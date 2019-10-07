Армия и оружие
РИА НовостиСША отказались поддержать турецкую операцию в Сирии
Пентагон не будет участвовать в военной операции, которую Анкара намерена провести на севере Сирии, об этом говорится в релизе Белого дома, опубликованном после телефонного разговора президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана.
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Американские войска не будут поддерживать военную операцию Турции на севере Сирии
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