Политика
BFM.ruСША отказалиcь передать России летчика Ярошенко
США отказались передать России летчика Константина Ярошенко, который отбывает наказание в американской тюрьме. Вашингтон сообщил об этом решении в день возвращения на родину из США другой россиянки, Марии Бутиной, хотя само решение по Ярошенко было принято три недели назад, пишут «Известия».
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с чего всё началось
Близкие летчика, отбывающего 20-летний тюремный срок по надуманному обвинению, подавлены. Сам Ярошенко рассказал «Известиям», что не может поверить в отказ.Известиявчера в 17:01
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Армия и оружие
Террористы ИГИЛ выбрали нового лидера после убийства Багдади
Кино
Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана
В фокусе внимания — стоивший 50 миллионов долларов фэнтези-конфуз «Тайна печати дракона», история создания и неудачи которого включает банкротства, иски к голливудским звездам и крах отношений с крупнейшей китайской госкорпорацией.
Общество
В Калифорнии объявлена массовая эвакуация из-за пожаров
В Калифорнии в округе Сонома объявлена эвакуация 180 тыс жителей. Причиной эвакуации называется крупный природный пожар "Кинкейд".
Экономика
Владелец Louis Vuitton ведет переговоры о покупке Tiffany
Французская группа компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) ведет переговоры о покупке американского бренда люксовых украшений Tiffany & Co, сообщают Bloomberg, Reuters и AFP со ссылкой на источники.
Политика
Президент Украины не договорился с батальоном «Азов»
Президент Украины не договорился с батальоном «Азов» Президент Украины Владимир Зеленский провел два дня в поселке Золотое Луганской области, где ранее безуспешно пытались провести размежевание сторон.
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Фигурное катание
Трусова и Ханю показали параллельный четверной тулуп
Российская фигуристка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на тренировке перед показательными выступлениями на Skate Canada.
Происшествия
Школьник жестоко расправился со своей матерью в Петербурге
Общество
Число не пользующихся льготами семей с детьми составило 35%
Более 35% российских семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами из-за незнания о существовании доступных им привилегий.
Армия и оружие
Сирийская армия расширила присутствие на севере Сирии
По данным агентства, армейские подразделения расширяют свое присутствие на 90-километровом участке от окрестностей города Рас-эль-Айна до города Камышлы вблизи границы с Турцией, передает ТАСС.
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Происшествия
В Пулково автомобиль столкнулся с самолетом
В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге служебный автомобиль столкнулся с частным самолетом.
Наука
Ученые узнали, что находится внутри мумии древнеегипетской кошки
Французские ученые благодаря рентгеновским снимкам и методу 3D-моделирования смогли заглянуть внутрь мумии древнеегипетской кошки.
Политика
Член конгресса США подала в отставку после сексуального скандала
Член палаты представителей США от демократов Кэти Хилл подала в отставку после получившего огласку сексуального скандала с ее участием, передает ТАСС.
Футбол
Карпин готовится снова стать отцом
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин сообщил, что снова станет отцом.
Здоровье
Диетолог раскрыла главные ошибки в питании россиян
Оказалось, что в рационе россиян много продуктов глубокой переработки.
Хоккей
ЦСКА в серии буллитов обыграл «Авангард» в матче КХЛ
Московский ЦСКА в серии буллитов переиграл омский "Авангард" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Политика
МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
Экономика
Более трех миллиардов рублей выплатят амурским аграриям за паводок
Общество
Названы регионы России с самым низким уровнем безработицы
Самый низкий уровень безработицы в России (1,3%) в июне — августе 2019 г. зафиксирован в Москве.
Экономика
РБК: Орешкин поддержал проект ВСМ из Петербурга в Нижний Новгород
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин поддержал проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород через Москву.
Политика
Рабы ВС. Лейтенантов насильно заставляют служить Родине. В случае отказа от контракта угрожают членам семьи
Как пишет Леонов, командованием дивизии был принят ряд мер: офицеры звонили родителям и пугали уголовным преследованием сына, угрожали трудностями в академии РВСН для брата, звонили начальнику супруги с просьбой уволить ее, «для того чтобы она спокойно могла приехать в город, в котором я прохожу службу», а также переводом в другую дивизию, «нетронутую цивилизацией».
Общество
Россиян ждут длинные выходные в начале ноября
Дополнительный отдых связан с Днем народного единства В честь Дня народного единства у граждан РФ будут выходные с 2 по 4 ноября.
Происшествия
В Казахстане пресекли попытку продать 240 кг уранового концентрата
Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана пресекли попытку сбыта на территории Кызылординской области более 240 кг уранового концентрата.
Шоу-бизнес
Наталья Рудова раскритиковала Малахова за передачу об эскорте
Актриса Наталья Рудова написала большой пост о серии передач Андрея Малахова, посвященных эскорту.
Политика
«Альтернатива для Германии» удвоила результат на выборах в Тюрингии
Транспорт
СМИ назвали тарифы на проезд по новой трассе М11 Москва — Петербург
"Автодор" работает над сеткой тарифов на проезд на легковом автомобиле по новой трассе М11 Москва — Санкт-Петербург.