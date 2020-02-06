Политика

Lenta.ruLenta.ruСША отказались требовать смены Асада и сирийского правительства

В Вашингтоне отказались требовать смены правительства сирийского президента Башара Асада. С таким заявлением выступил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри на брифинге. Текст его речи опубликован на сайте Госдепартамента.
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Процедуру получения российского гражданства упростят.
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