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Интерфакс
Интерфакс

США отказались от запрошенного Россией заседания СБ ООН по Ирану

"Неподобающее поведение для великой страны", - заявил российский дипломат. Россия запросила проведение экстренного заседания СБ ООН в пятницу после того, как США официально уведомили Совбез ООН о своей инициативе по восстановлению санкций ООН против Ирана.В источнике
Василий Небензядипломат
Конечно, мы будем противостоять этому… Наша позиция, и не только наша, заключается в том, что США не имеют юридического права или причины инициировать этот процесс.
С чего всё началось
«После безосновательного утверждения, что они запустили восстановление санкций, наши американские коллеги выступили против проведения заседания Совета Безопасности для обсуждения того, что происходит с исполнением резолюции 2231», — написал
 он в своём Twitter.
RT на русском20:44
Подробнее о событии
Интерфакс

США отказались от запрошенного Россией заседания СБ ООН по Ирану

Интерфакс20:27
РИА Новости

США выступили против заседания Совбеза ООН по Ирану

РИА Новости22:25
Инфорос

Небензя: Россия будет противостоять в ООН попыткам США вернуть санкции против Ирана

Инфоросвчера в 10:58
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RT на русском20:44
REGNUM

США выступили против созыва заседания СБ ООН по антииранским санкциям

REGNUM21:35
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США выступили против заседания СБ ООН по антииранским санкциям

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США выступили против заседания СБ ООН по Ирану

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Адвокат Ефремова заявил об установлении личности водителя в момент ДТП

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актера Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП на Садовом кольце в центре Москвы, утверждает, что личность водителя, который сидел за рулем джипа артиста, установлена, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Адвокат Ефремова заявил об установлении личности водителя в момент ДТП
РИА Новости18:06
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Вести.Ruвчера в 10:38
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В Хабаровске задержан за взятку экс-министр транспорта региона

Вечером 18 августа в Хабаровске за получение взятки в размере 1,5 млн рублей задержан бывший министр транспорта и дорожного хозяйства края Максим Прохоров, сообщает «АиФ-Дальинформ».
АиФ Хабаровск19 августа в 02:39
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