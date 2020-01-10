с чего всё началось

США не планируют обсуждать с Ираком вывод войск из этой страны, заявил глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

Происшествия Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.

Политика Филарет отозвал подпись под документом о слиянии церквей на Украине Раскольник Филарет Денисенко отозвал свою подпись под постановлением поместного собора, которое стало основанием для регистрации так называемой Православной церкви Украины, сообщила пресс-служба его церковной структуры.

Политика Премьер Канады: украинский Boeing сбила иранская ракета Премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что страна располагает разведдаными, свидетельствующими, что Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в Тегеране был случайно сбит иранской ракетой.

Происшествия Любовник омской школьницы рассказал, как убивал ее мать Во время следственного эксперимента, видео которого опубликовал telegram-канал "Следак шепнул", 18-летний парень рассказал, что спал с 15-летней девушкой на диване и внезапно проснулся из-за того, что его начали тянуть за уши.

Общество Издатели назвали самые популярные в России книги десятилетия Издательская группа «Эксмо-АСТ» и платформа для чтения электронных и аудиокниг «Литрес» назвали самые популярные у жителей России книги и самых востребованных у читателей авторов.

Происшествия Агрессивные роды: СК предъявил обвинения главе роддома в Москве Следствие обвиняет в халатности бывшую заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. Спасокукоцкого Марину Сармосян, которая, как утверждают пострадавшие, применяла запрещенную методику выдавливания детей при родах вместо кесарева сечения.

Происшествия В мурманской больнице операцию по ампутации ноги доверили студентам Следственные органы Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении врача-хирурга одной из больниц, который доверил студентам четвертого курса проведение операции по ампутации конечности.

Общество Супруга принца Гарри вернулась из Великобритании в Канаду По данным издания, супруги оставили своего первенца — восьмимесячного Арчи — в Канаде перед тем, как ненадолго вернуться в Великобританию и объявить о решении отказаться от статуса старших членов британской королевской семьи.

Финансы Курс доллара опустился ниже 61 рубля В последний раз курс доллара находился ниже отметки в 61 рубль 22 мая 2018 года.