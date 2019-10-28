Близкие летчика, отбывающего 20-летний тюремный срок по надуманному обвинению, подавлены. Сам Ярошенко рассказал «Известиям», что не может поверить в отказ.

с чего всё началось

США отказались передать России летчика Константина Ярошенко, который отбывает наказание в американской тюрьме. Вашингтон сообщил об этом решении в день возвращения на родину из США другой россиянки, Марии Бутиной, хотя само решение по Ярошенко было принято три недели назад, пишут «Известия».

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