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Интерфакс
Интерфакс

США отказались от запрошенного Россией заседания СБ ООН по Ирану

"Неподобающее поведение для великой страны", - заявил российский дипломат. Россия запросила проведение экстренного заседания СБ ООН в пятницу после того, как США официально уведомили Совбез ООН о своей инициативе по восстановлению санкций ООН против Ирана.В источнике
С чего всё началось
«После безосновательного утверждения, что они запустили восстановление санкций, наши американские коллеги выступили против проведения заседания Совета Безопасности для обсуждения того, что происходит с исполнением резолюции 2231», — написал
 он в своём Twitter.
RT на русском20:44
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Санкции против Ирана: мнение США и неправильное

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