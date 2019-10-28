Политика
Российская газетаСША отказались передать России летчика Ярошенко
Власти США отказали РФ в передаче российского летчика Константина Ярошенко, обвиненного в Соединенных Штатах в причастности к торговле наркотиками и приговоренного к 20 годам лишения свободы.
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с чего всё началось
Близкие летчика, отбывающего 20-летний тюремный срок по надуманному обвинению, подавлены. Сам Ярошенко рассказал «Известиям», что не может поверить в отказ.Известиявчера в 17:01
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Кино
Анджей Сапковский уверен, что сериал по «Ведьмаку» повторит успех «Игры престолов»
Польский писатель Анджей Сапковский дал интервью итальянскому изданию Corriere la Lettura, в котором заявил, что сериал по его циклу книг «Ведьмак» от Netflix повторит успех «Игры престолов», если не превзойдёт его.
Игромания.ру 03:39
Общество
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
В Роструде напомнили, что понедельник, 4 ноября, будет выходным в связи с празднованием Дня народного единства.
RT на русском 05:30
Автоспорт
Квят устроил аварию и получил штраф в Мексике
Стюарды оштрафовали россиянина на десять секунд, из-за чего он опустился на 11-е место. Выиграл гонку пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон.
Pravda.Ru 03:59
Общество
Глава H&M раскритиковал идею отказа от культуры потребления
Президент и главный управляющий крупнейшей в Европе розничной сети по торговле одеждой H&M Карл-Йохан Перссон предупредил о негативных социальных последствиях, к которым может привести идея сокращения потребления.
ТАСС 02:54
Политика
МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
RT на русском вчера в 23:15
Общество
Медведев поручил создать в Ялте игорную зону «Золотой берег»
В Ялте появится игорная зона "Золотой берег", следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованного на официальном портале правовой информации.
РИА Новости 04:55
Путешествия
Аксенов заявил о рекордном туризме в Крыму
Коммерсантъ 05:35
Шоу-бизнес
Любовь Успенская рассказала, что не носит нижнее бельё
Любовь Успенская ошеломила своих поклонников внезапным признанием, сделанным ею в рамках передачи "Бар в большом городе" с Ириной Чесноковой.
Discover24 04:53
Общество
Минкомсвязи пообещало не допустить сбои в телевещании из-за долгов
Шубин, как писали «Ведомости», сообщил, что из-за того, что «Первый канал» не выплачивает «Останкино» свои долги, телецентр теряет до трети дохода.
РБК 04:36
Кино
Названа дата выхода полнометражного фильма о «Томе и Джерри»
Слово и Дело 26 октября в 23:37
Футбол
«Спартак» обыграл «Локомотив» в матче РПЛ
Известия вчера в 11:56
Шоу-бизнес
У продюсера Максима Фадеева случился сердечный приступ
У российского продюсера Максима Фадеева произошел сердечный приступ, сообщает super.ru.
Культуромания 05:07
Общество
Суд признал экс-премьера Дагестана виновным в растрате 41 млн рублей
Лефортовский суд Москвы признал бывшего премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова виновными в растрате 41 млн рублей.
RT на русском 04:40
Политика
Американская конгрессмен ушла в отставку после сексуального скандала
Конгрессмен США Кети Хилл подала в отставку из-за обвинений в сексуальных отношениях с сотрудниками.
РИА Новости вчера в 19:50
Футбол
РПЛ объявила претендентов на звание лучшего игрока в октябре
Пресс-служба РПЛ назвала пятерку претендентов на звание лучшего футболиста чемпионата по итогам октября.
Sport24.ru 04:38
Армия и оружие
Профессиональный праздник отмечают военнослужащие армейской авиации
28 октября свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие армейской авиации.
Новостной фронт 03:54
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
ТАСС вчера в 18:07
Шоу-бизнес
Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической
Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.
Kleo.ru вчера в 05:37
Происшествия
В Пулково автомобиль столкнулся с самолетом
В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге служебный автомобиль столкнулся с частным самолетом.
РБК 02:45
Общество
Скворцова заявила, что дети получат препарат «Фризиум» до конца недели
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что категория детей, нуждающаяся в незарегистрированном в России препарате «Фризиум» (клобазам), получит его до конца недели.
Аргументы и Факты 05:21
Общество
Исследование: Россияне в среднем 8 лет копят деньги на покупку дома
Жителям Чукотки необходимо только два года, чтобы накопить деньги на покупку частного дома, выяснили эксперты портала "Мир квартир", которые сопоставили зарплаты в конкретном регионе со стоимостью жилья.
Российская газета 03:10
Происшествия
Адвокат Голунова пожаловался в суд на бездействие следователя СК
Адвокат Ивана Голунова пожаловался в суд на следователя Следственного комитета.
RT на русском 04:43
Единоборства
Ковалев: Бой с Бетербиевым — главная мотивация для победы над Канело
Чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев рассказал о мотивации в предстоящем 2 ноября поединке против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса.
Allboxing.ru вчера в 07:07
Фигурное катание
Солист Muse поздравил Трусову с победой на Skate Canada
Лидер британской рок-группы Muse Мэттью Беллами поздравил российскую фигуристку Александру Трусову с победой на Гран-при Канады по фигурному катанию Skate Canada.
Культуромания 04:53
Общество
Сбербанк запустил приложение для похода в ресторан
Компания FoodPlex, среди владельцев которой Сбербанк и интернет-холдинг Rambler Group, запустила приложение SberFood.
Ведомости 00:33
Происшествия
Водитель попал в больницу после конфликта со стрельбой на МКАД
Дорожный конфликт между двумя автомобилистами на Московской кольцевой автодороге закончился стрельбой, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.
Интерфакс 05:34