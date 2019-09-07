Политика

РИА НовостиРИА НовостиСША отказались покупать гиперзвуковые ракеты у России

США не планируют покупать гиперзвуковые ракеты у России, сказал РИА Новости высокопоставленный представитель администрации США.
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США отклонили предложение России о покупке новейших ракет

ТАССвчера в 09:51

США отказались покупать гиперзвуковые ракеты у России

РИА Новостивчера в 19:50

Клинцевич объяснил, почему США отказались от покупки у РФ гиперзвуковых ракет

ФАН05:18

США не намерены приобретать гиперзвуковое оружие у России

RT на русскомвчера в 18:50

В США объяснили отказ от закупок российского гиперзвукового оружия

Взгляд.рувчера в 10:24

Клинцевич прокомментировал отказ США от покупки у России гиперзвуковых ракет

Газета.Ru07:58

Вашингтон отклонил предложение Москвы по вооружениям

Вести.Ruвчера в 12:23
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 08:30, Вашингтон
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Путин и Назарбаев осмотрели павильон «Казахстан» на ВДНХ

RT на русском 08:19
Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева ушла от Меладзе

Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50
Политика

Повышение пенсионного возраста до 70 лет оценили в правительстве

В правительстве не могут понять, откуда депутат Госдумы Валерий Рашкин взял информацию о готовящемся повышении пенсионного возраста в России до 70 лет.
Lenta.ru вчера в 11:26
Общество

Диетологи рассказали, какие продукты полезно есть перед сном

Зарубежные диетологи рассказали, что необходимо устраивать перекус перед сном для избежания лишнего веса.
Газета.Ru 04:34
Политика

Освобожденные россияне вылетели из Киева в РФ

Самолет с россиянами, об освобождении которых шли переговоры между Киевом и Москвой, вылетел из аэропорта «Борисполь» в Киеве.
ФАН 03:54
Политика

Осужденные на юге России украинцы помилованы и отправлены в Киев

Кинорежиссер Олег Сенцов, Александр Кольченко, Станислав Клых, Николай Карпюк, Павел Гриб, Артур Панов вместе с еще 9 помилованными гражданами Украины и 24 военными вылетели из Москвы в Киев.
Кавказский узел 06:53
Политика

Лукашенко заявил о готовности закупать нефть через Польшу и Прибалтику

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Минска есть возможность начать импорт нефти по северному маршруту — через Польшу и Прибалтику и предложил России договариваться «по-человечески».
RT на русском вчера в 07:30
Политика

Зеленский рассказал о разговоре с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что договоренности с российским лидером Владимиром Путиным выполнены, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 07:04
Происшествия

В штабе Навального в Санкт-Петербурге идет обыск

В Санкт-Петербурге полиция пришла с обыском в штаб оппозиционного политика Алексея Навального.
Коммерсантъ 07:13
Политика

В МИД отметили готовность администрации Зеленского к компромиссам

«В отличие от своих предшественников, новая администрация Зеленского продемонстрировала здравый подход и готовность к компромиссам», — отметили в ведомстве.
RT на русском 08:26
Происшествия

Гонщик попал в страшную аварию на Гран-при Италии

Австралийский гонщик Алекс Перони попал в аварию на Гран-при Италии "Формулы-3", передает The Sun.
Газета.Ru 08:00
Происшествия

Столицу Канады заполонили пьяные еноты

РИА Новости 08:15
Политика

Илья Яшин вышел на свободу после пяти арестов подряд

Ведомости 08:26
Армия и оружие

Тральщик «Иван Антонов» прибыл в Севастополь

Тральщик Черноморского флота «Иван Антонов» прибыл в Севастополь.
RT на русском 05:15
Футбол

«Рубин» проиграл пятой команде Белоруссии в товарищеском матче

Пока в клубном футболе наступило затишье в связи с матчами сборных команд, «Рубин» провел товарищескую встречу с белорусским клубом «Ислоч».
Sport24.ru 08:15
Политика

Путин о принадлежности Курил: Папаша всё забрал — и дело с концом

На встрече во Владивостоке с общественностью Дальнего Востока президент РФ Владимир Путин в очередной раз пояснил, что в вопросе принадлежности Курильских остров Россия опирается на результаты Второй мировой войны в 1945 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 03:47
Космос

Робот Федор вернулся на Землю с МКС

Робот Федор, покинувший Международную космическую станцию, благополучно вернулся на Землю на корабле «Союз МС-14», сообщили в Роскосмосе.
ТК Звезда вчера в 17:47
Финансы

Центробанк сообщил о снижении ключевой ставки

Центробанк России сообщил об очередном снижении ключевой ставки. Она уменьшится на 0,25 % и составит семь процентов годовых.
Piter.tv вчера в 07:32
Политика

Кличко дискредитировал власть в Киеве — эксперт

На протяжении пяти лет мэр Киева и председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко старался дискредитировать городскую власть и свою команду.
REGNUM вчера в 12:05
Политика

Кошка Маша прилетела в Киев вместе с отпущенными в России украинцами

Кошка Маша сопровождала отпущенных в РФ по договорённости с Украиной удерживаемых лиц, рассказала экс-омбудсмен Украины, вице-президент Европейского института омбудсмена Нина Карпачева.
РИА Новости 07:38
Происшествия

Мусорный полигон загорелся в новой Москве

Полигон твердых бытовых отходов горит на площади 250 квадратных метров в новой Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС в субботу.
Интерфакс 08:20
Киберспорт

«Лаборатория Касперского» выпустила решение для борьбы с читерами в киберспорте

«Лаборатория Касперского» представила решение Anti-Cheat, которое поможет организаторам киберспортивных турниров и производителям онлайн-игр бороться с читерством.
Чемпионат 08:26
Футбол

Кокорина и Мамаева освобождают по УДО

С новой силой разговоры об условно-досрочном освобождении братьев Кокориных и Павла Мамаева вспыхнули месяц назад, когда стало известно, что второго августа в суд поступили ходатайства адвокатов.
7Дней.ру вчера в 05:30
Транспорт

МВД предложило поменять правила получения водительских прав

МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости вчера в 15:19
Футбол

Сборная России обыграла Шотландию в отборе Евро-2020

В матче отборочного этапа чемпионата Европы-2020 сборная России одержала победу над командой Шотландии со счетом 2:1. В составе сборной России по голу забили нападающий «Зенита» Артем Дзюбана 40-й минуте и полузащитник «Зенита» Юрий Жирков с передачи Александра Головина на 59-й минуте.
Нева Спорт вчера в 16:37
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Нурмагомедов набрал 8 кг перед чемпионским боем с Порье

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов прибавил 8 кг перед боем с американцем Дастином Порье.
РБК 07:03
Происшествия

Массовая авария спровоцировала пробку на КАД

Телеканал Санкт-Петербург 07:51
Армия и оружие

Израиль атаковал цели в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел

РБК вчера в 21:25
Авто

Kia обновила свой самый бюджетный кроссовер

Корейский автопроизводитель вывел на китайский рынок новую модификацию самого бюджетного кроссовера в модельной линейке бренда - Kia KX1.
Тарантас Ньюс 00:45
Политика

Россия и Украина провели обмен. Главное

РБК 07:43
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