Политика

Российская газетаРоссийская газетаСША отказались передать России летчика Ярошенко

Власти США отказали РФ в передаче российского летчика Константина Ярошенко, обвиненного в Соединенных Штатах в причастности к торговле наркотиками и приговоренного к 20 годам лишения свободы.
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с чего всё началось

Несправедливости ради: США отказали России в передаче Ярошенко

Близкие летчика, отбывающего 20-летний тюремный срок по надуманному обвинению, подавлены. Сам Ярошенко рассказал «Известиям», что не может поверить в отказ.
Известиявчера в 17:01

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США отказали России в передаче летчика Ярошенко

Газета.Ru02:34

Вашингтон отказал Москве в передаче лётчика Ярошенко

RT на русскомвчера в 21:20

США отказались передать России летчика Константина Ярошенко

РИА Новостивчера в 20:55

США отказали России в выдаче летчика Ярошенко

Коммерсантъвчера в 19:52

США отказали России в передаче осужденного летчика Ярошенко

Известиявчера в 20:40

«Известия»: США отказали России в передаче Ярошенко

ТАССвчера в 18:56

США отказали России в передаче осужденного на 20 лет летчика Ярошенко

РБКвчера в 18:36
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Любовь Успенская ошеломила своих поклонников внезапным признанием, сделанным ею в рамках передачи "Бар в большом городе" с Ириной Чесноковой.
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Происшествия

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РБК 04:36
Общество

Россиянам посоветовали срочно менять летние шины на зимние

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Названа дата выхода полнометражного фильма о «Томе и Джерри»

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Происшествия

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Общество

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RT на русском 04:40
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Американская конгрессмен ушла в отставку после сексуального скандала

Конгрессмен США Кети Хилл подала в отставку из-за обвинений в сексуальных отношениях с сотрудниками.
РИА Новости вчера в 19:50
Футбол

РПЛ объявила претендентов на звание лучшего игрока в октябре

Пресс-служба РПЛ назвала пятерку претендентов на звание лучшего футболиста чемпионата по итогам октября.
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Армия и оружие

Профессиональный праздник отмечают военнослужащие армейской авиации

28 октября свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие армейской авиации.
Новостной фронт 03:54
Космос

Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии

Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
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В Пулково автомобиль столкнулся с самолетом

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге служебный автомобиль столкнулся с частным самолетом.
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Общество

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Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что категория детей, нуждающаяся в незарегистрированном в России препарате «Фризиум» (клобазам), получит его до конца недели.
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Адвокат Голунова пожаловался в суд на бездействие следователя СК

Адвокат Ивана Голунова пожаловался в суд на следователя Следственного комитета.
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Ковалев: Бой с Бетербиевым — главная мотивация для победы над Канело

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Allboxing.ru вчера в 07:07
Фигурное катание

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Лидер британской рок-группы Muse Мэттью Беллами поздравил российскую фигуристку Александру Трусову с победой на Гран-при Канады по фигурному катанию Skate Canada.
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Мария Валерьевна Бутина
Российский предприниматель
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