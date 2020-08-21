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Интерфакс
Интерфакс

США отказались от запрошенного Россией заседания СБ ООН по Ирану

"Неподобающее поведение для великой страны", - заявил российский дипломат. Россия запросила проведение экстренного заседания СБ ООН в пятницу после того, как США официально уведомили Совбез ООН о своей инициативе по восстановлению санкций ООН против Ирана.В источнике
С чего всё началось
«После безосновательного утверждения, что они запустили восстановление санкций, наши американские коллеги выступили против проведения заседания Совета Безопасности для обсуждения того, что происходит с исполнением резолюции 2231», — написал
 он в своём Twitter.
RT на русском20:44
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Новостной фронт

США сделали все, чтобы заседание Совбеза ООН по Ирану не состоялось

Новостной фронт01:51
REGNUM

Постпред Ирана при ООН советует США «больше не унижаться»

REGNUM01:09
RT на русском

США выступили против проведения заседания СБ ООН по Ирану

RT на русском20:44
Интерфакс

США отказались от запрошенного Россией заседания СБ ООН по Ирану

Интерфакс20:27
Взгляд.ру

США выступили против заседания СБ ООН по Ирану

Взгляд.ру20:57
РИА Новости

США выступили против заседания Совбеза ООН по Ирану

РИА Новости22:25
ТАСС

США выступили против заседания СБ ООН по антииранским санкциям

ТАСС20:52

В Симферополе ограничат подачу воды

В Симферополе и 39 прилегающих населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов с понедельника, 24 августа, начнут проводить поэтапное ограничение подачи воды, сообщил глава госпредприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов.
Газета.Ru17:21
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В России стартовала программа кешбэка за туристические поездки

В России 21 августа стартует программа поддержки внутреннего туризма, в рамках которой те, кто этой осенью или зимой отправится в путешествие по стране, смогут вернуть часть потраченных на путевки или проживание в гостинице средств.
РБК17:00
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СМИ сообщили о фейковых доменах для предзаказа вакцины от коронавируса

После регистрации первой в России и в мире вакцины от коронавируса в интернете начали появляться домены, якобы связанные с препаратом, которые впоследствии могут быть использованы мошенниками для распространения вирусных рассылок, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов.
РБК02:48