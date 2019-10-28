Политика

Радио Комсомольская правдаРадио Комсомольская правдаВ США отказались передавать России летчика Ярошенко

Американские власти заявили, что не станут передавать России летчика Константина Ярошенко, который отбывает 20-летний срок в тюрьме «Данбери», штат Коннектикут.
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с чего всё началось

Несправедливости ради: США отказали России в передаче Ярошенко

Близкие летчика, отбывающего 20-летний тюремный срок по надуманному обвинению, подавлены. Сам Ярошенко рассказал «Известиям», что не может поверить в отказ.
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США отказали России в передаче летчика Ярошенко

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Автобус и пять машин столкнулись на трассе в Ленинградской области, в результате аварии погиб один человек и трое пострадали, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и области.
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