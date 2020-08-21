США выступили против запрошенного РФ заседания Совбеза ООН по Ирану
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Полянский добавил, что вызывает сожаление тот факт, что представители Америки пытаются ввести мир в заблуждение по поводу своего права вернуть антииранские санкции и избегают честного обсуждения этого вопроса. Как отметил российский дипломат, это неподобающее поведение «для великой страны».В источнике
С чего всё началось
«После безосновательного утверждения, что они запустили восстановление санкций, наши американские коллеги выступили против проведения заседания Совета Безопасности для обсуждения того, что происходит с исполнением резолюции 2231», — написал
он в своём Twitter.
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