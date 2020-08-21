США отказались от запрошенного Россией заседания СБ ООН по Ирану
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"Неподобающее поведение для великой страны", - заявил российский дипломат. Россия запросила проведение экстренного заседания СБ ООН в пятницу после того, как США официально уведомили Совбез ООН о своей инициативе по восстановлению санкций ООН против Ирана.В источнике
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