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Интерфакс
Интерфакс

США отказались от запрошенного Россией заседания СБ ООН по Ирану

"Неподобающее поведение для великой страны", - заявил российский дипломат. Россия запросила проведение экстренного заседания СБ ООН в пятницу после того, как США официально уведомили Совбез ООН о своей инициативе по восстановлению санкций ООН против Ирана.В источнике
Сергей Рябковроссийский дипломат
После того, как США вышли из СВПД, они полностью утратили какие бы то ни было права в рамках этого документа. Они не имеют никаких ни правовых, ни политических, как мы считаем, оснований для того, чтобы задействовать положения резолюции 2231 против Ирана. Это — абсурд.
С чего всё началось
«После безосновательного утверждения, что они запустили восстановление санкций, наши американские коллеги выступили против проведения заседания Совета Безопасности для обсуждения того, что происходит с исполнением резолюции 2231», — написал
 он в своём Twitter.
RT на русском20:44
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Коммерсантъ

Постпредство России: США выступили против заседания СБ ООН по антииранским санкциям

Коммерсантъ21:07
Российская газета

США выступили против заседания СБ ООН по вопросу о санкциях против Ирана

Российская газета20:58
Известия

США отказались от запрошенного Россией заседания СБ ООН по Ирану

Известия20:02
RT на русском

США выступили против проведения заседания СБ ООН по Ирану

RT на русском20:44
Газета.Ru

США выступают против заседания СБ ООН по возвращению санкций против Ирана

Газета.Ru20:44
РИА Новости

США выступили против заседания Совбеза ООН по Ирану

РИА Новости22:25
ТАСС

США выступили против заседания СБ ООН по антииранским санкциям

ТАСС20:52

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Размышления США и стран НАТО о методах эффективной борьбы с российским флотом в случае военного конфликта чреваты применением атомного оружия, приводит слова ветерана ВМС США Брэдфорда Дисмьюкса Naval College Review.
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РИА Новостивчера в 22:45
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