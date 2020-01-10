Политика
Взгляд.руСША отказались обсуждать вывод войск с Ираком
США не планируют обсуждать с Ираком вывод войск из этой страны, заявил глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.
Читать в источнике
Оценить59
с чего всё началось
«На данный момент любая делегация, которая будет направлена в Ирак, будет занята обсуждением того, как подтвердить наше стратегическое партнёрство, — не обсуждением вывода войск, а того, как правильно и подходящим образом разместить наши силы на Ближнем Востоке», — указано в заявлении.RT на русском10:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 15:32, Ашберн
Игры
Возвращение социального стелса: что говорят в утечке об Assassin’s Creed про викингов
Происшествия
Сына Жванецкого избили двое студентов МГИМО
Политика
СБУ рассматривает две приоритетные версии авиакатастрофы в Иране
Служба безопасности Украины рассматривает две приоритетные версии причин крушения самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Иране: попадание ракеты и теракт.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
Происшествия
В Москве машина скорой помощи столкнулась с двумя автомобилями
Машина скорой помощи столкнулась с автомобилями Jaguar и Mercedes на северо-востоке Москвы, в аварии травмы получил один человек.
Транспорт
В России для автомобилистов введут новый штраф
В России появится новый штраф для автомобилистов, пишет «Коммерсантъ».
Общество
Издатели назвали самые популярные в России книги десятилетия
Издательская группа «Эксмо-АСТ» и платформа для чтения электронных и аудиокниг «Литрес» назвали самые популярные у жителей России книги и самых востребованных у читателей авторов.
Общество
Крупнейшая в мире пресноводная рыба признана полностью вымершей
Ученые признали полностью вымершим видом китайского веслоноса, который был известен как самая крупная пресноводная рыба на планете, сообщает Газета.ru.
Экономика
Лукашенко ввел экологический налог на транзит нефти из России
"В случае аварии на магистральном нефтепроводе либо иных непредвиденных ситуаций, связанных с перемещением нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси, для организаций, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов, установлена ставка налога на прибыль в размере 50%", - говорится в указе.
Культура
ВГТРК приостановила съемки «Смехопанорамы» и «Утренней почты»
Последний выпуск «Сам себе режиссер» вышел в эфир 22 декабря 2019 года, последние выпуски «Утренней почты» и «Смехопанорамы» — 29 декабря.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри решили стать финансово независимыми
Супружеская пара сообщила на своей странице в соцсети Instagram, что решила сложить с себя полномочия старших членов британской королевской семьи и добиться финансовой независимости.
Армия и оружие
СМИ узнали о неудачной операции США против еще одного командира КСИР
3 января американские ВВС нанесли удар близ аэропорта Багдада, в ходе которого был ликвидирован глава иранского спецподразделения «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани.
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Политика
Суд в Абхазии отменил решение об итогах выборов президента
Ранее стало известно, что суд в Абхазии вновь рассмотрит жалобу на решение по итогам выборов президента.
Общество
Самая богатая женщина Африки имеет российское гражданство по рождению
Самая богатая женщина Африки, дочь бывшего президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша Изабель душ Сантуш в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС по телефону заявила, что всегда сохраняла полученное по рождению российское гражданство.
Наука
Одна бессонная ночь может повысить риск болезни Альцгеймера
В результате исследования ученые получили еще одно подтверждение тому, что нарушения сна могут быть причиной с развития болезни Альцгеймера.
Общество
Сотрудники Boeing сомневались в надежности модели 737 MAX
Сотрудники американской компании Boeing считали неудачной разработку модели Boeing 737 MAX.
Общество
Раскрыт секрет кардигана Путина
Политика
Премьер Канады: украинский Boeing сбила иранская ракета
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева порадовала фанатов «небритым» фото
Брежнева сделала селфи с «небритым» лицом. Певица выложила в сториз в Instagram снимок, который она сделала во время отдыха.
Космос
SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников Starlink
Спутники будут размещены на высоте 290 км. Об успешном выводе в космос 60 микроспутников Starlink, запущенных на ракете-носителе Falcon 9, заявила компания SpaceX, сообщает ТАСС.
Политика
Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 миллиона из-за Крыма
Суд оставил в силе решение Женевского арбитража, который в апреле прошлого года обязал Москву выплатить 12 украинским фирмам более 82 миллионов долларов в качестве компенсации за потерю имущества после возвращения полуострова в состав России в 2014 году.
Баскетбол
«Зенит» одолел «Химки» в Евролиге
«Зенит» взял верх над «Химками» в выездном матче регулярного чемпионата Евролиги — 83:81.
Финансы
Курс доллара опустился ниже 61 рубля
В последний раз курс доллара находился ниже отметки в 61 рубль 22 мая 2018 года.
Шоу-бизнес
Александр Ревва в четвертый раз женился на своей жене
Российский шоумен Александр Ревва в четвертый раз оформил отношения с одной и той же женщиной – матерью его дочерей Анжеликой Реввой.
Происшествия
В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы
В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
Шоу-бизнес
Сыгравший в «Терминаторе» Джона Коннора актер шокировал внешним видом
Игры
Ремейк Resident Evil 3 лишится разветвлений сюжета
Отказались в Capcom и от тех небольших разветвлений сюжета, что были в оригинале.