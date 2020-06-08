Политика
РИА НовостиСША отказались предоставлять информацию по делу MH17
Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета.
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Общество
С 9 июня в Москве отменят режим самоизоляции и пропуска
Режим самоизоляции, цифровые пропуска и график прогулок отменят в Москве с 9 июня, сообщил председатель Общественной палаты столицы Константин Ремчуков, передает ТАСС.
Ведомости 07:28
Происшествия
Начальнику цеха ТЭЦ в Норильске предъявлено обвинение
Начальнику котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 в Норильске, где 29 мая произошёл разлив дизельного топлива, предъявлено обвинение в нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ.
RT на русском 12:13
Происшествия
Мать и троих детей нашли мертвыми в квартире в Элисте
«По предварительным данным, дети погибли от колотых ран, несовместимых с жизнью, женщина покончила с собой», — говорится в сообщении ведомства.
Известия 12:25
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали о видах тестирования на коронавирус
В настоящее время в России существует три вида исследований на установление коронавируса у человека.
Газета.Ru 02:57
Политика
Елена Шувалова исключена из КПРФ
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ вчера в 11:03
Кино
Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс похвалили сценарий новой «Матрицы»
В свежем номере Empire Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс похвалили сценарий новой «Матрицы», который и стал главной причиной их возвращения к франшизе.
Игромания.ру 09:49
Армия и оружие
Forbes предсказал победу России над НАТО при конфликте в Прибалтике
Сокращение американского воинского контингента в Германии ослабит позиции НАТО в возможном конфликте с Россией, пишет журнал Forbes.
Газета.Ru 12:08
Армия и оружие
В Балтийском море начались учения НАТО
Военнослужащие альянса проверяют готовность к совместным действиям в Балтийском море. В Балтийском море начались учения НАТО.
Piter.tv 05:12
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 11:52
Экономика
Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году
В конце мая международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по снижению ВВП России по итогам 2020 года до 5%. В апреле агентство прогнозировало, что экономика России в этом году сократится на 3,3%. Fitch также ухудшило оценку по снижению мирового ВВП.
РБК 12:22
Общество
В Берлине по запросу США арестовали российского музыканта
Минюст США обвинил российского диджея Дениса Казначеева в мошенничестве в Сети. Также мужчине вменяют отмывание денег.
ФедералПресс вчера в 18:39
Общество
Россиян предупредили о 42-градусной жаре
В ближайшие несколько дней в России ожидается жара и повышение температуры до 40-42 градусов в таких регионах, как Волгоградская и Астраханская области.
Lenta.ru 11:16
Общество
В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов
Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:57
Энергетика
«Газпром» сообщил о крупнейшем в своей истории контракте
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов отметил, что договор предусматривает ежегодную поставку 45 млрд кубометров газа в течение 20 лет.
BFM.ru 13:15
Политика
РФ и США 22 июня проведут переговоры по контролю над вооружениями
Представители США и РФ 22 июня проведут в Вене переговоры по контролю над вооружениями, сообщил Bloomberg со ссылкой на источник в Госдепартаменте.
Коммерсантъ 14:06
Происшествия
В Липецкой области проверяют вспышки коронавируса в двух райбольницах
Специалисты организовали проверки по фактам вспышек коронавирусной инфекции сразу в двух больницах в Воронежской области – в Задонском и Измайловском районах.
Обозреватель Врн 13:53
Экономика
В Петербурге добавят 500 млн рублей на зарплатные кредиты МСП
Санкт-Петербург, 8 июня 2020, 15:02 — REGNUM В Петербурге власти собираются пустить еще 500 млн рублей на зарплатные кредиты субъектам малого и среднего бизнеса.
REGNUM 08:02
Политика
Прокуратура Нидерландов назвала разные версии крушения Boeing MH17
Прокурор назвал все варианты событий, которые изучало следствие.
Evo-rus.com 11:23
Футбол
Медведев опроверг уход Ивановича из «Зенита»
Гендиректор директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию сербского издания «Спортски журнал» о новом контракте Бранислава Ивановича.
Спорт день за днем 13:10
Общество
Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире
Женева, Швейцария, 8 июня 2020, 18:58 — REGNUM Распространение коронавирусной инфекции в Европе замедляется, однако в мире в целом ситуация с вирусом ухудшается.
REGNUM 11:58
Армия и оружие
Польский генерал признал отсутствие угрозы нападения со стороны России
Генерал заявил, что Россия якобы уже ведет «направленные против Польши действия», стараясь вести активность «в информационном, цифровом пространстве».
Взгляд.ру 12:51
Шоу-бизнес
В сети поддержали Норкина, выставившего фото с похорон супруги
В сети поддержали журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который выложил в собственном Instagram фотографию с похорон своей жены Юлии.
Газета.Ru 06 июня в 20:38
Культура
Первый канал показал протесты в США вместо титров в «Брате 2»
Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал концовку фильма «Брат 2» Алексея Балабанова, который накануне показал Первый канал.
BFM.ru 03:11
Политика
Рогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon
После успешного запуска американского корабля Crew Dragon к МКС, «Роскосмос» услышал в свой адрес лишь насмешки.
Известия 13:29
Общество
Губернатор Алексей Дюмин: «В ближайшее время послаблений в Тульской области не будет»
На заседании регионального оперштаба губернатор Алексей Дюмин заявил, что эпидобстановка в Тульской области пока не позволяет двигаться вперед по ослаблению тех или иных направлений.
MySLO.ru 10:16
Политика
На Украине заявили о невозможности возврата Донбасса
Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в эфире телеканала «112» заявила о невозможности возврата Донбасса, передает РИА Новости.
Lenta.ru 00:51
Культура
Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров
Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров.
Российская газета вчера в 10:00
Политика
Песков заявил о превалирующей поддержке поправок к Конституции
"Ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок к Конституции", - констатировал Песков, заметив, что об этом свидетельствуют и социологические исследования.
Российская газета 06:24