Власти США заявили, что не собираются покупать гиперзвуковые ракеты у Российской Федерации. Соответствующее заявление сделал накануне высокопоставленный сотрудник администрации США.

Футбол Сборная России по футболу одержала волевую победу против Шотландии Отборочный матч ЧЕ-2020 против Шотландии начался крайне не удачно: хозяева подали несколько угловых и в одном из эпизодов грубо ошибся Гильерме.

Политика Спецборт отряда «Россия» приземлился в Киеве Адвокаты других украинцев, осужденных в РФ, пока комментарии не дают.

Политика Китай заявил о готовности закупить американскую сельхозпродукцию Небольшое количество американской сельхозпродукции предложили закупать власти Китая перед новым раундом двухсторонних переговоров с США.

Экономика Мукомолы Казахстана переносят производство в Узбекистан — Forbes Несколько мукомольных компаний Казахстана перенесли своё производство на территорию Узбекистана из-за более выгодных условий работы.

Транспорт МВД предложило поменять правила получения водительских прав МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии пожалел о браке с россиянкой Оксаной Воеводиной Бывший верховный правитель Малайзии, султан Келантана Мухаммад V заявил, что сожалеет по поводу своего брака с обладательницей титула "Мисс Москва 2015", уроженкой России Оксаной Воеводиной.

Политика Умер экс-губернатор Амурской области Анатолий Белоногов Бывший губернатор Амурской области Анатолий Белоногов скончался в возрасте 80 лет.

Армия и оружие «Al Masdar News»:Турция поставила России ультиматум по Сирии На основании чего турецкая сторона обратилась к России с подобным требованиям – неизвестно, однако ранее сирийские правительственные силы под давлением российской стороны, согласились покинуть район населённого пункта Морек, который впоследствии был усилен российской военной полицией.

Космос Робот «Федор» вернулся на Землю Российский робот "Федор" вернулся на Землю на корабле "Союз МС-14" с Международной космической станции, сообщил "Роскосмос".

Общество Собянин поздравил москвичей с Днем города Столичный мэр Сергей Собянин поздравил москвичей с днем города. Поздравление опубликовано на официальном сайте мэра в субботу, 7 сентября.

Политика Украинцы потребовали проверить IQ Зеленского На официальном сайте главы украинского государства появилась петиция, в которой президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили пройти тест на IQ.

Шоу-бизнес Бузова на Бали стала питаться лапшой быстрого приготовления Российские туристы застали телеведущую в одном из магазинов, где она занималась покупками. Рядом с ней был некий молодой человек.

Здоровье Императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди Как отмечается, ей сделают операцию по удалению рака груди. Уточняется, что операция будет длиться на протяжении четырех часов.

Политика В Германии оценили последствия от ответных санкций России Ответные меры России на санкции Евросоюза наносят серьезный ущерб Германии, заявил в интервью газете Rheinische Post руководитель партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) в земле Тюрингия Майк Моринг.

Армия и оружие Басурин: ВСУ «поздравили» Донбасс залповым огнем Украинские войска нарушили режим нового перемирия, обстреляв населенные пункты ДНР, чтобы поздравить с Днем освобождения Донбасса.

Энергетика ФАС рассчитывает на введение осенью формулы цены для закупки ТБД «Газпромом» Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассчитывает, что формула цены для закупки "Газпромом" труб большого диаметра (ТБД) будет введена осенью, сообщил журналистам замглавы ведомства Андрей Цариковский.

Экономика Путин: на Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2% Молодые семьи смогут получить кредит на покупку жилья под 2%. Она начнет действовать уже в этом году за счет федерального бюджета из средств Фонда развития Дальнего Востока.

Здоровье Врачи оспорили миф о вреде соли "Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.

Происшествия Иран задержал в Персидском заливе заподозренное в контрабанде судно Иранская береговая охрана задержала в районе Персидского залива судно, заподозренное в контрабанде топлива.

Экономика Минфин рассказал, какой будет новая пенсионная система Кроме «исключительно добровольного порядка присоединения» среди основных элементов гарантированного пенсионного продукта Минфин называет гарантирование государством сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан, регистрация накопительных счетов центральным администратором, а также налоговые стимулы: льготы для бизнеса и вычеты для граждан.

Здоровье Роспотребнадзор напомнил, какие прививки необходимо сделать беременным В ведомстве отметили, что на стадии планирования беременности и при отсутствии данных о вакцинации необходимо сделать прививку от краснухи, кори и паротита.

Здоровье Испания намерена запретить иглоукалывание и гомеопатию Испания планирует запретить альтернативную медицину в стране, в том числе иглоукалывание и гомеопатию из-за их вреда здоровью.