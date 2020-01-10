с чего всё началось

США не планируют обсуждать с Ираком вывод войск из этой страны, заявил глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

Политика СБУ рассматривает две приоритетные версии авиакатастрофы в Иране Служба безопасности Украины рассматривает две приоритетные версии причин крушения самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Иране: попадание ракеты и теракт.

Происшествия Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.

Общество Издатели назвали самые популярные в России книги десятилетия Издательская группа «Эксмо-АСТ» и платформа для чтения электронных и аудиокниг «Литрес» назвали самые популярные у жителей России книги и самых востребованных у читателей авторов.

Общество Крупнейшая в мире пресноводная рыба признана полностью вымершей Ученые признали полностью вымершим видом китайского веслоноса, который был известен как самая крупная пресноводная рыба на планете, сообщает Газета.ru.

Экономика Лукашенко ввел экологический налог на транзит нефти из России "В случае аварии на магистральном нефтепроводе либо иных непредвиденных ситуаций, связанных с перемещением нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси, для организаций, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов, установлена ставка налога на прибыль в размере 50%", - говорится в указе.

Общество Меган Маркл и принц Гарри решили стать финансово независимыми Супружеская пара сообщила на своей странице в соцсети Instagram, что решила сложить с себя полномочия старших членов британской королевской семьи и добиться финансовой независимости.

Общество Самая богатая женщина Африки имеет российское гражданство по рождению Самая богатая женщина Африки, дочь бывшего президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша Изабель душ Сантуш в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС по телефону заявила, что всегда сохраняла полученное по рождению российское гражданство.

Наука Одна бессонная ночь может повысить риск болезни Альцгеймера В результате исследования ученые получили еще одно подтверждение тому, что нарушения сна могут быть причиной с развития болезни Альцгеймера.

Шоу-бизнес Вера Брежнева порадовала фанатов «небритым» фото Брежнева сделала селфи с «небритым» лицом. Певица выложила в сториз в Instagram снимок, который она сделала во время отдыха.

Космос SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников Starlink Спутники будут размещены на высоте 290 км. Об успешном выводе в космос 60 микроспутников Starlink, запущенных на ракете-носителе Falcon 9, заявила компания SpaceX, сообщает ТАСС.

Политика Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 миллиона из-за Крыма Суд оставил в силе решение Женевского арбитража, который в апреле прошлого года обязал Москву выплатить 12 украинским фирмам более 82 миллионов долларов в качестве компенсации за потерю имущества после возвращения полуострова в состав России в 2014 году.

Финансы Курс доллара опустился ниже 61 рубля В последний раз курс доллара находился ниже отметки в 61 рубль 22 мая 2018 года.

Шоу-бизнес Александр Ревва в четвертый раз женился на своей жене Российский шоумен Александр Ревва в четвертый раз оформил отношения с одной и той же женщиной – матерью его дочерей Анжеликой Реввой.