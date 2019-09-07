Политика

РИА НовостиРИА НовостиСША отказались приобретать у России гиперзвуковые ракеты

США не планируют покупать гиперзвуковые ракеты у России, сказал РИА Новости высокопоставленный представитель администрации США.
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США отклонили предложение России о покупке новейших ракет

ТАССвчера в 09:51

США отказались приобретать у России гиперзвуковые ракеты

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В США объяснили отказ от закупок российского гиперзвукового оружия

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США не намерены приобретать гиперзвуковое оружие у России

RT на русскомвчера в 18:50

Вашингтон отклонил предложение Москвы по вооружениям

Вести.Ruвчера в 12:23

США отказались покупать у России гиперзвуковые ракеты

Газета.Ru03:08

США отклонили предложение России о покупке гиперзвуковых ракет

Комсомольская правдавчера в 11:45
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 03:52, Вашингтон
Политика

Адвокат заявил о вывозе украинских моряков из «Лефортово»

Автобусы с украинскими моряками, задержанными Россией к Керченском проливе, выехали из СИЗО «Лефортово», заявил журналистам их адвокат Сергей Бадамшин.
Коммерсантъ 02:56
Футбол

Мамаев и Кокорин освобождены по УДО

Осужденные за драки в центре Москвы футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин освобождены условно-досрочно.
Вести ФМ вчера в 03:11
Политика

Умер бывший губернатор Приамурья Анатолий Белоногов

Умер бывший губернатор Приамурья Анатолий Белоногов. Он скончался в возрасте 80 лет.
RT на русском 02:41
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов защитит титул чемпиона

Букмекеры.рф вчера в 15:42
Политика

Кирилл Вышинский вылетает из Киева в Москву

Руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, освобожденный в конце августа украинским судом, в ближайшее время вылетит из Киева в Москву.
Lenta.ru 03:24
Происшествия

Со дна Балтийского моря исчезла подводная обсерватория

РИА Новости 00:07
Происшествия

Памфилова рассказала о травмах после нападения

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова получила травмы в результате нападения неизвестного.
Интерфакс вчера в 10:17
Армия и оружие

Российские подлодки вышли из строя в Сирии

Три подводные лодки ВМФ России из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных.
Lenta.ru 05 сентября в 08:45
Политика

Трамп хочет прекратить помогать нелояльным США государствам

Президент США Дональд Трамп изучает возможность перераспределения помощи странам в пользу тех, кто поддерживает США.
РЕН ТВ 01:16
Здоровье

За два года в Ишиме благодаря процедуре ЭКО родился 21 малыш

В Ишиме в перинатальном центре ОБ №4 благодаря новой процедуре экстракорпорального оплодотворения родился 21 малыш.
Уральский меридиан 00:25
Происшествия

В Набережных Челнах женщины подрались в детской поликлинике

Известия вчера в 17:41
Шоу-бизнес

Бывший король Малайзии заявил, что сожалеет о браке с россиянкой

Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с обладательницей титула «Мисс Москва — 2015» Оксаной Воеводиной.
ФАН 02:33
Футбол

Кокорин и Мамаев рассказали о заключении

Взгляд.ру 03:21
Космос

В ЦПК подтвердили готовность экипажа к полету на МКС в конце сентября

Межведомственная комиссия в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) подтвердила готовность к полету экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-15", отправляющегося на Международную космическую станцию (МКС) в конце сентября, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы центра.
РИА Новости 05 сентября в 03:03
Футбол

Кокорин рассказал о своем физическом состоянии

Футболист вышел по УДО и готов подписать контракт с «Зенитом». По словам Кокорина, в последнее время его физическая форма все лучше и лучше.
Нева Спорт 02:33
Здоровье

Императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди

Как отмечается, ей сделают операцию по удалению рака груди. Уточняется, что операция будет длиться на протяжении четырех часов.
Газета.Ru вчера в 23:37
Происшествия

Основателя «Рольфа» объявили в международный розыск

Россия объявила в международный розыск основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 04:48
Политика

В Германии оценили последствия от ответных санкций России

Ответные меры России на санкции Евросоюза наносят серьезный ущерб Германии, заявил в интервью газете Rheinische Post руководитель партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) в земле Тюрингия Майк Моринг.
Российская газета 01:17
Политика

Иран не намерен ограничивать доступ МАГАТЭ к ядерным объектам

Представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди сообщил, что Тегеран не намерен ограничивать доступ МАГАТЭ к ядерным объектам.
RT на русском 03:22
Шоу-бизнес

Заворотнюк хочет рассказать о состоянии своего здоровья на телевидении

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Заворотнюк впервые вышла на связь после слухов о своей болезни.
Пятый канал вчера в 21:21
Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева ушла от Меладзе

Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50
Теннис

Медведев прокомментировал выход в финал US Open

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свой выход в финал Открытого чемпионата США после победы над болгарином Григором Димитровым.
RT на русском вчера в 19:17
Наука

Физики сложили оригами из графеновых наноостровков

Китайские и американские ученые разработали способ контролируемого складывания и разворачивания графеновых наноостровков.
N+1 вчера в 14:05
Транспорт

МВД хочет разрешить несовершеннолетним водить

Министерство внутренних дел подготовило поправки в закон, предусматривающий, что лица, не достигшие 18 лет, после успешной сдачи экзамена на водительские права смогут сесть за руль в присутствии опытного водителя, следует из релиза, размещенного на сайте ведоства.
РИА Новости вчера в 18:02
Общество

Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году

Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими.
Известия 05 сентября в 08:45
Футбол

Сборная России обыграла Шотландию в отборе на Евро-2020

Сборная России одержала победу над национальной командой Шотландии в матче пятого тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.
RT на русском вчера в 16:40
Баскетбол

Сборная России по баскетболу не вышла в плей-офф Кубка мира

Сборная Аргентины обыграла Венесуэлу во втором раунде Кубка мира по баскетболу, проходящего в Китае, со счётом 87:67.
News.ru вчера в 10:45
Футбол

В ФИФА оценили суперспасение Чернова в матче с «Локомотивом»

Защитник «Ростова» Евгений Чернов в матче 7-го тура чемпионата России против «Локомотива» (2:1) в добавленное время смог дважды в течение пяти секунд вынести мяч из пустых ворот.
Спорт-Экспресс вчера в 21:18
Армия и оружие

В ФРГ: В новой дизайнерской парадной форме солдат должен выглядеть шикарно и лихо

В рубрике «Чтиво выходного дня» представляем материал об обсуждении в Германии «устаревшей» военной формы военнослужащих бундесвера.
Военное обозрение 02:55
Гаджеты

Nokia представила на IFA пять новинок

В число новинок вошли смартфоны с тройной камерой Nokia 7.2 и Nokia 6.2, а также три кнопочных телефона: защищенный по армейским стандартам Nokia 800 Tough, "раскладушка" Nokia 2720 Flip и простой Nokia 110.
Вести.Хайтек 05 сентября в 14:15
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