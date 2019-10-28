Политика
Радио Комсомольская правдаВ США отказались передавать России летчика Ярошенко
Американские власти заявили, что не станут передавать России летчика Константина Ярошенко, который отбывает 20-летний срок в тюрьме «Данбери», штат Коннектикут.
Читать в источнике
Оценить33
с чего всё началось
Близкие летчика, отбывающего 20-летний тюремный срок по надуманному обвинению, подавлены. Сам Ярошенко рассказал «Известиям», что не может поверить в отказ.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 07:11, Ашберн
Общество
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
В Роструде напомнили, что понедельник, 4 ноября, будет выходным в связи с празднованием Дня народного единства.
Армия и оружие
Погиб Абу Бакр аль-Багдади, главарь ИГИЛ
Президент США Дональд Трамп сообщил о кончине в Сирии главаря запрещённой в РФ группировки Абу Бакра аль-Багда Передвижения главаря ИГ ежедневно отслеживались с беспилотника иракской разведкой.
Происшествия
Пилот пропавшего частного самолета в Пермском крае погиб
Полиция и спасатели обнаружили место падения частного легкомоторного самолета, который пропал в субботу в Пермском крае.
Происшествия
Военный суд арестовал солдата, застрелившего сослуживцев в Забайкалье
Читинский гарнизонный военный суд на два месяца заключил под стражу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, по данным следствия, застрелившего восьмерых сослуживцев, сообщила РИА Новости помощник судьи Анна Бегишева.
Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом со взрослым рейтингом
Технологии
Сбербанк запустил новое приложение для похода в рестораны
Приложение носит название SberFood, оно доступно как в AppStore, так и Google Play. Действует приложение с 27 октября.
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Фигурное катание
Трусова и Ханю выполнили совместный четверной тулуп
В своем Инстаграм российская фигуристка Александра Трусова выложила видео, где победительница Гран-при исполнила совместный прыжок с японцем Юдзуру Ханю.
Политика
Путин поручил оказать содействие в развитии удэгейского языка
Президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки, Минпросвещения, и Федеральному агентству по делам национальностей (ФАДН) оказать содействие в сохранении и развитии удэгейского языка.
Политика
Лидер «Азова» пригрозил Зеленскому вводом 10 тысяч бойцов в Донбасс
Общество
В Калифорнии объявлена массовая эвакуация из-за пожаров
В Калифорнии в округе Сонома объявлена эвакуация 180 тыс жителей. Причиной эвакуации называется крупный природный пожар "Кинкейд".
Происшествия
Из-за непогоды в Ярославской области задерживались поезда
В ночь с 27 на 28 октября 2019 года из-за непогоды и шквалистого ветра на некоторых участках Северной железной дороги повреждена контактная сеть и линии связи.
Музыка
Шнуров заявил, что «Ленинград» обрадовался роспуску
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что не испытывает груза ответственности за роспуск группы, а сами участники коллектива вообще обрадовались «выходу на пенсию».
Общество
Треть российских семей с детьми не знают о положенных им льготах
Более 35% российских семей с детьми не получают льготы из-за того, что не знают о существовании положенной им помощи, сообщают «Известия» со ссылкой на результаты опроса, проведенного Общественной палатой России.
Общество
Бутина рассказала об извинениях судьи и ФБР
Освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина заявила, что после судебного заседания перед ней извинилась судья, а до этого — сотрудники ФБР и прокуратуры.
Футбол
Уткин считает, что «Спартаку» повезло с уходом Кононова
В матче 14-го тура Российский премьер-лиги «Спартак» обыграл «Локомотив» со счётом 3:0, добыв первую победу после ухода с поста главного тренера Олега Кононова.
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Общество
Скворцова рассказала о возможности разрешения эвтаназии в России
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сказала, что вопрос о возможности разрешения эвтаназии в России должен решать весь народ посредством референдума.
Происшествия
Автобус и пять машин столкнулись в Ленобласти
Автобус и пять машин столкнулись на трассе в Ленинградской области, в результате аварии погиб один человек и трое пострадали, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и области.
Здоровье
Средний возраст диагностики рака растёт в РФ
Средний возраст диагностирования онкологических заболеваний в России составляет 64,5 года.
Шоу-бизнес
Стас Пьеха рассказал СМИ о перенесенном инфаркте
Происшествия
Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете
Транспорт
Названа стоимость проезда по трассе М-11 Москва-Петербург
В сообщении отмечается, что пользователям не стоит опасаться чрезмерного завышения тарифов, как это произошло несколько лет назад на участке компании-концессионера (15-58 км) М-11 Москва-Петербург, поскольку предельный максимальный размер тарифа на подконтрольных госкомпании участках регулируется законодательно.
Шоу-бизнес
За годовалой дочкой больной Анастасии Заворотнюк ухаживает бабушка
За годовалой девочкой, доченькой актрисы Анастасии Заворотнюк ухаживает родная бабушка, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Политика
Президент Ирака усомнился в надежности США как союзника
Президент Ирака Бархам Салех заявил, что надежность США как союзника для стран региона стоит под большим вопросом.
Общество
Медведев поручил создать в Ялте игорную зону «Золотой берег»
В Ялте появится игорная зона "Золотой берег", следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованного на официальном портале правовой информации.