США отказались от запрошенного Россией заседания СБ ООН по Ирану
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"Неподобающее поведение для великой страны", - заявил российский дипломат. Россия запросила проведение экстренного заседания СБ ООН в пятницу после того, как США официально уведомили Совбез ООН о своей инициативе по восстановлению санкций ООН против Ирана.В источнике
После того, как США вышли из СВПД, они полностью утратили какие бы то ни было права в рамках этого документа. Они не имеют никаких ни правовых, ни политических, как мы считаем, оснований для того, чтобы задействовать положения резолюции 2231 против Ирана. Это — абсурд.
С чего всё началось
«После безосновательного утверждения, что они запустили восстановление санкций, наши американские коллеги выступили против проведения заседания Совета Безопасности для обсуждения того, что происходит с исполнением резолюции 2231», — написал
он в своём Twitter.
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