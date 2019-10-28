Политика

BFM.ruBFM.ruСША отказалиcь передать России летчика Ярошенко

США отказались передать России летчика Константина Ярошенко, который отбывает наказание в американской тюрьме. Вашингтон сообщил об этом решении в день возвращения на родину из США другой россиянки, Марии Бутиной, хотя само решение по Ярошенко было принято три недели назад, пишут «Известия».
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с чего всё началось

Несправедливости ради: США отказали России в передаче Ярошенко

Близкие летчика, отбывающего 20-летний тюремный срок по надуманному обвинению, подавлены. Сам Ярошенко рассказал «Известиям», что не может поверить в отказ.
Известиявчера в 17:01

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США отказали России в передаче осужденного летчика Ярошенко

Известиявчера в 20:40

США отказали России в передаче летчика Ярошенко

Газета.Ru02:34

Жена Ярошенко прокомментировала отказ США передать его России

РИА Новости02:33

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RT на русскомвчера в 21:20

США отказали России в выдаче летчика Ярошенко

Коммерсантъвчера в 19:52

Жена Ярошенко прокомментировала отказ США в его депортации

ТАСС03:01

США отказали России в передаче осужденного на 20 лет летчика Ярошенко

РБКвчера в 18:36
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Армия и оружие

Террористы ИГИЛ выбрали нового лидера после убийства Багдади

URA.Ru вчера в 19:02
Кино

Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана

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Lenta.ru вчера в 17:01
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Коммерсантъ вчера в 13:12
Космос

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Общество

Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала

Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Lenta.ru 02:57
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Трусова и Ханю показали параллельный четверной тулуп

Российская фигуристка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на тренировке перед показательными выступлениями на Skate Canada.
Нева Спорт 01:12
Происшествия

Школьник жестоко расправился со своей матерью в Петербурге

Газета.Ru вчера в 02:43
Общество

Число не пользующихся льготами семей с детьми составило 35%

Более 35% российских семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами из-за незнания о существовании доступных им привилегий.
Известия вчера в 14:00
Здоровье

Онкологи назвали средний возраст диагностики рака в России

РБК 03:42
Армия и оружие

Сирийская армия расширила присутствие на севере Сирии

По данным агентства, армейские подразделения расширяют свое присутствие на 90-километровом участке от окрестностей города Рас-эль-Айна до города Камышлы вблизи границы с Турцией, передает ТАСС.
Взгляд.ру 03:57
Экономика

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Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
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РБК 02:45
Наука

Ученые узнали, что находится внутри мумии древнеегипетской кошки

Французские ученые благодаря рентгеновским снимкам и методу 3D-моделирования смогли заглянуть внутрь мумии древнеегипетской кошки.
Вечерний курьер 04:07
Политика

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Член палаты представителей США от демократов Кэти Хилл подала в отставку после получившего огласку сексуального скандала с ее участием, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 22:29
Футбол

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин сообщил, что снова станет отцом.
Матч ТВ вчера в 08:16
Здоровье

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Оказалось, что в рационе россиян много продуктов глубокой переработки.
Газета.Ru вчера в 09:17
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Военный суд арестовал солдата, застрелившего сослуживцев в Забайкалье

РИА Новости 02:45
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Газета.Ru вчера в 12:44
Политика

МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс

RT на русском вчера в 23:15
Экономика

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Амурская правда вчера в 21:50
Общество

Названы регионы России с самым низким уровнем безработицы

Самый низкий уровень безработицы в России (1,3%) в июне — августе 2019 г. зафиксирован в Москве.
RT на русском вчера в 18:16
Экономика

РБК: Орешкин поддержал проект ВСМ из Петербурга в Нижний Новгород

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин поддержал проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород через Москву.
ТАСС 04:08
Политика

Рабы ВС. Лейтенантов насильно заставляют служить Родине. В случае отказа от контракта угрожают членам семьи

Как пишет Леонов, командованием дивизии был принят ряд мер: офицеры звонили родителям и пугали уголовным преследованием сына, угрожали трудностями в академии РВСН для брата, звонили начальнику супруги с просьбой уволить ее, «для того чтобы она спокойно могла приехать в город, в котором я прохожу службу», а также переводом в другую дивизию, «нетронутую цивилизацией».
Новая газета вчера в 17:00
Общество

Россиян ждут длинные выходные в начале ноября

Дополнительный отдых связан с Днем народного единства В честь Дня народного единства у граждан РФ будут выходные с 2 по 4 ноября.
АМИТЕЛ вчера в 07:48
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Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана пресекли попытку сбыта на территории Кызылординской области более 240 кг уранового концентрата.
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Актриса Наталья Рудова написала большой пост о серии передач Андрея Малахова, посвященных эскорту.
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«Альтернатива для Германии» удвоила результат на выборах в Тюрингии

Российская газета вчера в 20:54
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Российский политический активист, предприниматель, публицист, председатель правления российской межрегиональной общественной организации «Право на оружие» c 2011 по 2018 годы. Мировую известность Бутина получила после ареста в Вашингтоне в июле 2018 года по обвинению в связях с российской разведкой и работе иностранным агентом в США без регистрации.
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