Политика
Взгляд.руСША отказались обсуждать вывод войск с Ираком
США не планируют обсуждать с Ираком вывод войск из этой страны, заявил глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.
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с чего всё началось
«На данный момент любая делегация, которая будет направлена в Ирак, будет занята обсуждением того, как подтвердить наше стратегическое партнёрство, — не обсуждением вывода войск, а того, как правильно и подходящим образом разместить наши силы на Ближнем Востоке», — указано в заявлении.RT на русском10:04
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Первое — программе «Сам себе режиссер» исполнилось 28 лет.
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Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.
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Филарет отозвал подпись под документом о слиянии церквей на Украине
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Представлена инициатива по переходу пользователей с Windows 7 на KDE Plasma
Визуальный аналог Windows 7 на базе KDE Plasma включает в себя тему Seven Black с набором виджетов Default Apps Menu.
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Издатели назвали самые популярные в России книги десятилетия
Издательская группа «Эксмо-АСТ» и платформа для чтения электронных и аудиокниг «Литрес» назвали самые популярные у жителей России книги и самых востребованных у читателей авторов.
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Козак: цены на нефть для Белоруссии правительство РФ не регулирует
Заявление о непричастности правительства Российской Федерации к вопросам ценообразования нефтяных поставок в Белоруссию сделал вице-премьер РФ Дмитрий Козак, сообщает 10 января ТАСС.
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Агрессивные роды: СК предъявил обвинения главе роддома в Москве
Следствие обвиняет в халатности бывшую заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. Спасокукоцкого Марину Сармосян, которая, как утверждают пострадавшие, применяла запрещенную методику выдавливания детей при родах вместо кесарева сечения.
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Общество
Самая богатая женщина Африки оказалась гражданкой России по рождению
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Армия и оружие
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Следственные органы Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении врача-хирурга одной из больниц, который доверил студентам четвертого курса проведение операции по ампутации конечности.
Экономика
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ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Нэклис-банка».
Политика
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Власти Абхазии не согласны с решением Верховного суда, который отменил итоги выборов президента, и намерены его опротестовать.
Общество
Супруга принца Гарри вернулась из Великобритании в Канаду
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Финансы
Курс доллара опустился ниже 61 рубля
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Происшествия
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Актриса Наталья Бочкарева признала вину в хранении запрещенного вещества, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.