Политика
РИА НовостиСША отказались предоставлять информацию по делу MH17
Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета.
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Общество
Мэр Москвы: Летние веранды откроются в столице с 16 июня
Летние веранды откроются в Москве с 16 июня, еще через неделю возобновят работу стационарные заведения общепита.
Агентство Москва 07:23
Армия и оружие
Небоевые потери ВСУ в Донбассе превышают смерти в бою
Киев, 8 июня 2020, 08:43 — REGNUM Число небоевых потерь в украинской армии превышает число погибших в военных операциях, заявила экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш в эфире телеканала «112 Украина».
REGNUM 01:43
Кино
Режиссёр «Отряда самоубийц» опубликовал вырезанный кадр с Джокером
Evo-rus.com 12:44
Политика
Песков объяснил отсутствие на сайте поправки о президентском сроке
Москва, 8 июня 2020, 13:52 — REGNUM Первоначальное отсутствие поправки о президентских сроках на официальном сайте о голосовании по поправкам к Конституции РФ может быть связано с техническим сбоем.
REGNUM 06:52
Происшествия
Скончался ранивший людей на юго-западе Москвы стрелок
Умер в результате ранения при задержании мужчина, который накануне открыл стрельбу по мирным жителям и полицейскому на юго-западе Москвы.
Газета.Ru 03:47
Общество
Российские артисты записали видеообращение против «цифровой диктатуры»
Народные артисты России записали видеообращение, в котором негативно высказались против принятия нового закона о едином федеральном информационном регистре, также они просят президента Путина не принимать данный проект.
ZAB.RU вчера в 21:40
Экономика
Работающим пенсионерам предложили вернуть индексацию пенсий
В Государственную думу внесли законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам, пишет RT.
Моя Москва.онлайн вчера в 10:39
Политика
Песков прокомментировал передачу Михалкова о чипировании
Президент РФ Владимир Путин ознакомился с ситуацией вокруг передачи режиссёра Никиты Михалкова, которая была посвящена чипированию населения.
News.ru 15:05
Космос
Реактивные струи квазаров напоминают расклешенные джинсы
V-kosmose.com 13:08
Энергетика
Стоимость нефти Urals превысила цену отсечения в бюджете
Цена российской нефти Urals по итогам торгов в Северо-Западной Европе выросла на $3,44, достигнув $42,55 за баррель, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные независимого ценового агентства Argus.
Коммерсантъ 13:51
Киберспорт
OG отказалась от второго состава по Dota 2
Киберспортивная организация OG объявила о роспуске состава OG Seed по Dota 2. Клуб объяснил, что вынужден отказаться от второго состава по Dota 2 из-за конфликта интересов.
Матч ТВ 11:54
Общество
Крымским отелям с 15 июня разрешили принимать местных жителей
Коммерсантъ 13:11
Культура
Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров
Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров.
Российская газета вчера в 10:00
Баскетбол
Швед не подписывал новый контракт с «Химками»
Чемпионат 17:54
Политика
МГИК: Ротация членов избиркома не отразится на работе
«Да и с учетом того, что в УИК в основном по 15 членов комиссии с правом решающего голоса, выход из состава даже нескольких человек равно как и невыход их на работу не будет иметь никакого значения и не скажется на работе комиссии.
Агентство Москва 16:55
Шоу-бизнес
Пухляш из клипа Little Big стал новым тренером по танцам у Рудковской
Тут не выдержала и пустилась в пляс даже сама Рудковская, а вот Гном Гномыч в ужасе закрыл лицо руками.
78.ru 12:54
Футбол
Роналду и Месси не вошли в топ-20 самых дорогих игроков мира
Лучшие за последние 12 лет футболисты Криштиану Роналду и Лионель Месси не попали в список самых дорогих игроков мира по версии CIES.
ProstoProSport 09:17
Общество
Михалков обвинил Грефа в уничтожении российского образования
Эпидемия коронавируса в России позволила председателю правления «Сбербанка» Герману Грефу продвинуть программу «Образование-2030», включающую в себя переход на цифровую платформу, и тем самым добиться уничтожения традиционного образования, заявил режиссер Никита Михалков.
URA.Ru вчера в 10:20
Политика
Северная Корея закрыла все каналы связи с Сеулом
Северная Корея выключила все линии связи с Сеулом.
Lenta.ru 17:56
Шоу-бизнес
Екатерина Климова показала загородный дом
Известная актриса Екатерина Климова похвасталась своим загородным домом. Звезда приобрела участок на 15 соток земли с домом два года назад.
Bimru.ru 07:15
Общество
Празднование Дня России изменит график выплат июньской пенсии
Выдача пенсий в некоторых регионах в июне будет производиться по измененному графику, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Народные новости 12:00
Общество
Путин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан
Закон о поддержке граждан и бизнеса во время борьбы с пандемией коронавируса подписал президент Росси Владимир Путин.
ИА Красная Весна 06:55
Общество
Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире
Глобальная ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 ухудшается.
RT на русском 14:16
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян снова госпитализирован
Ревизор.ру 06:08
Гаджеты
Xiaomi Mi Band 5 появился на официальном изображении
MobiDevices 12:22
Армия и оружие
Россия начнёт поставлять зарубеж танки Т-14
Стоит отметить, что поставки машин зарубеж начнутся только после того, как их в полном объёме получит Минобороны.
Русская Планета 01:17
Экономика
Нефтяная компания BP объявила о масштабных сокращениях
Нефтяная компания BP планирует сократить около 15% своей рабочей силы на фоне вспышки коронавируса и в рамках плана генерального директора Бернарда Луни перевести компанию на работу с возобновляемыми источниками энергии, передает Reuters.
Вести.Ru 08:30