Политика
ФАНСША отказались от предложения России о покупке новейших ракет
США отказались покупать у России новейшие вооружения, в частности гиперзвуковые ракеты, заявил представитель администрации США высокого ранга. В США прокомментировали предложение президента России, озвученное на встрече в Осаке.
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с чего всё началось
Вашингтон не склонен принимать предложение Москвы о возможности поставки Россией своих новейших вооружений, в том числе гиперзвуковых ракет, Соединенным Штатам. Об этом заявил в пятницу корреспонденту ТАСС представитель администрации США высокого ранга.ТАСС09:51
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 15:29, Вашингтон
Политика
Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена
Ранее 6 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы.
Известия 12:56
Космос
Корабль «Союз» с роботом «Фёдор» отстыковался от МКС
Пилотируемый космический корабль «Союз МС-14» с роботом «Фёдор» на борту отстыковался от Международной космической станции (МКС), сообщили вечером 6 сентября в Роскосмосе.
REGNUM 14:36
Происшествия
Дело о нападении на Памфилову передадут в Следственный комитет
«По решению Генерального прокурора России Юрия Чайки уголовное дело о разбойном нападении на председателя ЦИК РФ Эллу Памфилову будет передано из МВД России для дальнейшего расследования в центральный аппарат СКР», — заявили в ведомстве.
РБК 14:03
Музыка
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
Известия 12:54
Хоккей
Авангард — Северсталь 1:5 (3-й период)
Новый Омск 15:00
Общество
Роструд назвал сферы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой
Наибольшее число вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц предлагают в сферах производства, транспорта, строительства, недвижимости и добывающей промышленности, рассказали в пресс-службе Роструда.
РИА Новости 00:29
Гаджеты
Sony выпустила плеер Walkman NW-A105
Компания Sony, которую все знают и любят за ее качественные плееры для прослушивания музыки, официально анонсировала достаточно интересный плеер Walkman NW-A105.
Megaobzor.com 03:31
Происшествия
В Вологодской области нашли пропавшую двухлетнюю девочку
РИА Новости 05:05
Футбол
Кокорин и Мамаев досрочно вышли на свободу
Обвинительные приговоры были вынесены ив отношении брата Кокорина Кирилла (полтора года) и их друга Александра Протасовицкого (год и пять месяцев).
ГЛАС.RU 03:28
Музыка
Гитарист Дэн Уорнер умер, спустившись со сцены
Российская газета 09:48
Происшествия
Porsche насмерть сбил четырёх пешеходов в центре Берлина
Издание Berliner Morgenpost сообщает со ссылкой на очевидцев, что автомобиль двигался на большой скорости.
REGNUM 15:12
Экономика
Минфин разработал проект новой системы пенсионных накоплений
В Минфине добавили, что в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
РИА Новости 14:00
Армия и оружие
Новые парашюты помогут российским военным выжить при попадании в воду
В пресс-службе холдинга отметили, что НИИ парашютостроения предложено несколько решений, позволяющих быстро освободиться от подвесной системы и купола парашюта при посадке на воду.
Военное дело 05:25
Кино
В сети опубликовали фрагмент фильма «К звездам» с Брэдом Питтом
В новом режиссера Джеймса Грэя «К звездам» сюжет повествует об астронавте.
ГЛАС.RU 12:15
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru вчера в 04:34
Происшествия
В Нью-Джерси найдена редкая двуглавая гремучая змея
Учёные американского штата Нью-Джерси обнаружили древесную гремучую змею, у которой оказалось две головы.
News.ru 14:51
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии сожалеет о браке с «Мисс Москва»
Бывший король Малайзии Мухаммад V сожалеет о браке с "Мисс Москва" Оксаной Воеводиной.
Газета.Ru 13:32
Транспорт
МВД разработало новые правила получения прав на вождение грузовиков
МВД РФ подготовило поправки в закон, согласно которым получить права на вождение грузовика и пассажирского транспорта смогут только обладатели "корочек" на управление легковым авто, говорится на сайте министерства.
РИА Новости 14:02
Экономика
Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов
Сбербанк запустил сервис «СберМаркет», который занимается доставкой продуктов из магазинов.
Коммерсантъ вчера в 22:36
Политика
Рогозин заявил, что оснований менять подрядчика на «Восточном» нет
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин после совещания с участием президента РФ Владимира Путина заявил, что оснований менять подрядчика на строительстве космодрома "Восточный" нет.
РИА Новости 11:50
Происшествия
В детской поликлинике Челнов посетители подрались в очереди к педиатру
БИЗНЕС Online 07:29
Гаджеты
Представлен обновлённый Honor 20 Pro и оболочка Magic UI 3.0 на Android 10
Бета-версии EMUI 10.0 и Magic UI 3.0 выпустят для смартфонов Honor 20, Honor 20 PRO и Honor View 20.
iXBT.com 13:02
Происшествия
Два истребителя Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34, принадлежащие Государственному центру подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны России, потеряв друг друга из виду, соприкоснулись друг с другом в небе.
REGNUM 03:17
Общество
Московским школьникам пригрозили уголовной ответственностью за участие в митингах
Сотрудница МВД сказала, что в этом случае дети никуда не смогут поступить, а на работе у их родителей возникнут проблемы.
Эхо Москвы 14:30
Экономика
Российские застройщики отказались работать по закону
С 1 июля текущего года жилищные девелоперы в России обязаны начинать все новые проекты с привлечением средств от банков.
Lenta.ru 13:15
Здоровье
Минздрав уточнил порядок получения незарегистрированных в РФ лекарств
Министерство здравоохранения РФ разработало порядок выписки рецептов на незарегистрированные в России медицинские препараты.
Известия 12:46
Политика
Украинские депутаты решили сделать себе исключение в законе о языке
Ряд депутатов Верховной рады внесли на рассмотрение законопроект, позволяющий свободно выбирать язык выступления в парламенте, а также на телевидении и радио Украины.
Телеканал 360° 10:32
Общество
Российских школьников «осветили» перед новым учебным годом
Учеников двух школ в городе Жуковка Брянской области перед учебным годом решили освятить по православному обряду.
Lenta.ru 13:45
Хоккей
«Сан-Хосе» продлил контракт с Торнтоном
40-летний форвард и капитан «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон продлил контракт с командой, сообщает пресс-служба «акул».
Sport24.ru 11:54