Политика
REGNUMСША отказались покупать у России гиперзвуковые ракеты
Власти США заявили, что не собираются покупать гиперзвуковые ракеты у Российской Федерации. Соответствующее заявление сделал накануне высокопоставленный сотрудник администрации США.
Читать в источнике
Оценить98
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 02:21, Вашингтон
Политика
В Германии оценили последствия от ответных санкций России
Ответные меры России на санкции Евросоюза наносят серьезный ущерб Германии, заявил в интервью газете Rheinische Post руководитель партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) в земле Тюрингия Майк Моринг.
Российская газета 01:17
Теннис
Даниил Медведев вышел в финал US Open
Вести.Ru вчера в 19:01
Гаджеты
Redmi K20 Pro проверен на прочность
ГЛАС.RU вчера в 12:03
Единоборства
Нурмагомедов и Порье сделали вес перед очным поединком
Чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) Хабиб Нурмагомедов и временный обладатель титула в лёгком весе Дастин Порье успешно сделали вес перед турниром UFC 242.
News.ru вчера в 02:14
Общество
Норкин выгнал из эфира НТВ устроившего скандал гостя
РИА Новости вчера в 09:26
Происшествия
Памфилова отбилась от нападавшего стулом
РБК вчера в 10:16
Политика
Роскомнадзор предостерёг Google и Facebook от вмешательства в выборы
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) предостерегла Google и Facebook от вмешательства в выборы, которые пройдут в ближайшие выходные, и пригрозила «адекватной реакцией», если на страницах этих американских интернет-компаний будет размещаться политическая реклама в дни тишины.
Евразия Daily вчера в 12:39
Космос
Робот «Федор» вернулся на Землю
Российский робот "Федор" возвратился на Землю на корабле "Союз МС-14" с Международной космической станции, сообщил "Роскосмос".
РИА Новости вчера в 17:41
Футбол
Черчесов допустил возвращение Кокорина и Мамаева в сборную России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отреагировал на новость об условно-досрочном освобождении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Sport24.ru вчера в 17:29
Политика
Кравчук назвал главную ошибку политиков Украины
Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал главную ошибку, которую совершают украинские политики. Об этом сообщает "112 Украина".
Газета.Ru вчера в 18:41
Происшествия
Трамп предложил разместить пострадавших от урагана на круизных судах
Президент США Дональд Трамп предложил размещать пострадавших от урагана «Дориан» на круизных судах.
RT на русском 01:02
Политика
Лукашенко потребовал от России не гнобить Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от России не гнобить и не наклонять его страну.
Lenta.ru вчера в 06:57
Шоу-бизнес
Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница коллектива «ВИА Гра» Альбина Джанабаева подтвердила, что с февраля 2018 года прекратила работать с продюсером Константином Меладзе.
News.ru вчера в 08:50
Политика
Ксения Собчак на Украине высказалась о принадлежности Крыма
КП - Крым 05 сентября в 06:49
Футбол
«Не ожидал, что будет так тяжело». Главный тренер сборной Латвии — о поражении 0:6 от Австрии
Главный тренер сборной Латвии Славиша Стоянович прокомментировал разгромное поражение от команды Австрии (0:6) в матче отборочного турнира Евро-2020.
Спорт-Экспресс вчера в 22:00
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с обменом пленными между Украиной и РФ
Глава РФ Владимир Путин рассказал о ситуации с обменом пленных граждан между Украиной и Россией.
Общественная служба новостей 05 сентября в 06:28
Технологии
Международный саммит MERLION IT Solutions Summit собрал более 1800 участников
6 сентября завершил свою работу Международный саммит MERLION IT Solutions Summit, прошедший в Московской школе управления Сколково.
3DNews 02:03
Политика
Министр экономики Бразилии оскорбил супругу президента Франции
REGNUM вчера в 14:34
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru 05 сентября в 07:18
Армия и оружие
Первую танковую армию ЗВО укомплектовали танками Т-72Б3
Первая танковая армия ЗВО воссоздана в 2014 году. Штаб армии располагается в Баковке (Московская область).
Военное.РФ вчера в 05:49
Происшествия
Четыре человека пострадали при взрыве на Филиппинах
Не менее четырех человек получили ранения в результате взрыва самодельной бомбы на юге Филиппин, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на заявление местной полиции.
REGNUM вчера в 22:20
Экономика
ЦБ готов рассмотреть допмеры по решению проблемы блокировки счетов добросовестных клиентов банков в рамках антиотмывочного законодательства
Э.Набиуллина отметила, что некоторые банки недобросовестно подходят к оценке операций клиентов и отказывают им в обслуживании в рамках антиотмывочного законодательства, "применяя в том числе формальный, механистический подход".
Финмаркет вчера в 09:27
Политика
Повышение пенсионного возраста до 70 лет оценили в правительстве
В правительстве не могут понять, откуда депутат Госдумы Валерий Рашкин взял информацию о готовящемся повышении пенсионного возраста в России до 70 лет.
Lenta.ru вчера в 11:26
Здоровье
Водка избавит от остеохондроза, говорят медики
О верном способе избавления от остеохондроза рассказали специалисты. По их словам, в этом случае, как ни в каком другом, поможет водка.
MedikForum.ru вчера в 21:49
Происшествия
Со дна Балтийского моря исчезла подводная обсерватория
Дайверы, отправленные к станции, обнаружили вместо нее остатки порванного кабеля для передачи данных.
РИА Новости 00:07
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости вчера в 15:19
Армия и оружие
В США похвастались возможностями AH-64 Apache уничтожать российские танки - 16 за один вылет
В США рассказали, сколько российских танков может уничтожить один американский «Apache».
Avia.pro вчера в 17:18
Происшествия
Российский турист утонул во Вьетнаме
Известия 01:46
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии заявил, что сожалеет о браке с «Мисс Москва»
Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что он сожалеет о женитьбе на русской королеве красоты Оксане Воеводиной.
Телеканал 360° вчера в 20:14