Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruСША отказались требовать смены Асада и сирийского правительства

В Вашингтоне отказались требовать смены правительства сирийского президента Башара Асада. С таким заявлением выступил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри на брифинге. Текст его речи опубликован на сайте Госдепартамента.
Читать в источнике
Комментировать14

Подробнее о событии

В США заявили, что Дамаск «не проживет и недели без помощи России на поле боя»

Интерфакс11:03

Госдеп США: Вашингтон не добивается ухода РФ из Сирии или смены режима в Дамаске

Газета.Ru09:22

США отказались требовать смены Асада и сирийского правительства

Lenta.ru10:44

США: Дамаск без России не продержится и недели

Взгляд.ру11:21

США недовольны РФ в Сирии, но вывода войск не требуют

Красная весна10:21

США назвали свои истинные цели в Сирии

Вестник Кавказа09:37

Джеффри заявил, что США не хотят смены сирийского правительства

iReactor09:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 11:55, Ашберн
Авто

Новый Kia Sorento полностью рассекретили на фото

Тарантас Ньюс 03 февраля в 23:12
Культура

Скончался актёр из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Газета Кемерова вчера в 00:21
Политика

Володин назвал причину упадка российской экономики в 1990-х

Экономический упадок России после распада СССР является следствием политики РСФСР в отношении союзных советских республик.
ТАСС 09:26
Политика

Путин обсудит с Лукашенко в Сочи российско-белорусское сотрудничество

В Кремле объявили место проведения переговоров президентов России и Беларуси. "РГ" уже сообщала, что встреча состоится 7 февраля в России.
Российская газета 09:09
Происшествия

В Москве врачи онкодиспансера задержаны за продажу лекарств на сторону

Оказалось, что руководитель отделения онкологического диспансера и двое подчиненных ему врачей фальсифицировали отчетную документацию, чтобы похищать закупленные за госсчет лекарственные препараты.
Российская газета 11:08
Армия и оружие

Появилось видео испытаний новейшего боевого модуля АУ-220М

Пресс-служба научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» опубликовала на своей странице на YouTube 5 февраля видео испытаний управляемого боевого модуля АУ-220М в заснеженном поле.
Известия вчера в 05:59
Шоу-бизнес

После скандала с дочерью Любовь Успенская находилась на грани инсульта

Знаменитая российская певица Любовь Успенская после скандала с дочерью находилась на грани инсульта.
Аргументы недели вчера в 11:37
Экономика

Греф спрогнозировал значительное влияние коронавируса на экономику

Коронавирусная инфекция нового типа 2019-nCoV, вспышка которой была зафиксирована в Китае в конце прошлого года, может оказать существенное влияние на мировую и российскую экономику.
РБК 11:27
Здоровье

В Китае умер предупредивший о вспышке нового коронавируса врач

Врач из Уханя Ли Вэньлян, который предупреждал коллег о появлении коронавируса и впоследствии заразился им, скончался в Китае.
РБК 11:16
Технологии

Пользователям Android посоветовали удалить ряд опасных приложений

Политическая Экспертиза вчера в 12:13
Армия и оружие

«Новая газета»: Погибшие в Сирии российские военные специалисты были снайперами

Ранее МИД России признал факт гибели в Сирии российских и турецких военных специалистов.
Эхо Москвы 09:07
Футбол

Гвардиола прокомментировал возможный уход Месси из «Барселоны»

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал возможный уход аргентинского нападающего Лионеля Месси из "Барселоны", сообщает Manchester Evening News.
Газета.Ru 11:27
Спорт

Наставник Солдатовой опровергла информацию о попытке суицида гимнастки

Тренер четырехкратной чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Солдатовой Анна Дьяченко сообщила о том, что ее подопечная не предпринимала попыток покончить жизнь самоубийством.
Вести.Ru 07:44
Общество

Команда Haas F1 показала болид 2020 года

Команда Формулы 1 Haas F1, не дожидаясь официальной презентации, показала рендеры своего нового болида для сезона 2020 года.
Daily-Motor.Ru 09:49
Футбол

Александр Кокорин: «Моё будущее зависит только от меня»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал о здоровье и высказался о своём будущем.
Спорт БИЗНЕС Online 09:39
Общество

Парфенчиков уволит министра Кайдалова после задержания при получении взятки

Глава Карелии Артур Парфенчиков прокомментировал задержание министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Алексея Кайдалова.
Столица на Онего 11:11
Армия и оружие

Сирийская армия взяла под полный контроль Саракиб в Идлибе

Известия вчера в 14:17
Происшествия

СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве авторитета Япончика

РБК 05:05
Политика

Путин призвал ликвидировать «вузы-пустышки»

Президент РФ Владимир Путин поставил задачу продолжить ликвидировать «вузы-пустышки» — частные учебные заведения без лицензии Минобразования и с похожими названиями.
BFM.ru 09:03
Общество

Суд Лондона отказался разблокировать активы семьи Минца на $572 млн

Высокий суд Лондона отказал Игорю Минцу разблокировать его активы на 572 миллиона долларов, сообщили в пресс-службе банка "Траст".
ПРАЙМ 09:43
Хоккей

Овечкин оформил четвёртый хет-трик в сезоне

Парламентская газета вчера в 07:14
Политика

Путин уволил четырех генералов МВД и МЧС

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС и провел ряд перестановок в системе силовых ведомств.
DP.RU 09:45
Происшествия

Россиян не вывезут с «зараженного» лайнера до окончания карантина

Японцы не разрешат досрочно вывезти российских граждан с круизного лайнера Diamond Princess, находящегося до 19 февраля на карантине из-за коронавируса нового типа.
Вести.Ru 08:05
Шоу-бизнес

Комик показал Анну Седокову без фотошопа

Популярную певицу Анну Седокову не раз уличали в использовании фотошопа.
Вечерний курьер 01:48
Культура

Актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет

В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас. Он считался последним представителем "золотой эры" Голливуда.
РЕН ТВ вчера в 18:49
Происшествия

Суд приговорил брата Тельмана Исмаилова к 17 годам тюрьмы за убийство

Мособлсуд приговорил брата бывшего владельца Черкизовского рынка Рафика Исмаилова к 17 годам исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год.
РБК 10:41
Экономика

России предрекли рост цен на жилье

В России в ближайшие два года увеличится стоимость жилья. В Совете Федерации предрекли рост цен на недвижимость на 25 процентов.
Lenta.ru вчера в 17:09
Армия и оружие

Минобороны показало видео первого полета ракетоносца Ту-160М

Министерство обороны опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета модернизированного Ту-160М.
РИА Новости 06:52
Политика

Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева

Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
BFM.ru 01:22
Культура

Участники воронежского Платоновфеста приедут из 19 стран

Более 400 артистов из 19 стран мира примут участие в X международном Платоновском фестивале искусств.
Обозреватель Врн 04 февраля в 11:03
Как работают Яндекс.Новости?
Главное