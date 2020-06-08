Политика

РИА НовостиРИА НовостиСША отказались предоставлять информацию по делу MH17

Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета.
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США отказались предоставить дополнительные данные по делу МН-17

Газета.Ru10:37

США отказались предоставлять информацию по делу Boeing MH17

Lenta.ru05:41

США не стали рассекречивать данные о запуске ракеты по MH17

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Взгляд.ру05:45

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США не предоставят новые данные о запуске ракеты по Boeing на Украине в 2014 году

ТАСС05:35

США отказались предоставлять информацию по делу MH17

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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 11:09, Ашберн
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Forbes предсказал победу России над НАТО при конфликте в Прибалтике

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Обязательное ношение перчаток в Волгоградской области отменили.
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Британский парламентарий обвинил Германию в предательстве Европы

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Захарова получила новый дипломатический ранг

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NASA: Доставлять космонавтов на МКС России придется на кораблях SpaceX

Для доставки космонавтов на орбиту Россия будет вынуждена использовать корабли SpaceX.
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По количеству людей, находящихся под наблюдением – 7,3 тысячи человек - с большим отрывом лидирует Приморский район, сообщает «Агентство бизнес-новостей».
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