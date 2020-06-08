Политика

РИА НовостиРИА НовостиСША отказались предоставлять информацию по делу MH17

Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета.
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США отказались предоставить дополнительные данные по делу МН-17

Газета.Ru10:37

США похвастались «секретными фото» запуска ракеты по МН17. Но показать суду отказались

Царьград06:46

США отказались предоставить дополнительные данные о «запуске ракеты» по MH17

Взгляд.ру05:45

США не стали рассекречивать данные о запуске ракеты по MH17

News.ru06:23

США отказались предоставлять информацию по делу Boeing MH17

Lenta.ru05:41

США не предоставят новые данные о запуске ракеты по Boeing на Украине в 2014 году

ТАСС05:35

США отказались предоставлять информацию по делу MH17

РИА Новости05:30
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 12:37, Ашберн
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Начальнику цеха ТЭЦ в Норильске предъявлено обвинение

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Опубликована информация о случаях скрещивании людей и животных

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Общество

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Происшествия

Бойца без правил Дацика осудили за незаконное пересечение границы

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Шоу-бизнес

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Происшествия

В воинской части ВДВ в Рязани погиб солдат-срочник

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Общество

Петербургский врач заявил о неготовности города к снятию ограничений

Главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова считает, что в городе ещё рано отнимать все ограничения, введённые из-за пандемии COVID-19.
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Экономика

Всемирный банк: экономика России в 2020 году упадет на 6%

Ранее прогноз ВБ по спаду ВВП России составлял 1%. Теперь же во Всемирном банке считают в 2020 году российская экономика упадет на 6%.
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Вышел тизер документального фильма о Сергее Бондарчуке

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Путин: сострадание и милосердие помогли России выдержать испытание

Москва, 8 июня 2020, 14:49 — REGNUM Жители России выдержала испытание коронавирусом, потому что придерживались нравственных норм: сострадания, взаимопомощи и милосердия.
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В Ивановской области за неделю резко выросло число больных пневмонией

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