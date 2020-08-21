Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Интерфакс
Интерфакс

США отказались от запрошенного Россией заседания СБ ООН по Ирану

"Неподобающее поведение для великой страны", - заявил российский дипломат. Россия запросила проведение экстренного заседания СБ ООН в пятницу после того, как США официально уведомили Совбез ООН о своей инициативе по восстановлению санкций ООН против Ирана.В источнике
Подробнее о событии
Говорит Москва

Россия запросила экстренное заседание СБ ООН из-за инициативы США по Ирану

Говорит Москва17:35
Известия

США выступили против заседания СБ ООН по санкциям в отношении Ирана

Известия20:02
RT на русском

США выступили против проведения заседания СБ ООН по Ирану

RT на русском20:44
Газета.Ru

США выступают против заседания СБ ООН по возвращению санкций против Ирана

Газета.Ru20:44
РИА Новости

Россия запросила экстренное заседание СБ ООН из-за планов США по Ирану

РИА Новости18:47
РБК

Россия запросила экстренную встречу Совбеза ООН по антииранским санкциям

РБК18:10
ТАСС

США выступили против заседания СБ ООН по антииранским санкциям

ТАСС20:52

«Бавария» победила «Лион» и сыграет с ПСЖ в финале Лиги чемпионов

В решающем матче чемпионы Германии сыграют с ПСЖ, который днем ранее разгромил немецкий «РБ Лейпциг» (3:0). Финал ПСЖ – «Бавария» состоится в воскресенье, 23 августа на «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне.
«Бавария» победила «Лион» и сыграет с ПСЖ в финале Лиги чемпионов
Спорт день за днем19 августа в 16:53
1

«Ъ»: Минэнерго планирует снизить «перекрестку» в электросетях на 60% за 15 лет

Министерство энергетики России подготовило проект стратегии развития электросетевого комплекса РФ до 2035 года, где предполагает снижение перекрестного субсидирования в отрасли за следующие 15 лет на 60%, до 100 млрд рублей.
ТАСС20:04

Лавров призвал Киев перестать искать отговорки по Минским соглашениям

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете «Труд» призвал Украину соблюдать свои обязательства и выполнить требования о предоставлении особого статуса Донбассу в рамках Минских соглашений.
RT на русском17:55
3

Платформа «Голос» опубликует альтернативные результаты выборов в Белоруссии

Результаты альтернативного подсчета голосов на выборах президента Белоруссии обещает опубликовать сегодня коалиция платформы «Голос», инициативы «Честные люди» и «Зубр», сообщает 20 августа сайт TUT.BAY.
ИА Красная Веснавчера в 14:11
10

Опубликован трейлер четвертого сезона сериала «Корона»

Главным событием, освещаемым в ролике и призванным привлечь зрителей, стала свадьба принца Чарльза и Дианы Спенсер Ожидаемый с нетерпением четвёртый сезон популярной теледрамы начнёт выходить на Netflix с 15-го ноября.
Inc-news.ru17:38
1

Макрон выступил против повторения украинского сценария в Белоруссии

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что в Евросоюзе не хотели бы повторения украинского сценария событий в Белоруссии.
RT на русскомвчера в 13:26
189

Новый трейлер Iron Harvest знакомит с сюжетом дизельпанковой RTS

В рамках подготовки к запуску Iron Harvest издательство Deep Silver и немецкая студия King Art представили свежий трейлер, приоткрывающий перед нами сюжетную составляющую этой дизельпанковой RTS в альтернативных 1920-х годах.
3DNewsвчера в 15:01
2

Адвокат Ефремова заявил об установлении личности водителя в момент ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова, проходящего по делу о смертельном ДТП, Эльман Пашаев заявил, что на подушке безопасности автомобиля, в котором находился его подзащитный, обнаружен пот второго человека.
Известиявчера в 16:40

На Сахалине пройдет фестиваль «Край света»

Ежегодный фестиваль "Край света" в 2020 году пройдет в особом формате: жители Южно-Сахалинска смогут увидеть фильмы в двух крупнейших кинотеатрах города с 21-го по 28 августа, а на портале "Культура.рф" впервые состоятся онлайн-показы большинства картин.
ТАСС17:15

Цукерберг дал показания в рамках расследования в отношении Facebook

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг дал показания Федеральной торговой комиссии США в рамках антимонопольного расследования в отношении компании, сообщает Politico со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru20:07