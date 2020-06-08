Политика

РИА НовостиРИА НовостиСША отказались предоставлять информацию по делу MH17

Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета.
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США отказались предоставить секретные фото по делу MH17

Газета.Ru13:59

CША отказались рассекретить данные со спутника о запуске ракеты по MH17

REGNUM06:43

США не предоставят новые данные о запуске ракеты по Boeing на Украине в 2014 году

ТАСС05:35

США отказались предоставить дополнительные данные о «запуске ракеты» по MH17

Взгляд.ру05:45

США отказались предоставлять информацию по делу Boeing MH17

Lenta.ru05:41

США не стали рассекречивать данные о запуске ракеты по MH17

News.ru06:23

США отказались предоставлять информацию по делу MH17

РИА Новости05:30
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 15:42, Ашберн
Общество

Мэр Москвы: Летние веранды откроются в столице с 16 июня

Летние веранды откроются в Москве с 16 июня, еще через неделю возобновят работу стационарные заведения общепита.
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Общество

Жара в столице спадет к выходным

Жара в столице спадет к выходным. В субботу в городе ожидается 17–22 градуса тепла.
Вечерняя Москва 04:12
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Опубликованы новые свидетельства по делу о крушении MH17

Проект Bonanza Media, который ведёт собственное расследование крушения MH17, опубликовал новое доказательство в деле, которое опровергает версию об атаке «Бука», спровоцировавшей катастрофу.
Журналистская правда 03:29
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Общество

В ВОЗ дали советы россиянам после снятия ограничений в Москве

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала советы России после начала снятия ограничений в столице.
Lenta.ru 15:19
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Бойца без правил Дацика осудили за незаконное пересечение границы

Сланцы, Ленинградская область, 8 июня 2020, 17:11 — REGNUM Сланцевский суд Ленинградской области огласил приговор участнику боев без правил и националисту Вячеславу Дацика по делу о незаконном пересечении границы РФ и Эстонии.
REGNUM 10:11
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Происшествия

В Нидерландах рассказали о результатах анализа тел членов экипажа MH17

РИА Новости 12:56
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Общество

Крымским отелям с 15 июня разрешили принимать местных жителей

Коммерсантъ 13:11
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Политика

Песков объяснил отсутствие на сайте поправки о президентском сроке

Москва, 8 июня 2020, 13:52 — REGNUM Первоначальное отсутствие поправки о президентских сроках на официальном сайте о голосовании по поправкам к Конституции РФ может быть связано с техническим сбоем.
REGNUM 06:52
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Общество

Счетная палата нашла нарушения на 5,2 млрд рублей у судебных ведомств

Счетная палата Россия выявила у Судебного департамента при Верховном суде и Мосгорсуда нарушения и недостатки на сумму более 5,2 млрд руб при исполнении федерального бюджета в 2019 году.
Росбалт вчера в 17:59
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Политика

Эрдоган рассказал Трампу о причастности курдов к беспорядкам в США

Турецкий лидер обсудил с главой Белого дома протесты в США, обвинив Рабочую партию Курдистана в причастности к беспорядкам в Соединенных Штатах.
ФАН 15:24
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Общество

Росавиация предложит возобновить авиасообщение с Европой и Китаем

Росавиация предложит возобновить авиасообщение в первую очередь со странами Европы, включая Турцию, а также с Китаем и Южной Кореей.
Lenta.ru вчера в 10:05
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Общество

Росгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России

На юге европейской части России на этой неделе ожидается температура до плюс 40–42 градусов, сообщается на сайте Росгидромета.
РБК 15:18
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Политика

Британский парламентарий обвинил Германию в предательстве Европы

Лондон, 8 июня 2020, 09:15 — REGNUM Член парламента Великобритании Даниэл Кавчинский обвинил Германию в предательстве стран Европы из-за «спорной энергетической сделки, заключённой с Москвой» по проекту «Северный поток — 2». Об этом политик заявил в интервью Daily Express.
REGNUM 02:15
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Общество

Инвесторы Совета венчурного рынка заступились за гендиректора РВК

В числе подписавшихся под письмом – заместитель председателя правления «Роснано» Юрий Удальцов, основатель Qiwi Сергей Солонин и еще 20 инвесторов и управляющих партнеров венчурных компаний.
Ведомости 11:50
Футбол

Коллекцию музея спортивной славы Сочи пополнят новые экспонаты

Вести Сочи 12:31
Происшествия

В США суд установил залог для полицейского Човина в 1,25 млн долларов

Суд установил залог для бывшего полицейского Дерека Човина, обвиняемого в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, в размере 1,25 миллиона долларов.
Российская газета 15:09
Гаджеты

Смартфон Motorola One Fusion получит аккумулятор на 5000 мАч

Сетевые источники поделились подробностями о смартфонах Motorola One Fusion, выход которых ожидается в текущем месяце.
Megaobzor.com 06:06
Общество

Власти Петербурга анонсировали план снятия ограничений вслед за Москвой

В ближайшие дни власти Санкт-Петербурга представят план по снятию ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса.
РБК 14:56
Авто

Компания Subaru представила тизер нового Crosstrek

Автопроизводитель опубликовал первый тизер нового Crosstrek перед его дебютом 9 июня.
Тарантас Ньюс 06 июня в 07:14
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Происшествия

В воинской части ВДВ в Рязани погиб солдат-срочник

Прокуратура Рязанского гарнизона начала проверку после гибели солдата-срочника в воинской части ВДВ в Рязани.
ТАСС 11:35
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Наука

Негативное мышление увеличивает риск развития деменции

Благодаря очередному исследованию ученые смогли обнаружить, что постоянное участие в негативных моделях мышлeния чeловeка повышaeт риск развития бoлeзни Альцгеймера.
Evo-rus.com 15:19
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Культура

Первый канал показал протесты в США вместо титров в «Брате 2»

Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал концовку фильма «Брат 2» Алексея Балабанова, который накануне показал Первый канал.
BFM.ru 03:11
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Экономика

Суд арестовал 100% «Деловых линий»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 4 июня наложил арест на 100% долей крупного автомобильного грузоперевозчика – «Деловые линии».
Ведомости 11:36
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Общество

В мэрии Москвы разъяснили порядок возвращения сотрудников в офис

Решение о переводе сотрудников с "удаленки" в офис принимают сами работодатели, сообщила РИА Новости пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова.
РИА Новости 15:29
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«Газпром» заключил крупнейший контракт на поставку газа в России

Двадцатилетний контракт на поставку сырьевого и товарного газа заключили в понедельник, 8 июня, «Газпром» и ООО «Русхимальянс».
РБК 14:26
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Кино

Актриса Инна Королева покинула сериал «Сваты»

Российская актриса Инна Королева, известная зрителям по своему участию в сериале «Сваты», покинула проект.
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Глава ВОЗ предупредил об ухудшении мировой ситуации с коронавирусом

В мире продолжает ухудшаться ситуация с распространением коронавирусной инфекции.
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Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова

Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
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Политика

На Украине заявили о невозможности возврата Донбасса

Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в эфире телеканала «112» заявила о невозможности возврата Донбасса, передает РИА Новости.
Lenta.ru 00:51
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Общество

Путин поручил увеличить минимальное пособие по безработице

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с социальными работниками поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице.
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