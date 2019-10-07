Пентагон не будет участвовать в военной операции, которую Анкара намерена провести на севере Сирии, об этом говорится в релизе Белого дома, опубликованном после телефонного разговора президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Экономика МЭР не ждёт естественного прироста населения в России ранее 2024 года В России естественный прирост населения начнётся не ранее 2024 года. это следует из прогноза социально-экономического развития страны на 2020−2022 годы.

Шоу-бизнес Семья Заворотнюк выступила с заявлением В семье Анастасии Заворотнюк опровергли слухи о смерти актрисы и попросили прекратить спекуляции вокруг ее здоровья.

Происшествия В центре Читы обнаружили расчлененное тело 19-летней девушки Расчлененное тело 19-летней девушки найдено в центре Читы, сообщается на сайте СУ СК по Забайкальскому краю.

Политика Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".

Футбол Киевское «Динамо» одержало 4-ю победу подряд в чемпионате Украины "Динамо" одержало четвертую победу подряд в чемпионате и с 20 очками занимает третье место в турнирной таблице, "Колос" (14) идет на шестой строчке.

Происшествия В Подмосковье при пожаре погибли четверо детей и взрослый В Волоколамском районе Подмосковья произошел пожар, в котором погибли четыре ребенка и один взрослый.

Политика Спикер Рады обозначил условия для закона об особом статусе Донбасса Ключевые моменты, которые при разработке закона об особом статусе Донбасса намерено учесть в Киеве, обозначил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

Экономика ЦБ предложили убрать запрет на анонимное пополнение электронных кошельков Ассоциация «Финтех» (создана по инициативе Банка России и объединяет основных участников рынка) передала в ЦБ предложения отправить новые ограничения для электронных кошельков под «регуляторную гильотину», о запуске которой регулятор объявил в сентябре.

Политика В Киеве заявили, что не смогут отказаться от формулы Штайнмайера без последствий Глава Комитета Верховной Рады по международным отношениям, депутат из фракции «Слуга народа» Богдан Яременко заявил о том, что отказаться от формулы Штайнмайера теперь не получится.

Армия и оружие Американский портал рассказал об атаке «русской орды зомби» Американский портал рассказал об «Атаке мертвецов» русской армии во время боев Первой мировой войны под Осовцом.

Экономика Авиакомпании попросили помощи из бюджета для сдерживания цен на билеты Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась в правительство России с просьбой выделить средства из бюджета для сдерживания роста цен на билеты в случае резких скачков стоимости топлива.

Шоу-бизнес Мария Голубкина показала повзрослевшую дочь от Николая Фоменко Напомним, кроме общих детей с Голубкиной у Фоменко есть старшие — дочь Екатерина и сын Василий.

Политика Украинцев массово лишают выданных в Венгрии паспортов Власти Венгрии повсеместно забирают выданные ранее украинцам паспорта.

Происшествия Женщина погибла от нападения медведя в Забайкалье Женщина погибла после нападения медведя в лесу на территории Хилокского района Забайкальского края.

Общество Названы города с самыми высокими и низкими зарплатами Эксперты соотнесли среднюю зарплату со стоимостью стандартного потребительского набора в 100 крупнейших городах России, в который вошли товары, продукты, транспорт и услуги ЖКХ.

Происшествия В Петербурге вылетевшая на остановку иномарка насмерть сбила пешехода На севере Петербурга на остановку общественного транспорта на проспекте Энгельса вылетел автомобиль Ford Mondeo.

Происшествия Мужчина застрелил зятя в США после неудачного сюрприза В американском штата Флорида местный житель случайно застрелил своего зятя, который попытался устроить ему сюрприз, неожиданно приехав из Норвегии.

Экономика Россия хочет занять четверть мирового рынка угля Увеличится внутреннее потребление (+12% до 196 млн т к 2035 г.), а также доля российского угля на экспортных рынках (+11 процентных пунктов до 25%).

Политика Дипломаты РФ в Нью-Йорке проводят депутата Юмашеву на обратный рейс Сотрудники российского консульства в Нью-Йорке проводят депутата Госдумы Ингу Юмашеву, которая ранее была допрошена сотрудниками ФБР, на обратный рейс до Москвы.

Политика Трамп призвал к импичменту Пелоси по обвинению в госизмене Президент США Дональд Трамп обвинил спикера палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси и председатель комитета палаты американских представителей по разведке Адама Шиффа в государственной измене и призвал к их импичменту.

Авто Продажи новых легковых автомобилей в России сократились В сентябре 2019 года продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России снизились на 0,2% до 157 129 единиц.

Армия и оружие В США сравнили число танков России и НАТО Россия располагает самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, количество танков в котором превосходит их совокупное число у стран-членов НАТО, пишет We Are The Mighty.