм в истории
Удалось определить самый кассовый анимационный фильм в истории, сообщает РБК.