Вашингтон не склонен принимать предложение Москвы о возможности поставки Россией своих новейших вооружений, в том числе гиперзвуковых ракет, Соединенным Штатам. Об этом заявил в пятницу корреспонденту ТАСС представитель администрации США высокого ранга.

с чего всё началось

США отказались покупать у России новейшие вооружения, в частности гиперзвуковые ракеты, заявил представитель администрации США высокого ранга. В США прокомментировали предложение президента России, озвученное на встрече в Осаке.

США отказались от предложения России о покупке новейших ракет

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