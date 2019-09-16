Политика

REGNUMREGNUMВолкер назвал условия для реализации «формулы Штайнмайера» в Донбассе

Специальный представитель Соединенных Штатов на Украине Курт Волкер заявил, что реализация «формулы Штайнмайера» в Донбассе, которая включает в себя механизм предоставления региону особого статуса, возможна только после того, как в регионе состоятся выборы.
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Волкер: реализация «формулы Штайнмайера» возможна лишь после выборов в Донбассе

ТАССвчера в 14:54

США отказались давить на Киев по вопросу особого статуса Донбасса

Lenta.ruвчера в 14:43

Волкер назвал условия реализации «формулы Штайнмайера»

Московский Комсомолецвчера в 17:38

Волкер связал предоставление особого статуса Донбассу с выборами в регионе

Известиявчера в 16:37

Волкер назвал условия для реализации «формулы Штайнмайера» в Донбассе

REGNUMвчера в 16:50

В присутствии Волкера Киев официально отказался от особого статуса Донбасса

Накануне.Ruвчера в 08:11

Волкер назвал условие реализации «формулы Штайнмайера» в Донбассе

Народные новостивчера в 18:52
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 00:28, Вашингтон
Шоу-бизнес

ГИБДД проверит видео со свадебным катафалком Собчак

Газета.Ru 13 сентября в 10:11
Наука

Ученые: человеческое тело продолжает двигаться после смерти

МедиаПоток 14 сентября в 07:01
Армия и оружие

Россия испытывает новейший противолодочный комплекс «Ответ»

Россия испытывает новейший комплекс «Ответ», предназначенный для уничтожения подлодок. Государственные тесты завершатся в следующем году.
Актуальные Новости вчера в 10:43
Энергетика

Добыча нефти в Саудовской Аравии рухнула вдвое после атаки дронов

Атака беспилотников на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению добычи нефти в стране вдвое, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
Газета.Ru 14 сентября в 15:25
Политика

Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом

Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Европу в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом.
РБК вчера в 13:41
Происшествия

При пожаре в жилом доме в Красноярске погибли 8 человек

В результате крупного пожара в жилом доме в Красноярске погибли 8 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Газета.Ru вчера в 17:45
Футбол

Моуринью объяснил доминирование «Ливерпуля» и «Манчестер Сити»

Португальский специалист Жозе Моуринью объяснил, почему "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" доминируют в Английской премьер-лиге (АПЛ).
Газета.Ru вчера в 21:18
Здоровье

Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк

РИА Новости 14 сентября в 19:41
Общество

В России готовят эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В Минтруде планируют в ближайшее время провести совещание, на котором обсудят возможность провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе на предприятиях, входящих в национальный проект по повышению производительности, пишет газета "Известия" со ссылкой на замглавы Минэкономразвития Петра Засельского.
РИА Новости вчера в 22:49
Происшествия

Сотрудника Росгвардии на Сахалине зарезали из-за замечания о курении

Сотрудник Росгвардии на Сахалине умер от ранений, которые ему нанесли в ответ на сделанное замечение о курении в общественном месте, заявили ТАСС в Росгвардии.
ТАСС 00:12
Политика

Авен поспорил с Путиным об изжившей себя либеральной идее

Журналистка попросила бизнесмена прокомментировать июньское высказывание президента Владимира Путина об изжившей себя либеральной идее.
Forbes вчера в 10:20
Шоу-бизнес

Родители Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак

Родители режиссера Константина Богомолома не оценили перформанс его невесты Ксении Собчак, которая исполнила достаточно развратный танец перед всеми гостями.
iReactor вчера в 20:13
Политика

Стали известны детали экономической интеграции России и Белоруссии

Премьер-министры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас 6 сентября согласовали с возможностью незначительных изменений «Программу действий Белоруссии и России по реализации положений договора о создании Союзного государства», с соответствующим документом ознакомился «Коммерсантъ».
REGNUM 00:17
Авто

Skoda представила во Франкфурте внедорожный Superb Scout

Компания Skoda в рамках Франкфуртского автосалона презентовала внедорожную вариацию Superb Scout.
SpeedMe вчера в 05:51
Общество

Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»

Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru вчера в 06:45
Культура

«Я вас люблю»: Джеки Чан по-русски извинился за отмену визита в Москву

Известный китайский актер и режиссер Джеки Чан 16 сентября принес извинения своим российским поклонникам за то, что не смог приехать в Москву 11 сентября на премьеру фильма «Тайна печати дракона».
Daily Storm 00:21
Шоу-бизнес

Разин: Заворотнюк осталось жить несколько дней

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, что тяжело больной актрисе Анастасии Заворотнюк осталось жить всего несколько дней.
Вести.Ru 14 сентября в 07:05
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственного дыхания

Медикам потребовалось подключить актрису к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Состояние жизни поддерживается при помощи медикаментов.
OAnews вчера в 05:02
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев перестал скрывать лицо сына Платона от Жанны Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев перестал скрывать лицо своего сына от Жанны Фриске.
Дни24 13 сентября в 12:50
Наука

«ВКонтакте» откроет в МФТИ лабораторию искусственного интеллекта

Социальная сеть «ВКонтакте» (VK) впервые открывает собственную научную лабораторию в Московском физико-техническом институте (МФТИ), посвященную теме искусственного интеллекта и машинного обучения.
Известия 13 сентября в 07:11
Экономика

Эксперты назвали комфортный для накоплений уровень дохода россиян

Большинству россиян, не имеющих сбережений, нужен доход от 35 тыс. руб. на члена семьи и более, чтобы начать комфортно для себя откладывать деньги, показал опрос, проведенный по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» (результаты есть у РБК).
РБК вчера в 23:30
Армия и оружие

Крылатая ракета для уничтожения «Панциря-С1» создаётся в Европе

По мнению издания, SPEAR-EW смогут действовать наиболее продуктивно в паре с ракетами SPEAR Three (SPEAR-3).
News.ru 14 сентября в 19:01
Кино

«Оно 2» удерживает лидерство в российском прокате

News.ru вчера в 18:21
Общество

В России создадут стандарты для домов престарелых

В России обновят нормы, правила и стандарты строительства домов для престарелых.
Известия вчера в 12:00
Политика

Глава Бурятии приехал на митинг несогласных с выборами мэра Улан-Удэ

Глава Бурятии Алексей Цыденов приехал в парк «Юбилейный» в Улан-Удэ, где местные жители проводят согласованный с властями митинг «Против полицейского беспредела и за новые честные выборы».
РБК вчера в 12:19
Баскетбол

Чемпионом мира по баскетболу стала Испания

Росбалт вчера в 15:57
Происшествия

По факту миллиардных хищений из пенсионных накоплений возбуждено дело

Ранее в издании "Коммерсант" появилась информация, что в 2017-2018 годах неустановленные лица подделали более полумиллиона заявлений россиян, согласно которым они якобы согласились перевести свои пенсионные накопления в несколько крупных негосударственных пенсионных фондов (НПФ).
Российская газета 13 сентября в 03:39
Общество

В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат

Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском 14 сентября в 07:56
Музыка

Юрий Лоза раскритиковал Билли Айлиш и Монеточку

Певец Юрий Лоза низко оценил творчество своей американской коллеги Билли Айлиш и россиянки Елизаветы Гырдымовой (Монеточки).
News.ru 14 сентября в 15:24
Политика

Вандалы осквернили памятник евреям и оставили записку Зеленскому

Lenta.ru вчера в 13:32
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