Политика

Газета.RuГазета.RuСША отказались предоставить дополнительные данные по делу МН-17

Власти США не смогут предоставить дополнительную информацию о запуске ракеты по малайзийскому Boeing в 2014 году. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на председательствующего судью по делу МН-17 Хендрика Стинхейса.
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Как Кожедуб из-под Чернигова стал лучшим советским военным летчиком

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