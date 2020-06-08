Политика
РИА НовостиСША отказались предоставлять информацию по делу MH17
Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета.
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Общество
Мэр Москвы: Летние веранды откроются в столице с 16 июня
Летние веранды откроются в Москве с 16 июня, еще через неделю возобновят работу стационарные заведения общепита.
Агентство Москва 07:23
Общество
Жара в столице спадет к выходным
Жара в столице спадет к выходным. В субботу в городе ожидается 17–22 градуса тепла.
Вечерняя Москва 04:12
Общество
Опубликованы новые свидетельства по делу о крушении MH17
Проект Bonanza Media, который ведёт собственное расследование крушения MH17, опубликовал новое доказательство в деле, которое опровергает версию об атаке «Бука», спровоцировавшей катастрофу.
Журналистская правда 03:29
Общество
В ВОЗ дали советы россиянам после снятия ограничений в Москве
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала советы России после начала снятия ограничений в столице.
Lenta.ru 15:19
Происшествия
Бойца без правил Дацика осудили за незаконное пересечение границы
Сланцы, Ленинградская область, 8 июня 2020, 17:11 — REGNUM Сланцевский суд Ленинградской области огласил приговор участнику боев без правил и националисту Вячеславу Дацика по делу о незаконном пересечении границы РФ и Эстонии.
REGNUM 10:11
Происшествия
В Нидерландах рассказали о результатах анализа тел членов экипажа MH17
РИА Новости 12:56
Общество
Крымским отелям с 15 июня разрешили принимать местных жителей
Коммерсантъ 13:11
Политика
Песков объяснил отсутствие на сайте поправки о президентском сроке
Москва, 8 июня 2020, 13:52 — REGNUM Первоначальное отсутствие поправки о президентских сроках на официальном сайте о голосовании по поправкам к Конституции РФ может быть связано с техническим сбоем.
REGNUM 06:52
Общество
Счетная палата нашла нарушения на 5,2 млрд рублей у судебных ведомств
Счетная палата Россия выявила у Судебного департамента при Верховном суде и Мосгорсуда нарушения и недостатки на сумму более 5,2 млрд руб при исполнении федерального бюджета в 2019 году.
Росбалт вчера в 17:59
Политика
Эрдоган рассказал Трампу о причастности курдов к беспорядкам в США
Турецкий лидер обсудил с главой Белого дома протесты в США, обвинив Рабочую партию Курдистана в причастности к беспорядкам в Соединенных Штатах.
ФАН 15:24
Общество
Росавиация предложит возобновить авиасообщение с Европой и Китаем
Росавиация предложит возобновить авиасообщение в первую очередь со странами Европы, включая Турцию, а также с Китаем и Южной Кореей.
Lenta.ru вчера в 10:05
Общество
Росгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России
На юге европейской части России на этой неделе ожидается температура до плюс 40–42 градусов, сообщается на сайте Росгидромета.
РБК 15:18
Политика
Британский парламентарий обвинил Германию в предательстве Европы
Лондон, 8 июня 2020, 09:15 — REGNUM Член парламента Великобритании Даниэл Кавчинский обвинил Германию в предательстве стран Европы из-за «спорной энергетической сделки, заключённой с Москвой» по проекту «Северный поток — 2». Об этом политик заявил в интервью Daily Express.
REGNUM 02:15
Общество
Инвесторы Совета венчурного рынка заступились за гендиректора РВК
В числе подписавшихся под письмом – заместитель председателя правления «Роснано» Юрий Удальцов, основатель Qiwi Сергей Солонин и еще 20 инвесторов и управляющих партнеров венчурных компаний.
Ведомости 11:50
Происшествия
В США суд установил залог для полицейского Човина в 1,25 млн долларов
Суд установил залог для бывшего полицейского Дерека Човина, обвиняемого в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, в размере 1,25 миллиона долларов.
Российская газета 15:09
Гаджеты
Смартфон Motorola One Fusion получит аккумулятор на 5000 мАч
Сетевые источники поделились подробностями о смартфонах Motorola One Fusion, выход которых ожидается в текущем месяце.
Megaobzor.com 06:06
Общество
Власти Петербурга анонсировали план снятия ограничений вслед за Москвой
В ближайшие дни власти Санкт-Петербурга представят план по снятию ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса.
РБК 14:56
Авто
Компания Subaru представила тизер нового Crosstrek
Автопроизводитель опубликовал первый тизер нового Crosstrek перед его дебютом 9 июня.
Тарантас Ньюс 06 июня в 07:14
Происшествия
В воинской части ВДВ в Рязани погиб солдат-срочник
Прокуратура Рязанского гарнизона начала проверку после гибели солдата-срочника в воинской части ВДВ в Рязани.
ТАСС 11:35
Наука
Негативное мышление увеличивает риск развития деменции
Благодаря очередному исследованию ученые смогли обнаружить, что постоянное участие в негативных моделях мышлeния чeловeка повышaeт риск развития бoлeзни Альцгеймера.
Evo-rus.com 15:19
Культура
Первый канал показал протесты в США вместо титров в «Брате 2»
Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал концовку фильма «Брат 2» Алексея Балабанова, который накануне показал Первый канал.
BFM.ru 03:11
Экономика
Суд арестовал 100% «Деловых линий»
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 4 июня наложил арест на 100% долей крупного автомобильного грузоперевозчика – «Деловые линии».
Ведомости 11:36
Общество
В мэрии Москвы разъяснили порядок возвращения сотрудников в офис
Решение о переводе сотрудников с "удаленки" в офис принимают сами работодатели, сообщила РИА Новости пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова.
РИА Новости 15:29
Энергетика
«Газпром» заключил крупнейший контракт на поставку газа в России
Двадцатилетний контракт на поставку сырьевого и товарного газа заключили в понедельник, 8 июня, «Газпром» и ООО «Русхимальянс».
РБК 14:26
Кино
Актриса Инна Королева покинула сериал «Сваты»
Российская актриса Инна Королева, известная зрителям по своему участию в сериале «Сваты», покинула проект.
iReactor 06:51
Общество
Глава ВОЗ предупредил об ухудшении мировой ситуации с коронавирусом
В мире продолжает ухудшаться ситуация с распространением коронавирусной инфекции.
Известия 15:22
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова
Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер 09:45
Политика
На Украине заявили о невозможности возврата Донбасса
Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в эфире телеканала «112» заявила о невозможности возврата Донбасса, передает РИА Новости.
Lenta.ru 00:51
Общество
Путин поручил увеличить минимальное пособие по безработице
Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с социальными работниками поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице.
Газета.Ru 11:55