Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиСША отказались поддержать военную операцию Турции в Сирии

Пентагон не будет участвовать в военной операции, которую Анкара намерена провести на севере Сирии, об этом говорится в релизе Белого дома, опубликованном после телефонного разговора президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана.
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