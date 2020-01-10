Политика

Взгляд.руВзгляд.руСША отказались обсуждать вывод войск с Ираком

США не планируют обсуждать с Ираком вывод войск из этой страны, заявил глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.
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с чего всё началось
«На данный момент любая делегация, которая будет направлена в Ирак, будет занята обсуждением того, как подтвердить наше стратегическое партнёрство, — не обсуждением вывода войск, а того, как правильно и подходящим образом разместить наши силы на Ближнем Востоке», — указано в заявлении
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